インペリアル・エンタープライズ株式会社（所在地：東京都荒川区、代表取締役社長：原 良郎）は、「ポムポムプリン 30周年記念 公式純金貨幣」を販売開始いたしました。





2026年4月16日にデビュー30周年を迎えた、株式会社サンリオの人気キャラクター「ポムポムプリン」。

心弾む30周年を祝して、ポムポムプリンのかわいい姿が刻まれた記念金貨が発行されます。

金貨は最高品位.9999の純金製で、クック諸島政府から発行される正式な法定貨幣。

鏡のように艶やかなプルーフ貨面には、王冠を被ったポムポムプリンの姿と記念の銘をデザイン。

周りには、足跡やチャームポイントの「おしりのしるし」などのモチーフがあしらわれています。

金貨は発行限定2026点で、紛れもない法定貨幣の証となる発行証明書が付属。

金貨をディスプレイできるアクリル製の特製展示スタンド付きでお届けいたします。

2026年6月26日（金）より、PREMICOオンラインショップにて販売開始いたしました。

商品特設ページ：https://iei.jp/purin-c/

ポムポムプリン 30周年記念 公式純金貨幣

ベレー帽の代わりに王冠を被ったポムポムプリンの姿が浮かび上がる記念金貨。

鏡面仕上げの王冠には、アニバーサリーを記念して「30th」の文字が刻まれています。

ポムポムプリンの周りには、足跡や骨のマーク、幸せのシンボルである四つ葉のクローバーといったモチーフの他、チャームポイントの「おしりのしるし」もデザインされています。













小型サイズでありながらも、純金ならではの存在感ある輝き。

表面にはクック諸島の元首チャールズ3世（英国国王）の肖像が刻まれています。





金貨をセットして飾れる、30周年ロゴがデザインされた特製展示スタンドが付属します。

展示スタンドは金貨の両面が見えるアクリル製のサンドイッチタイプ。

マグネットで開閉し、透明カプセル入りの金貨をお手に取ってご覧いただけます。





天面に30周年ロゴが箔押しされた特製ボックスに収めてお届けしますので、大切な方へのプレゼントにもおすすめです。





■商品情報

商品名：ポムポムプリン 30周年記念 公式純金貨幣

価格：69,800円（税込76,780円）

発売日：2026年6月26日（金）

お届け：2026年10月下旬より順次発送予定

発売元：インペリアル・エンタープライズ株式会社 PREMICO（プレミコ）

URL：https://iei.jp/purin-c/

(C) 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L671025

■商品仕様

＜金貨仕様＞

品位：.9999金

重さ：約0.5グラム

直径：約11ミリ

額面：5クックアイランド・ドル

品質：プルーフ

発行：クック諸島政府

発行数：2026点

発行年：2026年

鋳造：マイヤーズ造幣所（ドイツ）

＜展示スタンド仕様＞

材質：アクリル、マグネット他

サイズ（約）：幅12.2×奥行き1.6×高さ12.2cm

生産国：中国

※掲載している写真は開発中のものです。実際の商品とは多少異なる場合があります。

■PREMICO（プレミコ）について

PREMICO は、“プレミアムな価値を持つ限定版コレクターズアイテム”をコンセプトに誕生したブランドです。アニメキャラクターやスポーツ選手などの公式アイテムを通じ、夢や感動といった目に見えない大切な宝物をお届け。ここでしか手に入らない商品を販売しています。PREMICO オンラインショップ：https://iei.jp/premico/

■会社概要

会社名：インペリアル・エンタープライズ株式会社

所在地：東京都荒川区東日暮里5-7-18 コスモパークビル

代表者：代表取締役社長 原 良郎

設立：昭和57年(1982年)9月1日

資本金：100,000千円

ＵＲＬ：https://iei.co.jp

事業内容：通信販売

■お問い合わせ先

＜商品内容等＞ フリーダイヤル：0120-989-808(9:30～17:00／土日祝休)

＜ご注文専用番号＞ フリーコール：0120-247-417(6:00～21:00／無休)

※本リリースに記載しております内容は、発表日現在の内容となります。予告なしに内容が変更される場合もございますので、予めご了承ください。

※製品の仕様は、改良のため一部予告なく変更される場合がございます。

※限定数に達した場合、販売を終了させていただきます。



