あなたのAIエグゼクティブチームを、あなたのPCの中に - 個人向け「Ainvis Local」無償公開（Claude Codeプラグイン）
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353414/images/bodyimage1】
XPAND株式会社（本社: 東京都中央区銀座）は、2026年6月26日、AIエグゼクティブツール「Ainvis Local」（アインヴィース・ローカル）を公開しました。
COO・CMO・CFO・CTO・CXO - 5人のAI役員が、チームの同僚としてスタートアップ経営者を支えるAIエグゼクティブプラットフォーム「Ainvis」（アインヴィース）。パブリッククラウド「Microsoft Azure」上で稼働する、多機能でセキュアなAIプラットフォームです。
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000036.000029164.html
5人のAIエグゼクティブ（AI役員）とチームを組み、多様な観点で経営判断を加速する体験をもっと気軽に、しかも永続的にご利用いただくために用意したのがAinvis Localです。Claude Codeのプラグインとして提供することにより、Claudeの有料サブスクリプションに加入している方なら誰でも無料でご利用いただけます。
クラウドではなく全てあなたのPCの中で完結します。チャットボットではありません。あなたのエグゼクティブチームです。
Ainvis Localは、クラウド版Ainvisのコンセプトをそのままに、あなたのPCの中で動きます。
会話履歴も参照資料も、あなたのフォルダーの中にmdファイルとして保存。各エグゼクティブは一般的な知識ではなく、あなたが置いた実ファイルに基づいて答えます。
社外にデータを出さず、アカウント登録も継続課金もなく、手元の環境だけで5人の同僚に相談できます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353414/images/bodyimage3】
(Ainvis Local動作中のClaude Code CLIと、専用のログビューアー)
Ainvis LocalはClaude Codeのプラグインとして、あなた自身のClaude Code環境とClaudeサブスクリプション（Pro/Maxプラン）またはAPIキーの上で動作します。基本機能はオープンソースとして無償。今後は音声対応などの有償パックリリースを計画しています。
チームでの利用や常時稼働が必要になったら、クラウド版Ainvisへ。Ainvis Localの会話履歴ファイルをそのままクラウドに取り込めます。同じエグゼクティブチームが、Microsoft Teamsと音声で迎えます。
https://ainvis.ai/
Ainvis Localは44言語に対応。AIエグゼクティブによる経営判断の加速体験をグローバルで広めていきます。
5分で導入できるスタートアップガイドを公開しています。Ainvis Localの公式サイトにてご確認ください。
https://ainvis.ai/ja/ainvis_local
[主な機能]
- Claude Code上で動作（プラグイン）
- 利用料無料（Claudeの有料サブスクリプションは必要です）
- 会話履歴はmdファイルでローカル保存
- 自社ナレッジをmdファイルで用意すれば、ローカルRAGを利用可能（自社ナレッジを参照して回答）
- プラグイン以外のインストールや登録は不要（Python実行環境がない場合はインストールが必要です）
- Ainvisの世界観を体験できる専用ビューアー同梱（Claude Codeとは接続せず、ローカルmdをリアルタイム表示します）
- Ainvis Localの会話履歴ログをAinvis（クラウド版）にインポート可能
「Ainvis」はXPAND株式会社の商標です。「Claude」「Claude Code」はAnthropic, PBCの商標です。その他記載の会社名・製品名は各社の商標または登録商標です。
配信元企業：XPAND株式会社
XPAND株式会社（本社: 東京都中央区銀座）は、2026年6月26日、AIエグゼクティブツール「Ainvis Local」（アインヴィース・ローカル）を公開しました。
COO・CMO・CFO・CTO・CXO - 5人のAI役員が、チームの同僚としてスタートアップ経営者を支えるAIエグゼクティブプラットフォーム「Ainvis」（アインヴィース）。パブリッククラウド「Microsoft Azure」上で稼働する、多機能でセキュアなAIプラットフォームです。
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000036.000029164.html
5人のAIエグゼクティブ（AI役員）とチームを組み、多様な観点で経営判断を加速する体験をもっと気軽に、しかも永続的にご利用いただくために用意したのがAinvis Localです。Claude Codeのプラグインとして提供することにより、Claudeの有料サブスクリプションに加入している方なら誰でも無料でご利用いただけます。
クラウドではなく全てあなたのPCの中で完結します。チャットボットではありません。あなたのエグゼクティブチームです。
Ainvis Localは、クラウド版Ainvisのコンセプトをそのままに、あなたのPCの中で動きます。
会話履歴も参照資料も、あなたのフォルダーの中にmdファイルとして保存。各エグゼクティブは一般的な知識ではなく、あなたが置いた実ファイルに基づいて答えます。
社外にデータを出さず、アカウント登録も継続課金もなく、手元の環境だけで5人の同僚に相談できます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353414/images/bodyimage3】
(Ainvis Local動作中のClaude Code CLIと、専用のログビューアー)
Ainvis LocalはClaude Codeのプラグインとして、あなた自身のClaude Code環境とClaudeサブスクリプション（Pro/Maxプラン）またはAPIキーの上で動作します。基本機能はオープンソースとして無償。今後は音声対応などの有償パックリリースを計画しています。
チームでの利用や常時稼働が必要になったら、クラウド版Ainvisへ。Ainvis Localの会話履歴ファイルをそのままクラウドに取り込めます。同じエグゼクティブチームが、Microsoft Teamsと音声で迎えます。
https://ainvis.ai/
Ainvis Localは44言語に対応。AIエグゼクティブによる経営判断の加速体験をグローバルで広めていきます。
5分で導入できるスタートアップガイドを公開しています。Ainvis Localの公式サイトにてご確認ください。
https://ainvis.ai/ja/ainvis_local
[主な機能]
- Claude Code上で動作（プラグイン）
- 利用料無料（Claudeの有料サブスクリプションは必要です）
- 会話履歴はmdファイルでローカル保存
- 自社ナレッジをmdファイルで用意すれば、ローカルRAGを利用可能（自社ナレッジを参照して回答）
- プラグイン以外のインストールや登録は不要（Python実行環境がない場合はインストールが必要です）
- Ainvisの世界観を体験できる専用ビューアー同梱（Claude Codeとは接続せず、ローカルmdをリアルタイム表示します）
- Ainvis Localの会話履歴ログをAinvis（クラウド版）にインポート可能
「Ainvis」はXPAND株式会社の商標です。「Claude」「Claude Code」はAnthropic, PBCの商標です。その他記載の会社名・製品名は各社の商標または登録商標です。
配信元企業：XPAND株式会社
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