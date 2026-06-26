株式会社アニプレックス（本社：東京都千代田区 代表取締役 西本修 以下アニプレックス）は、Steam®向けにて発売中のオンラインマルチプレイアクションゲーム『OCTOPinbs(オクトピンブス)』の無償DLC「OCTOPinbs - COSTUME3」を本日配信開始いたしました。また、本体『OCTOPinbs』が840円にて購入できる30％OFFセールをSteam SUMMER SALEに合わせて開始いたしました。

■無償DLC「OCTOPinbs - COSTUME3」配信開始！

『OCTOPinbs（オクトピンブス）』DLC第3弾「OCTOPinbs - COSTUME3」が本日より無料で配信開始いたしました。 COSTUME3：https://store.steampowered.com/app/3216450/OCTOPinbs__COSTUME3/

さらに本体『OCTOPinbs』が840円にてお買い求めいただける30%OFFセールをSteam SUMMER SALEの実施に合わせて本日より開始いたしました。 期間限定でお得に手に入れられるこの機会にぜひお買い求めください。

■みんなで遊ぼう「OCTOPinbs TIME」開催！

本日6月26日(金)から3日間の20:00～21:00に開催予定。 みんなで集まって一緒に『OCTOPinbs』をプレイしましょう！ さらに、本日26日(金)は公式Discordにて本作ディレクターの石岡と開発プロデューサーの山中によるゲームプレイ生配信が開催！ 配信はOCTOPinbs公式Discrordにて実施いたしますので、ぜひ遊びに来てください！ 開催日時： 6月26日(金) 20:00～21:00 6月27日(土) 20:00～21:00 6月28日(日) 20:00～21:00 ※本作ディレクター＆開発プロデューサーによる生配信は6月26日（金）のみとなります。

公式Discordへの参加はこちらから https://discord.gg/octopinbs

■公式サイト・SNS

『OCTOPinbs』の最新情報は公式SNSで順次公開しております。フォローの上、ゲーム情報などの最新情報をチェックしてみてください。 ・公式サイト：https://octopinbs.com ・公式X ：https://x.com/OCTOPinbs ・公式Tiktok ：https://www.tiktok.com/@octopinbs_official ・Discord ：https://discord.gg/octopinbs ついに、発売を迎えた『OCTOPinbs』を引き続きお楽しみください。

■ゲーム概要

「消火活動が終わらない！？消防士の中に紛れ込むアーティストを捕まえろ！」 消火を進める消防士たちだが、なぜか一向に火がおさまらない。 なぜなら消防士の中に“火をつけている奴（アーティスト）”がいるからだ！！ 仲間を疑い、一刻も早くアーティストを捕まえろ…奴が本気を出してしまう前に。

「議論ゼロ、アクションで決めろ！正体がバレても逆転可能！？」

本作最大の特徴は、会話での騙し合い・駆け引きが一切いらないアクション特化のソーシャルディダクション(人狼)であること！プレイヤー（消防士）はマップ内の炎を消しながら、上下左右の部屋を覗き見ることで状況を観察し、怪しい動きをするプレイヤー（アーティスト）を探します。怪しいプレイヤーはすぐさま捕獲し、正体を判定できるタコツボ(Octojar)へ！消防士に化けて紛れ込むアーティストは、疑われても自ら正体を現し、攻撃して戦況をひっくり返すことも！アーティストが正体を現すことでPvPアクションに変化する新感覚のソーシャルディダクションです。

＜消防士>

消防士は消火活動を行いながら仲間を疑い、火をつけているアーティストを探し出します。勝利条件はマップの炎上率を0%にするか、アーティストを特定してタコツボに放り込むこと。

＜アーティスト>

アーティストは、消防士に紛れ込みながらこっそり火をつけ、マップの炎上率を100％にするか、消防士たちを全員タコツボに放り込むことで勝利となります。

疑われても焦るな！正体を現し、消防士を一網打尽にせよ！

アーティストは消防士に化けて紛れ込んでいますが、自ら正体を現し、攻撃に転じることも！正体を現すまでに溜めたゲージ量（マップ内に火を付けることで蓄積）によって、より強力なアクションを行うことができます。 パワーアップして消防士たちを一網打尽にし、勝利をつかみ取ろう。

■商品概要

・タイトル：OCTOPinbs（読み：オクトピンブス） ・ジャンル：マルチプレイアクションゲーム ・発売時期：2026年5月12日(火)10時(JST) ・価格：1,200円（税込） ・対応プラットフォーム：Steam🄬 ・対応言語： 日本語、英語、中国語簡体字、ポルトガル語、ドイツ語、韓国語、スペイン語、フランス語 ・プレイ人数：3～10人（オンラインマルチのみ） ・著作権表記： ©2026 Aniplex/Lasengle （短縮）©A/L ・開発会社：株式会社ラセングル、株式会社トライエース ・発売：株式会社アニプレックス ・Steam： https://store.steampowered.com/app/2660510?utm_source=pressrelease ※©2026 Valve Corporation. Steam 及び Steam ロゴは、米国及びまたはその他の国のValve Corporation の商標及びまたは登録商標です。