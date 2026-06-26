MINIX N304-AIが、Intel(R) Wildcat Lakeを採用し、より多くのユーザーへAIコンピューティングを提供

【香港 2026年6月26日B2PRESS】- Intel(R)の最新プラットフォーム「Wildcat Lake」を採用したMINIX N304-AIはIntel(R) Core(TM) 3 Processor 304を搭載し、統合されたIntel(R) AI Boostにより、最大24 TOPSのAI性能を実現します。このミニPCは、オンデバイスAI機能をより幅広いユーザーに提供することを目的とするシステムとして位置付けられています。

人工知能（AI）は現代のコンピューティングにおいてますます重要な役割を果たしていますが、専用のAIアクセラレーション機能はこれまで主に高価格帯のPCや高性能ワークステーションに限定されていました。MINIX N304-AIは、Intel(R)のWildcat Lakeプラットフォームによって、専用のNPUアクセラレーションがより幅広いコンピューティングプラットフォームで利用可能になりつつあるタイミングで行われます。

Intel(R)のWildcat Lakeプラットフォームは、これまで一部の高性能システムに限られていた専用NPUによるAI処理機能を、より多くのPCやコンピューティング機器で利用できるようにします。CPU、GPU、NPUのリソースを単一のアーキテクチャに統合することで、このプラットフォームは低い消費電力とコスト効率の高い導入を維持しながら、AI機能を強化したコンピューティングを実現するよう設計されています。

Wildcat Lakeプラットフォームを採用したMINIX N304-AIは、最大15 TOPSの専用NPU性能を誇るIntel(R) AI Boostを搭載し、システム全体では最大24 TOPSのAI性能を実現します。このシステムは、デバイス上で直接実行されるより幅広いAI対応アプリケーションやワークフローに対応することを目的としています。

オンデバイスAI機能

MINIX N304-AIは、AI支援による生産性向上、コンテンツ生成、言語処理アプリケーションなど、さまざまなAI活用ワークフローをデバイス上で直接実行できるよう設計されています。AI処理をローカルで実行することで、クラウドサービスへの依存を減らし、応答速度の向上、プライバシーとデータセキュリティの強化、そして長期的な運用コストの削減を実現できます。

専用AIアクセラレーションを備えたコンパクトなシステムが提供されることにより、消費者、企業、教育機関、開発者など、より幅広いユーザーがAI対応コンピューティングを利用できるようになることが期待されます。

ハードウェアと接続性

MINIX N304-AIは、Intel(R) Wildcat LakeプラットフォームをベースとしたIntel(R) Core(TM) 3 Processor 304を搭載しており、Intel(R) AI Boostにより、専用NPUで最大15 TOPS、システム全体で最大24 TOPSのAI処理性能を提供します。このシステムは、16GBのLPDDR5Xメモリ、512GBのNVMe SSD、最大3画面のディスプレイ出力、デュアルGigabit Ethernetポート、Wi-Fi 6、Bluetooth 5.3、およびWindows 11 Proを搭載しています。

このコンパクトなミニPCは、ホームオフィスでの利用をはじめ、教育現場、小売店舗、デジタルサイネージ、エッジコンピューティング環境、事業運営など、幅広い用途で活用できるよう設計されています。

MINIXによると、Intel(R) Wildcat Lakeプラットフォームは、専用AIアクセラレーションをより幅広いコンピューティングデバイスで利用できるようにするものです。N304-AIは、このプラットフォームのAI機能とコンパクトな筐体を組み合わせた製品であり、日常的なコンピューティングシステムへのAI機能の統合が進んでいる流れを反映しています。

MINIXについて



MINIXは、ミニPCやワークステーションシステムをはじめとする、コンパクトで高性能なコンピューティングソリューションを専門とするテクノロジー企業です。同社は、全世界の一般消費者、プロフェッショナル、産業の用途向けに、信頼性、効率性、使いやすさを重視した製品の供給に注力しています。

ウェブサイト：https://www.minix.com.hk

ソース：MINIX

B2PRESSは、掲載内容と、公開文書の日本語翻訳の品質に対し、すべての責任を負うものとします。K.K.共同通信社は、掲載内容または翻訳品質のいかなるものに対しても、一切責任を負いません。

（日本語リリース：クライアント提供）





