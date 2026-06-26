建設業向け原価管理ソフト「どっと原価シリーズ」の開発・販売を手掛ける株式会社建設ドットウェブ(本社：石川県金沢市、代表取締役社長：三國 浩明)は、建設業向け原価管理システム「どっと原価3」に当社初めてのAIエージェント機能を搭載した新バージョンを2026年7月に提供開始する予定です。

本バージョンでは、既存の標準機能のアップデートとして、管理や検索を効率化する「AIエージェント」を新たに搭載。さらに、工程管理の業務負荷を大幅に削減するオプション機能「＋Biz工程管理」も同日より販売開始を予定しています。





どっと原価３AI搭載





■新機能の概要

・AIエージェント (標準機能)

「どっと原価3」に登録された業者・発注者・工事情報などの必要なデータを迅速に検索できます。情報検索の手間を削減し、業務効率の向上に貢献します。





・＋Biz工程管理 (オプション機能)

AIが予算データをもとに最適な工程表を自動生成し、工程作成の省力化と計画精度の向上を両立します。さらに、同時編集機能により常に最新情報をリアルタイムで共有できるため、現場と事務所間の円滑な連携を支援します。





なお、これらの新機能の詳細および今後の実装構想については、「Kensetsu.web Partner Conference 2026 ～AI時代の建設DXとパートナー戦略～」にて、パートナー企業の皆様へ先行してご案内いたします。









■Kensetsu.web Partner Conference 2026について

「どっと原価3」の進化の中核となるAI機能の実装構想をご紹介いたします。

すでに多数のパートナー企業様よりお申し込みをいただいており、現在も引き続き参加を受け付けています。





【プログラム】

1. 感謝の25年、伴走する次の建設DXへ

代表取締役社長 三國 浩明





2. 建設業界の変化と「強み」を活かした営業戦略

執行役員(兼)営業本部副本部長 高橋 良知





3. AIとWeb APIで描く、次世代製品構想

開発本部 副本部長 里見 元





4. 安心してご紹介いただける支援体制

営業本部 販売事業部長 中谷 浩太郎









■開催概要

日時 ： 2026年7月3日(金)16:00～17:00

形式 ： オンライン開催

参加費： 無料(事前登録制)

対象 ： どっと原価シリーズ販売パートナー企業・アライアンスパートナー企業





※お申込み者にはアーカイブ配信を予定

※同業他社の参加をお断りする場合があります





詳細はこちら： https://www.kendweb.net/partner-conference-2026/









■代表取締役社長 三國 浩明 コメント

当社はこれまで、建設業における原価管理の効率化と標準化に取り組んでまいりました。

このたび「どっと原価3」にAI機能を実装し、原価管理業務のさらなる高度化を実現します。

また、株式会社Arentとの連携により、AI技術との融合を一層加速しております。

本カンファレンスでは、これらの取り組みを踏まえた次世代プロダクト構想を先行してご案内いたします。今後のビジネス拡大の機会として、ぜひご参加ください。









■株式会社建設ドットウェブについて

累積導入数6,000社突破、国内導入数No.1※1の建設業向け原価管理パッケージソフト「どっと原価シリーズ」を開発・販売するソフトウェアメーカーです。





本社所在地 ： 石川県金沢市広岡3丁目3-11 JR金沢駅西第四 NKビル7階

創業 ： 2001年1月26日

資本金 ： 1億円

従業員数 ： 103名(2025年7月1日時点) 役員4名

ホームページ： https://www.kendweb.net/





※1 東京商工リサーチ調べ(2025年2月)

建設業向け原価管理システム市場において 2015年度～2023年度 9年連続 導入企業数 第1位、2021年度～2023年度 過去3年間 累積導入企業数 第1位





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