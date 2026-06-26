株式会社ビービーシー(本社：東京都新宿区、代表取締役社長：浪岡 亮)は、当社が提供する「2in1Win(ツーインワンウィン)所有者調査管理システム」を導入している千葉県市原市固定資産税課の取り組みが、自治体職員向け行政マガジン『ジチタイワークス』Vol.44(2026年6月発行)および同WEBサイトに掲載されたことをお知らせいたします。





システムで事務作業を大きく軽減





近年、全国の自治体では、所有者不明土地や空き家問題の深刻化を背景に、相続人調査業務(所有者不明土地などの相続人を戸籍から特定する業務)のデジタル化・効率化が求められています。

掲載記事では、紙で分散管理していた相続人調査に関する書類や案件情報を、本システムの導入によって一元管理し、案件の進捗状況の可視化や相関図作成の効率化をはじめ、他の業務改善や窓口業務の外部委託等を進めた結果、固定資産税課職員1人当たりの年間時間外勤務を、2021年度の約500時間から2024年度には約60時間まで、約88％削減した市原市の取り組みが紹介されています。また、空き家対策や地籍調査を担当する部署との情報共有により、庁内における重複調査の防止につながっていることも併せて取り上げられています。





「2in1Win所有者調査管理システム」は、2022年の提供開始以来、2026年6月現在、全国90を超える自治体(県・市町村)に導入されています。

当社は、新機能「戸籍OCR」の搭載をはじめ、今後も自治体の現場に寄り添った製品開発を通じて、自治体DXを強力に支援してまいります。









■所有者不明土地・空き家問題への対応を支える相続人調査の「3大課題」とシステムによる解決策

相続人調査では、複数の戸籍を読み解いて親族関係を整理し、関係者への照会や通知を行う必要があります。こうした複雑な業務に加え、紙やExcelによる情報の分散、担当者への業務の集中、部署間での重複調査などが、自治体職員の大きな負担となっています。

「2in1Win所有者調査管理システム」は、相続人調査に関する情報と業務を一元管理し、次の3つの課題解決を支援します。





1．分散した案件情報を一元化し、業務の属人化を解消

書庫や担当者のデスクに分散していた案件情報、書類の送付状況、問い合わせ対応の履歴などを、システム上で一元管理します。

案件の進捗や対応履歴を組織内で共有できるため、担当者が不在の場合でも状況を把握しやすくなり、市民からの問い合わせにも円滑に対応できます。担当者個人の経験や記憶に頼らない、継続性のある業務体制の構築につながります。





2．相関図を自動作成し、複雑な相続人調査を効率化

相続人調査では、複数の戸籍を読み解いて親族関係を整理し、複雑な相関図を作成する必要があります。

従来は手書きやExcelで作成していた相関図を、登録した情報をもとにシステムが自動で作成します。修正が生じた場合も登録情報を反映できるため、相関図の作成・更新にかかる時間と負担を軽減します。

また、戸籍請求書をはじめとする各種文書もシステムから作成・発行できるため、転記や繰り返し入力を減らし、相続人調査から文書作成までの一連の業務を効率化します。





3．部署間で調査情報を共有し、“二重調査”を防止

固定資産税、空き家対策、地籍調査など、自治体内の複数の部署が、同じ所有者や相続人について調査することがあります。部署ごとに情報を管理していると、すでに他部署で調査した内容を、別の部署が一から調べ直すケースも少なくありません。

本システムでは、利用者ごとに閲覧できる情報を適切に設定した上で、必要な調査結果を部署間で共有できます。庁内で一度調べた情報を有効活用することで、二重調査を防ぎ、職員の負担軽減と業務の効率化につなげます。





戸籍OCRから相関図作成





■新機能「戸籍OCR」で、相続人調査業務をさらに効率化

当社では、自治体職員のさらなる業務負担軽減を支援するため、2026年2月より新機能「戸籍OCR」を標準機能として搭載しました。

紙媒体で取得した戸籍の内容を読み取り、データ化することで、手入力にかかる作業時間を削減するとともに、入力ミスの抑止につなげます。

また、「行政事務標準文字(DWPI明朝)」に対応し、基幹システム標準化後の他システムで作成されたデータについても、文字化けすることなく本システムへ取り込み、印刷することができます。









■行政マガジン『ジチタイワークス』について

全国の自治体職員を対象に、部門を横断して広く読まれている行政マガジンです。

発行部数： 約12万部(年6～7回発行／無料配布)

対象 ： 全国1,788の自治体における全課および議会事務局、一部の省庁





掲載記事の詳細は、下記『ジチタイワークス』WEBサイトよりご覧いただけます。

▼掲載記事

「相続人調査の情報をまとめ、部署間の連携をスムーズに。」

https://jichitai.works/articles/3606





▼紹介動画

https://youtu.be/RIg9Hm37C1k?si=u-brbSGgX--kP1RZ









■製品概要

製品名 ：2in1Win 所有者調査管理システム

料金 ：スタンドアロン版 年額198,000円

ネットワーク版 年額299,000円

追加クライアントライセンス 年額98,000円／1ライセンス





※料金はすべて税抜です。

※上記は2027年3月31日までのキャンペーン価格です。

※サポート付きの年間利用料です。

※詳細はお問い合わせください。





▼キャンペーンページはこちら

https://www.bbcinc.co.jp/products/chousa/price/chousa-p









■会社概要

会社名 ： 株式会社ビービーシー

本社所在地： 東京都新宿区西新宿6-5-1 新宿アイランドタワー6階

代表者 ： 代表取締役社長 浪岡 亮

設立 ： 1975年10月

資本金 ： 3,000万円

事業内容 ： ソフトウェア開発、システム販売、OA関連機器販売

企業URL ： https://www.bbcinc.co.jp/