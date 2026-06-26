日本の3PL市場、2034年までにCAGR 4.35%で1,020億6,000万米ドルへ急拡大の見通し
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日本の3PL市場の概要
東京、日本 - IMARCグループは、包括的な市場情報レポート「日本の3PL市場：輸送タイプ別、サービスタイプ別、最終用途別、地域別の規模、シェア、動向、予測 - 2026年～2034年」を発表しました。
この報告書によると、日本の3PL市場は2025年に695億7000万米ドルに達し、2034年には1020億6000万米ドルに達すると予測されており、2026年から2034年の期間における年平均成長率（CAGR）は4.35%となる見込みである。
3PL（サードパーティロジスティクス）とは、サプライチェーン管理や物流機能を専門の外部業者にアウトソーシングするプロセスを指します。企業は輸送、倉庫管理、在庫管理、受注処理などの業務を外部業者に委託することで、本来の業務や目標に集中し、効率性を高め、コストを最小限に抑え、顧客に優れたサービスを提供できるようになります。日本の3PL市場は、製造業、小売業、医療、自動車、eコマースなど、多様な最終用途分野に対応しており、独占契約輸送、国内輸送管理、国際輸送管理、倉庫保管・配送、付加価値物流サービスなど、幅広いサービスを提供しています。
新たな運転手残業制限、大規模なデジタル化補助金、そして高まる脱炭素化目標により、日本のあらゆる物流プロバイダーはネットワーク設計の見直しを迫られている。資産を多く保有する事業者は自動化予算と賃料高騰のバランスを取る一方、デジタルプラットフォームは資産の少ない新規参入企業が車両を所有せずに成長することを可能にし、小売業者、医療機関、半導体メーカーは全国的なカバレッジとリアルタイムの可視性を求め、リードタイムと二酸化炭素排出量を削減する統合ソリューションへの需要を高めている。こうした状況の中、日本の3PL市場は、単機能の輸送からデータ活用型のオーケストレーションへと静かに移行しつつある。
詳細な分析については、本レポートの無料サンプルPDFをご覧ください。 https://www.imarcgroup.com/report/ja/japan-3pl-market/requestsample
主要な市場推進要因
Eコマースの拡大、ドライバー不足、ラストマイル配送の革新
日本の3PL市場は、主にeコマース分野の成長拡大により力強い拡大を見せています。顧客は買い物をオンラインプラットフォームに急速に移行しており、物流プロバイダーは配送とフルフィルメントプロセスの管理において重要な役割を果たしています。また、企業は現在、在庫管理、倉庫管理、ラストマイル配送を3PLサービスに依存し、タイムリーな出荷を実現しています。2024年4月から施行された日本の労働形態改革法は、トラック運転手の残業時間に厳しい制限を課しており、構造的な輸送能力の制約を生み出しています。これにより、道路貨物輸送量が同時に圧縮され、3PLの自動化、ルート最適化、およびテクノロジーを活用した効率化投資への需要が加速しています。
消費者の迅速な配送に対する需要の高まりにより、小売業者は分散型フルフィルメントノードを運営する3PLパートナーとの連携を余儀なくされている。小売業者は、単一拠点の在庫モデルから、ラストマイルの距離を短縮し、ドライバーの労働時間制限にもかかわらずサービス水準を維持するマルチDC戦略へと移行している。一方、人口密度の高い都市部の3PLは、需要の急増に対応するため、マイクロフルフィルメントセンターを展開し、リアルタイムルーティングソフトウェアを統合している。2025年には278億米ドルに達する越境EC輸入は、成田空港と関西空港の保税倉庫施設に対する新たな需要を大幅に生み出しており、3PL事業者は、国際EC貨物の通関から玄関先までの48時間配送を可能にするために、これらの空港に在庫を配置している。
日本の3PL市場の概要
東京、日本 - IMARCグループは、包括的な市場情報レポート「日本の3PL市場：輸送タイプ別、サービスタイプ別、最終用途別、地域別の規模、シェア、動向、予測 - 2026年～2034年」を発表しました。
この報告書によると、日本の3PL市場は2025年に695億7000万米ドルに達し、2034年には1020億6000万米ドルに達すると予測されており、2026年から2034年の期間における年平均成長率（CAGR）は4.35%となる見込みである。
3PL（サードパーティロジスティクス）とは、サプライチェーン管理や物流機能を専門の外部業者にアウトソーシングするプロセスを指します。企業は輸送、倉庫管理、在庫管理、受注処理などの業務を外部業者に委託することで、本来の業務や目標に集中し、効率性を高め、コストを最小限に抑え、顧客に優れたサービスを提供できるようになります。日本の3PL市場は、製造業、小売業、医療、自動車、eコマースなど、多様な最終用途分野に対応しており、独占契約輸送、国内輸送管理、国際輸送管理、倉庫保管・配送、付加価値物流サービスなど、幅広いサービスを提供しています。
新たな運転手残業制限、大規模なデジタル化補助金、そして高まる脱炭素化目標により、日本のあらゆる物流プロバイダーはネットワーク設計の見直しを迫られている。資産を多く保有する事業者は自動化予算と賃料高騰のバランスを取る一方、デジタルプラットフォームは資産の少ない新規参入企業が車両を所有せずに成長することを可能にし、小売業者、医療機関、半導体メーカーは全国的なカバレッジとリアルタイムの可視性を求め、リードタイムと二酸化炭素排出量を削減する統合ソリューションへの需要を高めている。こうした状況の中、日本の3PL市場は、単機能の輸送からデータ活用型のオーケストレーションへと静かに移行しつつある。
詳細な分析については、本レポートの無料サンプルPDFをご覧ください。 https://www.imarcgroup.com/report/ja/japan-3pl-market/requestsample
主要な市場推進要因
Eコマースの拡大、ドライバー不足、ラストマイル配送の革新
日本の3PL市場は、主にeコマース分野の成長拡大により力強い拡大を見せています。顧客は買い物をオンラインプラットフォームに急速に移行しており、物流プロバイダーは配送とフルフィルメントプロセスの管理において重要な役割を果たしています。また、企業は現在、在庫管理、倉庫管理、ラストマイル配送を3PLサービスに依存し、タイムリーな出荷を実現しています。2024年4月から施行された日本の労働形態改革法は、トラック運転手の残業時間に厳しい制限を課しており、構造的な輸送能力の制約を生み出しています。これにより、道路貨物輸送量が同時に圧縮され、3PLの自動化、ルート最適化、およびテクノロジーを活用した効率化投資への需要が加速しています。
消費者の迅速な配送に対する需要の高まりにより、小売業者は分散型フルフィルメントノードを運営する3PLパートナーとの連携を余儀なくされている。小売業者は、単一拠点の在庫モデルから、ラストマイルの距離を短縮し、ドライバーの労働時間制限にもかかわらずサービス水準を維持するマルチDC戦略へと移行している。一方、人口密度の高い都市部の3PLは、需要の急増に対応するため、マイクロフルフィルメントセンターを展開し、リアルタイムルーティングソフトウェアを統合している。2025年には278億米ドルに達する越境EC輸入は、成田空港と関西空港の保税倉庫施設に対する新たな需要を大幅に生み出しており、3PL事業者は、国際EC貨物の通関から玄関先までの48時間配送を可能にするために、これらの空港に在庫を配置している。