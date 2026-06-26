ズーラシアンブラス(制作会社：株式会社スーパーキッズ)は、2026年9月26日(土)にコンサート「ズージャ音楽祭」を横須賀市文化会館にて開催いたします。





イベント詳細： https://www.superkids.co.jp/z-brass/concert/2609ZJO/





ズーラシアンジャズオーケストラ





■ビッグバンド編成のズーラシアンブラス

ビッグバンドと言えばスイングやジャズが有名ですが、昭和の時代にはこの編成で歌謡曲の演奏もしていました。トランペットやトロンボーンなどのブラスセクション、サックス、コントラバス、ドラム、そしてギターにピアノというゴキゲンなサウンド。歯切れの良い爽快なテイストで、残暑もなんのその。楽曲でテンション上昇間違いなしです。動物たちはサウンドだけでなく衣装もゴキゲンに。キラキラと光るスパンコール衣装がステージを彩ります。





トランペットセクション





トロンボーンセクション





■懐かしのメロディーを親子で共有 童謡・歌謡ジャイブの祭典

昭和世代には懐かしく、そして令和の子どもたちには新鮮な名曲の数々をお届けします。会場が横須賀ということで、「横須賀ストーリー」をはじめ、「青い珊瑚礁」「タッチ」「勝手にしやがれ」「ペッパー警部」など昭和歌謡の名曲から、「斎太郎節」「十五夜お月さん」などの童謡・民謡をジャズアレンジ。

耳なじんだ作品を大迫力サウンドでお楽しみください。









■本公演は0歳からご入場いただけます。









【公演概要】

イベント名 ：ズージャ音楽祭

開催日時 ：2026年9月26日(土)14:00開演(13:15開場)

会場 ：横須賀市文化会館 大ホール(神奈川県横須賀市)

料金(税込) ：大人4,500円 学生(中学生から大学生まで)3,500円

子ども(3歳から小学生まで)2,500円

※0歳より入場可。3歳以上有料。

2歳まで膝上鑑賞無料(大人1人につき1名まで)。

主催 ：株式会社スーパーキッズ

プレイガイド：・スーパーキッズチケットセンター

https://www.superkids.co.jp/ticket/

・ローソンチケット https://l-tike.com

・チケットぴあ https://t.pia.jp/

出演 ：ズーラシアン・ジャズ・オーケストラ(ズーラシアンブラス、

サキソフォックス、弦うさぎ ベス、ジョン、オコジョ)

演奏曲 ：横須賀ストーリー、斎太郎節ジャイブ、青い珊瑚礁、

十五夜お月さん、タッチ、メリーさんの羊JIVE、

勝手にしやがれ、ペッパー警部 ほか









【ズーラシアンブラスとは】

指揮者のオカピをはじめ、演奏するのは全て希少動物という金管五重奏「ズーラシアンブラス」。クラシック音楽における絵本のような役割ができれば…と2000年に誕生しました。2010年には「横浜観光コンベンション特別功労賞」を、2011年には「キッズデザイン賞」において最優秀賞(経済産業大臣賞)を、2023年には「日本管打・吹奏楽アカデミー賞(演奏部門)」を受賞しました。2014年にはコンサートの取組が高く評価され、株式会社スーパーキッズは経済産業省より「がんばる中小企業・小規模事業者300社」に選定されました。また2024年度には高校音楽の教科書に掲載。多数のCD、DVDのみならず、楽譜もリリースし、金管アンサンブル界の裾野を広げています。

「弦うさぎ」(うさぎの弦楽四重奏)「サキソフォックス」(キツネのサックス四重奏)といった動物の仲間たちと行う、親子のためのコンサート「音楽の絵本」は、全国各地のホールで話題となり、海外公演も含め年間約150を数えます。2011年にはオーケストラ「ズーラシアンフィルハーモニー管弦楽団」を結成。これまでのコンサートから更に一歩踏み出し、慣れ親しんだ音楽をより交響的に紡ぐ「シンフォニック童謡」をテーマに展開。子どもたちのクラシック音楽への興味を一層高めています。

「ズーラシアンブラス」は、これからも音楽の素晴らしさを知る糸口を提供していきたいと思っています。





指揮者：オカピ





【制作コンセプト】

素晴らしい文学作品を読んで聞かせても、小さな子どもがその世界に入り込んでいくことはすぐにはできません。そのために文学の世界には「絵本」と言う素晴らしい芸術の入り口が用意されています。音楽の世界にも童謡という子どもたちへの贈り物がありますが、歌詞に頼らないクラシックの世界では絵本のような分かりやすい入り口がなかなかありませんでした。ズーラシアンブラスはクラシック音楽における絵本の役割ができれば…と考えられ、そして誕生しました。









■関連リンク

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■会社概要

商号 ： 株式会社スーパーキッズ

代表者 ： 代表取締役 大塚 治之

所在地 ： 〒252-0318 神奈川県相模原市南区上鶴間本町4-49-7

設立 ： 1989年12月

事業内容： ズーラシアンブラス、音楽の絵本等、

親子向けクラシックコンサートの企画・運営・制作

資本金 ： 3,000万円

URL ： https://www.superkids.co.jp/