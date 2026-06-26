株式会社サイバーレコード（本社：熊本県熊本市、代表取締役社長：増田一哉、以下「当社」 ）は、当社が運営する寄附サイト「企ふるオンライン」にて、熊本県阿蘇市が推進する企業版ふるさと納税プロジェクト「世界最大級のカルデラ内を満喫し大自然を未来につなぐプロジェクト」の寄附募集を開始したことをお知らせいたします。

寄附募集プロジェクトについて

阿蘇くじゅう国立公園内の阿蘇の草原は、世界文化遺産登録を目指す貴重な地域資源で、先人たちが野焼きなどで守り育ててきました。私たちは、美しい田園や森林、草原、水を保全しながら、これらの潜在資源を活用して新たな産業・文化の魅力を創出し、阿蘇に関わる人々を増やし大自然を未来につなげます。観光や野焼きボランティアを通じて関係・交流人口を増やし、地域の魅力を皆様に発信し、持続可能な地域づくりを目指します。 阿蘇の象徴でもある火山、千年の草原、九州の水がめといわれる水資源などの環境を守ることでＳＤḠｓの取り組みにつながり、また、自然環境を生かしたテーマ性のあるアクティビティ等の観光メニューや野焼きボランティア活動により国内外の人々が交流することで、世界ジオパークや世界農業遺産に認定されている阿蘇地域の持続可能な観光地域づくりに寄与できます。

熊本県阿蘇市の紹介と企業版ふるさと納税の取り組み

https://kifuru.jp/projects/1641/

阿蘇市は、熊本県の北東部、阿蘇地域の中央部に位置しており、熊本県と大分県の県境を有し、大分県の2市を含めて8つの市町村と隣接しています。世界最大級のカルデラや阿蘇中岳火口を始めとする魅力あふれる自然と、阿蘇神社や神楽などの伝統・文化、宿泊施設が立地した温泉地など多くの地域資源を有しています。これらは先人から受け継がれてきたかけがえのない貴重な財産であり、世界ジオパーク及び世界農業遺産に認定されています。阿蘇地域の野焼きに代表される人と自然の共生によって守られてきた貴重な財産を後世に継承していくために、自然保護や文化財の保存、未来を担う子ども達の支援など、持続可能な地域づくりに取り組んでいきます。次世代が健やかに育つことが、阿蘇市の自然と文化を未来へつなぐ鍵となります。皆様の温かいご協力を心よりお待ちしております。 【主な取り組み】 ○ 阿蘇市に仕事をつくる事業 ○ 阿蘇市に人の流れをつくる事業 ○ 阿蘇市で結婚・出産・子育ての希望をかなえる事業 ○ 阿蘇市で魅力的な地域をつくる事業

オンライン企業版ふるさと納税寄付ポータルサイト「企ふるオンライン」

https://kifuru.jp/projects/type/lg/43214/

「企ふるオンライン」は、オンライン企業版ふるさと納税寄付ポータルサイトです。全国の寄付プロジェクトを探し、申し込みから決済までオンライン上で完結できます。決済は、クレジットカードと口座振込※のどちらかを選んでいただけます。 ※口座情報（銀行及び口座番号等）は、寄付申し込み後に表示されます。

https://kifuru.jp/

株式会社サイバーレコードについて 2008年にGLOBAL EC COMPANY(GEC)として創業し、以来、ECビジネスの啓蒙者として、運営代行、コンサルティング、ブランディングなどに従事。モールおよびマーケットプレイスのEC支援サービスの提供に加え、ふるさと納税事業や越境ECの支援も行う｡ 【社名】株式会社サイバーレコード 【代表者】代表取締役社長 増田一哉 【所在地（本社）】〒860-0833 熊本市中央区平成3丁目23-30 4F 【設立】2008年8月1日 【URL】https://www.cyber-records.co.jp/ 【採用サイト】https://www.cyber-records.co.jp/recruit_form