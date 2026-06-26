「ニッポンの百貨をおもしろく。」をコンセプトに、日本全国のこだわりの食品や雑貨をセレクトし、販売する株式会社日本百貨店(本社：東京都港区、代表取締役社長：浮ケ谷 祥、以下：日本百貨店)は、サンエックス株式会社(代表取締役社長：千田 洋史、本社：東京都千代田区、以下：サンエックス)との期間限定コラボ企画「日本百貨店×すみっコぐらし」のPOP UP SHOPを、2026年7月2日(木)から7月15日(水)までの期間限定で、阪急大阪梅田駅構内にて開催される催事「出張！日本百貨店＠阪急梅田2階中央催事店」内に出店いたします。





「日本百貨店×すみっコぐらし」POP UP KV





これまで関東圏の直営店舗を中心に展開し、多くのファンの皆さまにご好評をいただいていた本コラボ企画が、このたび満を持して関西に初上陸いたします。「これまで遠方で直営店に足を運べなかった」という関西エリアのファンの皆さまのご要望にお応えし、会場では、売場の一部が可愛いすみっコぐらし仕様に装飾され、お買い物空間そのものをお楽しみいただけます。





＜コラボ企画 大阪POP UP SHOP 開催概要＞

開催期間： 2026年7月2日(木)～7月15日(水)

11:00～22:00(初日16:00開店、最終日20:00閉店)

開催場所： 阪急大阪梅田駅構内 阪急梅田2階中央催事店

(「出張！日本百貨店＠阪急梅田2階中央催事店」催事内)

※改札外から当店をご利用の場合は、阪急大阪梅田駅を区間に含んだ

乗車券類、または、入場券(大人170円、小児90円)を

お買い求めのうえ、ご入場ください。

PiTaPa、ICOCAなどの交通系IC(モバイル含む)の場合、20分以内で

あれば同一駅内を無料で入出場することができます。

詳細 ： https://www.nippon-dept.jp/shop/t/t1297/









■第一弾～第三弾のコラボ商品が一堂に登場！店舗限定カプセルトイも

これまで発売された第一弾から最新の第三弾までの人気コラボ商品をバリエーション豊かにラインナップいたします。たま麸(巾着付)や佃煮、夏の涼菓から雑貨まで、日本の作り手のこだわりが詰まった逸品たちを直接お手に取ってご覧いただける貴重な機会です。

さらに、普段は関東の直営店舗でしか手に入らなかった「店舗限定カプセルトイ(アクリルマグネット)」も、特別に売場に登場いたします。

※一部お取り扱いのない商品もございます。ご了承くださいませ。





「日本百貨店×すみっコぐらし」第一弾販売商品一覧

「日本百貨店×すみっコぐらし」第二弾・第三弾販売商品一覧





※商品は全て税込価格となります。

※画像はイメージです。









■大阪限定デザイン！「ミレービスケット」を数量限定発売

ミレービスケット(大阪デザイン缶)

ミレービスケット(大阪デザイン缶) 972円(税込)

大人気コラボのミレービスケット缶が、特別な大阪バージョンになって登場！

たこ焼きや串カツ、お祭りを楽しむすみっコたちが大集合!?ここでしか買えない限定デザインです。

中身は、サクサクの軽い食感とほんのり優しい塩味がやみつきになる、お馴染みの「ミレービスケット(プレーン)」。食べ終わった後の缶のフタは、なんと缶バッジとして使用できる特別仕様です。大阪のお土産やギフトにもぴったりな一品を、どうぞお見逃しなく。









■「サンエックス株式会社」について

「サンエックス株式会社」コーポレートロゴ

リラックマ、すみっコぐらし、たれぱんだなど、1,000を超える100％オリジナルキャラクターを生み出し続け、その不思議な魅力をオリジナルプロダクトやライセンス事業、様々なイベントやプロモーション、映像などを通じて世界中に届けています。見た目はかわいいのに、くすっと笑えるシュールさがあり、心に寄り添い包み込んでくれるような優しさを持つキャラクターたち。かわいいだけじゃないサンエックスキャラクターは多くの人々を引きつけています。

URL： https://www.san-x.co.jp/company/









■株式会社日本百貨店について

「ニッポンの百貨をおもしろく。」をコンセプトに、日本全国47都道府県のこだわりの食品や雑貨を発掘し、直営店舗をはじめ、オンラインショップやポップアップ「出張！日本百貨店」で販売を行う食と雑貨のセレクトショップです。今までにはない新しい切り口でのオリジナル商品開発や、長年の店舗運営で培ったノウハウを活かし、業態を超えたパートナー企業様との新しいお取り組みも積極的に行っています。





【会社概要】

会社名： 株式会社日本百貨店(読み方：にっぽんひゃっかてん)

代表者： 代表取締役社長 浮ケ谷 祥

所在地： 東京都港区港南2-15-3 品川インターシティC棟 25階

URL ： https://corp.nippon-dept.jp





【店舗】

●日本百貨店にほんばし總本店(日本橋)

●日本百貨店しょくひんかん(秋葉原)

●日本百貨店あかれんが(神奈川県・横浜)

●日本百貨店おみや(埼玉県・大宮)