モビリティの「標準化」が地域を救う。フューチャーアーキテクトが牽引する次世代交通インフラへの変革。

フューチャー株式会社モビリティ領域の課題

少子高齢化に伴う労働人口の減少や、地域の移動手段が十分に確保できなくなる「交通空白」が深刻化するなど、日本の地域交通はかつてない危機に直面しています。その背景には、事業者ごとにデータ・業務が個別最適化しており、業界全体のDXが進まないという構造的な課題があります。





この課題をデジタル技術で乗り越え、連携・協働を軸としたDXを推進するために立ち上がったのが、国土交通省の「COMmmmONS（コモンズ）」プロジェクトです。地域交通のDXを推進するこの一大プロジェクトの一環として、フューチャーアーキテクトは「ICデータの標準化」と「バス業務標準化」のプロジェクトに挑みました。ばらばらだったデータや業務を「標準化」することで地域交通のDXを推進すべく、国土交通省や交通事業者、多数のベンダーと連携しながら前例のない社会課題の解決に挑んだプロジェクトの推進者3名が、取り組みの裏側と今後への想いを語りました。











フューチャーアーキテクト株式会社 Technology Innovation Group

左）井上 亮：バス業務標準化プロジェクト プロジェクトリーダー

中央）山田 勇一：ICデータ標準化プロジェクト プロジェクトリーダー

右）亀井 隆徳：バス業務標準化プロジェクト アーキテクト担当





分断されたICデータと、個別最適化されたモビリティの業務とシステムに立ち向かう

山田： 「ICデータ標準化プロジェクト」の発端は、行政が交通計画策定のために各事業者からデータの提出を受ける際、データのフォーマットがばらばらで、正確な利用実態を捉えることが難しいというデータ収集・分析におけるデータ構造の課題が存在していました。事業者ごとにシステムが個別カスタマイズされているため、例えば、同じ“乗車”を表すデータでも、「乗車」「乗車時刻」「乗車日時」のように項目名が違ったり、表記形式が分刻みか秒刻みか異なったり、というようにばらつきがあります。そのため、全体最適化に向けた分析をするには、こうしたデータの膨大な読み替え作業とコストが発生し、交通計画の改善施策を検討する土壌が整っていない状態でした。















井上： 「バス業務標準化プロジェクト」にもシステムに起因するデータの課題が同様にありました。いざシステム刷新に踏み切ろうとしても、長年現場を支え属人化された業務の多くは言語化が難しく、ベンダーに仕様を正しく伝えることが困難なケースもありました。このような状態ではデータ構造もバラバラにならざるを得ません。国や自治体への報告や行政手続きにも従来通り膨大な手作業が伴うことになります。これではデータ活用は夢のまた夢です。こうした課題を根本から解消するため、 官民一体となったプロジェクトの推進が必要でした。





亀井： 私はバスのシステム仕様や標準アーキテクチャの策定を担当したのですが、実際にいくつかのバス事業者の現場を視察して感じたのは、業務計画において車両と人を効率良く稼働させるのがいかに難しいかということです。深刻な運転手不足に直面するなか、各社とも日々苦心されていましたが、その手法は事業者ごとにばらばらでした。だからこそ、まず「標準」となる共通の軸を定めて、それをベースに各社が最適な状態へカスタマイズする流れを作ることで、DX化を加速させられるのではと感じました。





山田：両プロジェクトとも、解決の糸口になったのは「標準化」です。これは各社のやり方を画一化することではありません。労働人口が減るなかで、データのフォーマットを統一し、共通の業務は仕組み化することで効率を上げる。そのうえで、各社が強みや特色を出せる部分にリソースを適切に注げるようにするための土台づくりです。この私たちの考え方を、理論に終わらせず実装や現場での効果創出まで見据えて推進したことが、国土交通省からも深く共感いただけたところかなと思います。











ICデータ標準化プロジェクト 実証結果分析の様子

フューチャーならではの推進力でステークホルダーを一つに

亀井： バスの業務標準化では、「実際にフューチャーが作るとしたらどうするか」という視点でアーキテクチャのコンセプトを考えるところから始めました。既存のパッケージに業務を合わせるのではなく、標準業務をまず熟知し、そこから必要なデータや機能の流れを構造化しました。現場で使えるデータモデルを構築するには、特定のプロダクトに縛られず、フラットな立場で本質的なグランドデザインを描くことが重要です。フューチャーは構想策定だけでなく、設計・実装・導入まで全て我々で実施しているからこその観点をもって推進できたと考えています。















井上：業務への深い理解は、多様な関係者を巻き込む合意形成のプロセスでも役立ちます。現場の声や事業者・ベンダーの要望を仕様へ反映すべく、5か月で4回という短いスパンで勉強会を実施し、仕様の精度を高めていきました。バス事業者やベンダー、業界団体など約21事業者、180名以上に参加いただいた勉強会は、高密度で準備もかなりハードでしたが、スピーディに実現できたのは、業務コンサルティングの知見とITの深い知識をワンチームで併せ持つ、フューチャーならではの推進力があったからこそだと自負しています。





亀井：現場の声をもとに業務を紐解き、標準化の仕様として言語化できたことは大きな一歩ですよね。バス事業者とベンダーの間で共通言語がないために、意思疎通がうまくいかず困っているケースもありましたから。今後はこの標準化した業務モデルをもとに、両社の連携がスムーズになって、各社が独自の付加価値を生み出しやすくなれば嬉しいです。ひいては業界全体のイノベーションの加速につながればなおいいですね。





山田： ICデータの標準化プロジェクトでも、私たちがハブになって議論をリードしました。過去の案件をつうじてICデータが持つ情報や、電車やバスのシステム構造の知見があったこともあり、事業者側のシステム担当者と、トランザクションの単位やデータ発生のタイミングといった深いレベルで議論を重ねられたことが、スムーズな合意形成につながり、タイトなスケジュールの中でも形にすることができた要因だと思います。全体のデータの流れを俯瞰しつつ、具体的な技術論まで落とし込めるのはやはり私たちの大きな武器ですね。











バス業務標準化プロジェクト 勉強会の様子

出典：国土交通省 COMmmmONSウェブサイト（一部トリミングして掲載）

https://www.mlit.go.jp/commmmons/tech_report/019/commmmons_tech_report_019_ver01.pdf( https://www.mlit.go.jp/commmmons/tech_report/019/commmmons_tech_report_019_ver01.pdf )

標準化を土台に、持続可能な次世代の社会インフラを実装する

井上： 標準化が実現すると、これまで手作業で集計していた乗降実績などのデータが、リアルタイムで把握できるようになります。従来は月次や年次でしか確認できなかったデータが、即時に可視化されることで、事業者にとっても不採算路線の見直しや改善といった経営判断がクイックに行える土壌が整うはずです。今後は他の領域での業務改善においても広く展開していけるよう、私自身も尽力していきます。















山田： 構想や標準化モデルの策定という土台作りを通じて生まれたナレッジと、 交通事業者やベンダーの皆様とのご縁を糧に、私たちも真の意味で持続可能なモビリティ社会の実現に向けてこれからも貢献していきます。これから標準化されたデータが現場のシステムにどのように実装され変わっていくのか楽しみです。





亀井： 世の中の複雑な固有業務を抽象化し、さらにみんなが理解しやすい形に落とし込む「標準化」の活動は、今後主流となるAI駆動のシステム開発とも非常に親和性が高いと感じています。標準モデルをもとにAIを活用してスピーディにシステム構築につなげるというフューチャーの強みをさらに伸ばしていこうと考えています。











Technology Innovation Group DXチーム

（左上から）太田、壷屋／井上、山田、亀井

プロフィール

太田 章弘（おおた たかみつ）

フューチャーアーキテクト株式会社 Technology Innovation Group ディレクター

物流／小売／アパレル（SPA）業界を中心に業務・アーキテクチャの全体設計・データ設計の推進実績、小売／アパレル（SPA）／教育／飲食／モビリティ業界において将来構想策定から業務設計・サービス企画の実績に由来する知見あり。2025年度国土交通省の「COMmmmONS（コモンズ）」初年度プロジェクトにおける、フューチャー支援案件の全体プロジェクトマネージャとして参画。





壷屋 翔（つぼや しょう）

フューチャーアーキテクト株式会社 Technology Innovation Group 執行役員 DX担当パートナー

モビリティ、新聞社、不動産、地方創生、他サービス事業等担当 事業責任者。新規事業～効果創出まで、ビジネスデザイン・お客様とのCo-Work案件を支援中。基幹系ダウンサイジング／R&D部門（コアテクノロジー）を経て、現部門リーダー。業務・システムのアセスメントからプラットフォーム戦略の検討・システム刷新完了まで一気通貫でご支援。2025年度国土交通省の「COMmmmONS（コモンズ）」初年度プロジェクトにおける全体責任者。





井上 亮（いのうえ りょう）

フューチャーアーキテクト株式会社 Technology Innovation Group マネージャ

ITエンジニア・コンサルタントとして約20年超のキャリアを経て、2023年に入社。小売業のシステムアーキテクチャ評価支援などを経て、2025年よりバス業務標準化プロジェクトのプロジェクトリーダーとして参画。





山田 勇一（やまだ ゆういち）

フューチャーアーキテクト株式会社 Technology Innovation Group シニアアーキテクト

2012年に入社後、主にアーキテクトを担当。2019年よりMaaSプラットフォーム構築プロジェクトに参画し、モビリティ領域におけるデータ活用やICデータに深い知見を持つ。ICデータ標準化プロジェクトではプロジェクトリーダー兼技術仕様責任者を担う。





亀井 隆徳（かめい たかのり）

フューチャーアーキテクト株式会社 Technology Innovation Group シニアアーキテクト

2013年に入社後、多くの開発案件やMaaSプラットフォーム構築プロジェクトに従事。その後別のコンサルティングファームにてコネクテッドカー等のプラットフォーム構築・標準化業務を経験後、2025年にフューチャーへ再入社。バス業務標準化プロジェクトではアーキテクチャコンセプト設計を主導。

関連リンク

国土交通省が主導する地域交通DX推進プロジェクト

https://www.mlit.go.jp/commmmons/( https://www.mlit.go.jp/commmmons/ )





人手不足でもまわせる現場に。バス業務を持続可能にする土台づくり｜バス業務標準化プロジェクト #1

https://www.mlit.go.jp/commmmons/projectreport/19_01/( https://www.mlit.go.jp/commmmons/projectreport/19_01/ )

「勘と経験」に頼るバス経営を変えられるか。業務標準化とデータ活用で変わる意思決定｜バス業務標準化プロジェクト #2

https://www.mlit.go.jp/commmmons/projectreport/19_02/( https://www.mlit.go.jp/commmmons/projectreport/19_02/ )

バラバラなICカードの乗降データを標準化。地域交通、まちづくりに活かす｜モビリティ・データ標準化プロジェクト #1

https://www.mlit.go.jp/commmmons/projectreport/07_01/( https://www.mlit.go.jp/commmmons/projectreport/07_01/ )

バラバラな乗降データを、どうそろえるか。「一件明細」標準化実証で見えた工数削減効果｜モビリティ・データ標準化プロジェクト #2

https://www.mlit.go.jp/commmmons/projectreport/07_02/( https://www.mlit.go.jp/commmmons/projectreport/07_02/ )



