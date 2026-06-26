～子ども支援団体と協力し、夢・希望を叶えられる環境をご提供～

神戸マツダ とパリミキが連携して一人ひとりにあった教育環境を改善する取り組みを開始

株式会社 パリミキホールディングス(代表取締役会長 多根 幹雄）と株式会社 神戸マツダ（代表取締役社長 橋本 覚）は、兵庫県［播但エリア］に住む子どもたちの健全な育成を目的として、特定非営利法人 スマイルポケット（代表理事 中村伸一郎）、特定非営利活動法人 西脇てとて広場（代表理事 東野 由美子）、姫路エリアを中心に、子ども食堂の運営者や支援者をつなぐコミュニティ食堂ネットワーク会と協力し、経済的な理由でメガネを購入することができない世帯の子どもたちにメガネを届け、子どもたちの教育環境の改善や保護者の負担軽減につなげてまいります。これからも地域の寄付者や地域の支援団体との連携を図りながら、一人でも多くの子どもたちに支援の輪が広がるよう取り組みます。

持続可能な開発目標・SDGsの目標4「質の高い教育をみんなに」

【神戸マツダ 様 ＆ 支援団体 & パリミキ】

【メガネ商品券贈呈式】

【サポート概要】

支援団体の「スマイルポケット」「西脇てとて広場 」「コミュニティ食堂ネットワーク会」が、見えにくさを感じている子どもたちへ声掛けを実施し、ニーズを確認します。眼科医にて処方せんを取得後、近隣のパリミキでメガネを購入。メガネの購入代金（商品券）は神戸マツダとパリミキから支援されます。

【助成の対象】

以下の全ての項目に該当すること １．経済的な事情などで支援が必要な子育て世帯のうち、メガネを新規購入または買い替えを必要とする幼児から高校生まで ２．上記の支援団体を定期的に利用している幼児から高校生まで なお、本助成を受けるためには医療機関（眼科）による視力検査を行い、眼鏡等作成指示書（処方せん）の受領が必要であること ３．兵庫県内の主に播但エリア（姫路、西脇、丹波篠山で支援団体がカバーしている地域）在住であること

【助成の対象外】

助成対象者の項目を満たしていても、以下に該当する場合は助成対象外とする １．生活保護制度の「医療扶助」でメガネを作製している場合 ２．転売など営利を目的とする場合 ３．反社会的勢力または密接な関係がある場合 ４．第三者に資金を交付することを目的とした場合 ５．医師から、9歳未満の児童が使用する治療用メガネ（小児弱視等）による矯正が必要と診断され、加入している健康保険等の療養費が適用される場合 ６． 他団体からすでに受給している場合

【受付期間】

2026年6月29日（月）～2027年6月27日（日） 実施期間内においても予定額に達した場合、終了をすることがあります。予めご了承ください。

【申込方法】

応募期間中、申請者は支援団体に応募の旨を伝え、担当者より申込書を受け取り、必要事項を記入のうえ提出する。 ただし、特別な事情で保護者からの申し込みが困難な場合には、各団体担当者等が申込書を記入することを可能とする。 上記に限らず各団体の個別の申込方法があれば、そちらを優先してください。

サポートチーム

支援団体とパリミキ今宿店スタッフ

【西脇てとて広場】について

不登校や発達の特性など、様々な生きづらさを抱える子どもたちやその家族に寄り添い、安心して過ごせる「居場所」を運営しています。個々のペースに合わせた学習サポートや多様な体験活動、生活に困窮する家庭への食支援など、多角的なアプローチで子どもたちの自立と成長を支え、地域社会から孤立してしまうことを防ぎ、誰もが自分らしく笑顔で暮らせる環境づくりを推進してます。温かい支援のネットワークを活かし、丁寧な寄り添いが必要な子どもたちへ確実にアプローチを重ねてまいります。

【スマイルポケット】について

https://www.tetote-hiroba.com/

丹波篠山エリアを拠点に、孤立しがちな子育て世帯や経済的な課題を抱える困窮家庭への支援を行っています。食材や日用品を直接届ける定期的な活動を通じて、各家庭の困りごとにいち早く気づき、心のゆとりを生み出す活動を続けています。また、家庭でも学校でもない第三の安心できる居場所（サードプレイス）を提供し、子どもたちがホッと一息つける環境を守っています。地域に深く根ざして築いてきた信頼関係のもと、真に支援を必要としている家庭へ、メガネを通じた「見える喜び」を届けるための大切な架け橋となります。

【コミュニティ食堂ネットワーク会】について

https://smilepocket.info/

姫路エリアを中心に、子ども食堂の運営者や支援者をつなぐネットワークの構築と、食を通じた地域の居場所づくりを力強く牽引している団体です。孤食の解消や地域コミュニティの活性化を目指し、子どもたちがいつでも安心して温かい食事と笑顔に出会える場を広げています。地域全体のつながりをデザインし、子どもたちを社会全体で見守る包括的な支援体制をつくっています。多くの家庭や子どもたちが集まる、この強固な「食のネットワーク」を活かし、サポートが必要な子どもたちを確実に見出し、健やかな成長を支えてまいります。

◆支援者

【神戸マツダ】

1941年の創業以来、兵庫県を中心に地域に根ざした歩みを続けています。単なる自動車販売・整備業にとどまらず、「自動車総合サービス業」として安全・安心・快適で環境に優しいカーライフを提案。社会的・環境的に「持続可能なバリューの連鎖」を目指し、具体的な目標として「5つの幸せ」（お客様、地域、協力者、社会・環境、社員とその家族の幸せ）をテーマに掲げ、国連が提唱するSDGs（持続可能な開発目標）の達成や持続可能な社会の実現に向けた様々な活動を推進します。

神戸マツダ SDGs達成への取り組み

https://www.mazda-hgr.co.jp

また、自動車ディーラーである神戸マツダが学校法人５HAPPYを設立し、自動車整備士不足という社会課題解決を図るべく、マツダ初の自動車整備専門学校の運営を開始。現場に即した実践的な整備技術の習得のみならず、お客様目線の接客スキルを身に着けることで、最終的には自動車整備士の社会的地位向上に寄与します。

マツダ自動車整備専門学校 神戸 (MASTeC KOBE)

株式会社神戸マツダ



https://mastec-kobe.ac.jp

創 業：1941年9月26日 代 表 者：代表取締役社長 橋本 覚 資 本 金：1億円

【パリミキのサステナビリティ】

https://www.mazda-hgr.co.jp

地域社会、人や私たちを取り巻く環境との調和と、持続可能な社会を目指し、信頼され愛される企業であるために、サステナビリティを重視し本質を見極めた事業活動を通し、サステナブル社会の実現に繋いでまいりたいと考えています。

株式会社パリミキホールディングス

https://www.paris-miki.com/hd/csr/message.html

設 立：1950年1月27日 代 表 者：代表取締役社長 呉 哲民 資 本 金：62億3,090万9千円

URL ：https://www.paris-miki.com/

株式会社パリミキ

設立：2009年1月15日 代 表 者：代表取締役社長 呉 哲民 資本金：1億円 事業内容：眼鏡およびその関連商品を主に取り扱う眼鏡専門店チェーン

URL : https://www.paris-miki.co.jp/

このプロジェクトは一般社団法人ソーシャルビジネスバンク（代表理事 東信吾）及びNPO法人SK Dream Japanの社会貢献活動として組成されています。https://sbb.or.jp/

https://sbb.or.jp/childrens-eyeglass-project/

©Keiko Shibata