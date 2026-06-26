エーイーシー株式会社（本社：愛知県名古屋市、代表取締役：中村康宏）が手がける24時間フィットネスジム「エコフィット24」は、2026年7月6日（月）、東急東横線「白楽駅」から徒歩7分のエリアに「エコフィット24 白楽店」をグランドオープンいたします。 白楽店のオープンにより、エコフィット24の店舗数は全国60店舗となります。 「エコフィット24」は、累計会員数4万人を突破し、低価格で通いやすい24時間フィットネスジムとして全国に店舗を展開してきました。 今回オープンする白楽店は、神奈川県内では5店舗目となる店舗です。エコフィット24では、今後も地域の皆さまが日常の中でフィットネスを身近に取り入れられる環境づくりを進めてまいります。

事前見学会・キャンペーンのご案内

グランドオープンに先駆け、施設内を自由にご覧いただける「事前見学会」を開催いたします。 館内では、実際に設置されているトレーニングマシンや店内設備、24時間無人ジムならではの利用環境をご確認いただけます。 予約は不要ですので、白楽駅周辺をご利用の方や、六角橋・東神奈川エリアにお住まいの方は、ぜひお気軽にお立ち寄りください。 また、現在「エコフィット24 白楽店」では、オープンを記念した先着300名様限定の事前入会キャンペーンを実施中です。 期間中にご入会いただくと、初期費用が最大約10,000円お得になる特典をご用意しております。 低価格で本格的な24時間ジムを始められるこの機会を、ぜひご活用ください。 ※定員に達し次第、予告なく終了となりますので、あらかじめご了承ください。 【事前見学会 概要】 開催期間：2026年7月3日（金）～7月5日（日） 開催時間：10:00～20:00（予約不要）

エコフィット24 白楽店の特徴

白楽駅徒歩7分。日常の生活圏に取り入れやすい24時間ジム

「エコフィット24 白楽店」は、東急東横線「白楽駅」から徒歩7分、横浜市神奈川区六角橋エリアにオープンする24時間フィットネスジムです。 白楽駅周辺にお住まいの方はもちろん、六角橋・東神奈川方面からも通いやすく、買い物や通勤・通学の前後にも立ち寄りやすい立地です。 24時間営業のため、朝の時間を活用したい方、仕事帰りに運動したい方、混雑しにくい時間帯に自分のペースで通いたい方にもご利用いただきやすい店舗となっています。 ※専用の駐車場・駐輪場はございません。

月額2,980円で、無理なく続けやすい料金設定

エコフィット24は、月額2,980円（税込3,278円）で24時間365日利用できます。「ジムに通いたいけれど、費用はできるだけ抑えたい」「まずは運動習慣をつくりたい」という方にも始めやすく、継続しやすい価格設定です。 ライフスタイルに合わせて好きな時間に通えるため、忙しい方でも無理なく運動を続けやすい点が特徴です。

マシン総数30台以上。初心者から経験者まで使いやすい環境

店内には、有酸素運動から筋力トレーニングまで対応できる、マシン総数30台以上の豊富なトレーニングマシンが揃っています。 運動不足の解消や体力づくり、ボディメイクなど、目的に合わせてトレーニングしやすい環境です。 また、会員専用アプリ「TRESUL（トレスル）」では、マシンの使い方動画を確認できるため、ジムが初めての方でも安心してトレーニングを始められます。

エコフィット24 白楽店 店舗情報

店舗名：エコフィット24 白楽店 所在地：〒221-0802 神奈川県横浜市神奈川区六角橋2丁目14番27号 NICアーバンハイム白楽 2階 アクセス：白楽駅から徒歩7分／六角橋・東神奈川からも好アクセス 営業時間：24時間営業 事前見学会：2026年7月3日（金）～7月5日（日）10:00～20:00（予約不要） グランドオープン：2026年7月6日（月）10:00～ 店舗ページ：https://www.ecofit24.com/shop/hakuraku/ 備考：専用の駐車場・駐輪場はございません

月額2,980円で通える24時間ジム「エコフィット24」とは

「エコフィット24」は、月額2,980円（税込3,278円）から利用できる24時間フィットネスジムです。 高額な費用をかけずに運動習慣を始めたい方や、忙しい毎日の中で自分のペースで体を動かしたい方に向けて、通いやすい料金と利用しやすい環境を提供しています。 24時間365日利用できるため、朝の時間を活用したトレーニングや、仕事・学校帰りの運動、休日のリフレッシュなど、生活スタイルに合わせて自由に通うことができます。 また、エコフィット24の会員は、全国の店舗を追加料金なしで相互利用も可能。自宅近くの店舗だけでなく、職場や外出先の近くにある店舗も利用できるため、生活圏が変わっても運動習慣を続けやすい点が特徴です。 【店舗一覧】https://www.ecofit24.com/shop/

会員専用アプリ「TRESUL（トレスル）」でジム利用をもっと便利に

エコフィット24では、会員専用アプリ「TRESUL（トレスル）」を導入しています。 TRESULでは、QRコードによる入退館のほか、店舗の混雑状況の確認、マシンの使い方動画の閲覧、トレーニング記録の管理などをスマートフォン上で行うことができます。混雑状況を事前に確認できるため、利用しやすい時間帯を選んで来店しやすく、忙しい方でも効率よくトレーニングを行えます。 また、初めて使うマシンでもアプリ上で使い方を確認できるため、ジム初心者の方でも安心して運動を始めやすい点が特徴です。トレーニング記録や食事管理にも対応しており、ジムでの運動だけでなく、日々の健康管理や習慣づくりもサポートします。 【TRESULについて】https://www.tresul.jp/

全国60店舗に拡大。24時間ジム「ECOFIT24」FCオーナー募集中

エコフィット24では、全国でフランチャイズオーナーを募集しています。 今回の白楽店オープンにより、エコフィット24は全国60店舗へと拡大しました。 月額2,980円の通いやすい価格設定、24時間営業、無人運営を前提とした店舗モデルにより、地域に根ざしたフィットネスジム経営を目指せます。 空きテナントや所有物件を活用したい事業者様、新規事業としてフィットネス業界に参入したい法人様、複数店舗展開を見据えているオーナー様は、ぜひ一度ご相談ください。 物件選定から店舗設計、開業準備、運営サポートまで、本部が一貫して支援いたします。 【お問い合わせ先】 エーイーシー株式会社 フランチャイズ事業部 メール：fc_ecofit24@aec-co.net 公式サイト：https://fc.ecofit24.com/

会社概要（エーイーシー株式会社）

会社名：エーイーシー株式会社 所在地：〒461-0004 愛知県名古屋市東区葵二丁目11番24号 グラフィスビル2階 TEL：050-3642-6041 E-mail：info@aec-co.net 公式サイト：https://aec-co.net/

関連サービス一覧

ECOFIT24（エコフィット24）：https://www.ecofit24.com/ ECOFIT24 FC（フランチャイズ）：https://fc.ecofit24.com/ TRESUL（トレスル）：https://www.tresul.jp/ エコレコフィットネス（業務用マシン）：https://www.ecoleco-fitness.com/ ECOGOLF（インドアゴルフ）：https://ecoleco-fitness.com/lp/ecogolf PROVERBELL（プロバーベル）：https://prover-japan.com/