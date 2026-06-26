Joyful Works(所在地：神奈川県大和市深見2262-1 Good Wood 2-105、代表：喜多栄治)は、シンガーソングライター・喜多栄治のセカンド配信シングル『Days』を2026年6月11日に各種配信サイトでリリースしました。『Days』は、喜多栄治が19歳の音楽専門学校時代に作詞作曲し、2003年に一度レコーディングしていた楽曲です。AIの進化により音楽制作の環境が大きく変化する中、若き日に生まれた楽曲と、当時ともに制作に携わった先輩ミュージシャンやエンジニアの思いをあらためて形にしたいとの考えから、今回の配信に至りました。写真と音楽の両分野で長年「人」に向き合ってきた表現者が、約10年ぶりに新たな一曲を世に送り出します。





Daysジャケット写真





■表現を止めずに歩み続けた先にたどり着いたセカンドシングル

Joyful Worksは、2010年1月に出張撮影業・音楽業を軸とした個人事業として創業しました。代表の喜多栄治は、全国各地で子どもたちの笑顔をはじめ、企業撮影、音楽関連撮影などに携わり、16年にわたって一貫して「人」に焦点を当てた活動を続けてきました。





音楽活動においては、2016年9月11日にファースト配信シングル『愛のかけら』をリリース。以降、シンガーソングライターとしての活動と、プロフォトグラファーとしての活動を両立しながら表現を続けてきました。一方で、その歩みの中では、妹の急逝、フォトスタジオ経営からの撤退、コロナ禍など、決して平坦ではない出来事も経験しています。





それでも活動を止めず、撮影現場や日々の仕事を通して人の喜びや悲しみ、人生の節目に向き合い続けてきたことが、今回の『Days』の配信につながりました。ひとつの分野にとどまらず、複数の表現手段を持ちながら活動する個人クリエイターへの関心が高まる中、今回のリリースは、長い年月の中で積み重ねてきた経験と創作の継続性を示す取り組みでもあります。





喜多栄治宣材写真





■19歳の情熱と45歳の視点が重なる、時間を経て届ける一曲

今回配信した『Days』は、喜多栄治が19歳の頃、音楽専門学校のヴォーカル科在学中に作詞作曲した楽曲で、自身にとって人生で2曲目に制作した作品です。自身の恋愛経験をもとに書かれた楽曲であり、2003年にはすでにレコーディングが行われていました。





今回の配信のきっかけとなったのは、2026年1月に当時のレコーディングデータがクローゼットから見つかったことでした。現在はAIの進化により、楽曲制作や発信のハードルが大きく下がり、誰もが作品を世に出しやすい時代になっています。そうした時代だからこそ、当時の情熱や、制作に関わった先輩ミュージシャン、エンジニアとともにつくり上げた作品を埋もれさせず、正式に発表したいという思いが強まったといいます。

『Days』の特長は、単なる過去音源の再発見にとどまらず、20年以上前に生まれた感情を現在の自分が受け止め直し、あらためて発信している点にあります。若い時代の率直な思いと、人生経験を重ねた今だからこそ持てる視点が、一つの作品の背景として重なっています。





また、ミュージックビデオは香川県三豊市の父母ヶ浜、紫雲出山、山口県下関などで撮影を実施し、編集作業も喜多栄治自身が担当しました。シンガーソングライターでありながら、日々プロフォトグラファーとして人物撮影や企業撮影に携わる経験が、映像表現にも反映されています。音楽と写真・映像の両面から一つの作品世界を形にしている点も、本作の特徴のひとつです。









■音楽と撮影の両面から今後も発信を継続

Joyful Worksは今回の配信を通じて、楽曲そのものへの関心拡大に加え、喜多栄治という表現者の活動全体を知ってもらうきっかけづくりを目指します。今後も、シンガーソングライターとしての音楽活動と、プロフォトグラファーとしての撮影活動の両面から発信を続けていきます。









■『Days』概要

曲名 ： Days

アーティスト名 ： 喜多栄治

配信開始日 ： 2026年6月11日

形態 ： 配信シングル

価格 ： 各配信サイトの規定による

配信先 ： Apple Music、Spotify、レコチョク ほか各種配信サイト

配信URL ： https://linkco.re/Ny8sPCzt

ミュージックビデオ撮影地： 香川県三豊市 父母ヶ浜、紫雲出山、山口県下関 ほか

ミュージックビデオ編集 ： 喜多栄治









■会社概要

企業名 ： Joyful Works

代表者 ： 喜多栄治

所在地 ： 神奈川県大和市深見2262-1 Good Wood 2-105

事業内容 ： 出張撮影業・音楽業

企業サイト： https://eijikita.com/

https://joyfulworks.jp/index.html

X ： https://x.com/eijikita

Instagram ： https://www.instagram.com/eijikita/

https://www.instagram.com/joyfulworks/

YouTube ： https://www.youtube.com/@eijikita









【本件に関するお客様からのお問い合わせ先】

企業名 ： Joyful Works

電話番号 ： 090-2318-7215

メールアドレス： joyfulworks.info@gmail.com