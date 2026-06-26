熱川バナナワニ園では、株式会社実業之日本社より2026年7月9日(木)に発売される新作絵本『パプワくん』の発売を記念し、実業之日本社および伊豆急行株式会社との共同企画として、伊豆エリアを舞台にしたスペシャルコラボイベントを開催いたします。





コラボイベントキービジュアル





開催期間は、2026年7月9日(木)から9月30日(水)まで。





絵本『パプワくん』は、シリーズ累計800万部を誇る柴田亜美氏の代表作『南国少年パプワくん』(スクウェア・エニックス)の世界観をもとに、著者自らが全ページ描き下ろした新作絵本です。

本コラボレーションにあたり、柴田亜美氏が、絵本『パプワくん』のキャラクターであるパプワくん、チャッピー、シンタローを、熱川バナナワニ園公式キャラクター「熱川ばにお」をモチーフにした着ぐるみ姿で描き下ろしました。

熱川バナナワニ園ならではの“バナナ”と“ワニ”の魅力に、『パプワくん』の明るく楽しい世界観が加わった、ここでしか楽しめない特別なコラボイラストです。









■コラボレーションイベント概要

この夏、伊豆の地でパプワくんの世界に飛び込める多彩な企画が楽しめます。





【熱川バナナワニ園】

園内を巡ってスタンプをすべて集めた方に、本イベント限定のオリジナル缶バッジをプレゼントいたします。





スタンプラリー台紙





・コラボ限定入園券の販売

描き下ろしイラストを使用した、本イベント限定デザインの入園券を販売いたします。

※なくなり次第終了となります。





コラボ入園券





・コラボカフェ

園内フルーツパーラーにて、『パプワくん』の世界観をイメージしたオリジナルフード・ドリンクを販売いたします。





コラボメニュー





・フォトスポットの設置

等身大キャラクターパネルを設置し、『パプワくん』の世界の中で記念撮影をお楽しみいただけます。





・コラボグッズ販売

描き下ろしコラボイラストを使用したオリジナルグッズを販売いたします。





コラボグッズ





＜販売予定商品＞

アクリルキーホルダー ／ クリアファイル ／ ミニタオル ／ コインポーチ ／ Tシャツ ／ トートバッグ ／ マグカップ ／ ステッカー ／ アートキャンバス

※商品内容は変更となる場合があります。





・特別企画展

「んばば！んばば！ん？ばなな？わに？な植物展」

名前に「バナナ」や「ワニ」が付く植物、ワニの皮膚や歯を思わせる植物、バナナの香りがする植物など、思わず「んばば！」と声が出るような不思議な植物たちを集めた特別企画展です。

熱川バナナワニ園ならではの多彩な植物コレクションの中から、『パプワくん』の世界観にも通じるユニークな植物を展示し、子どもから大人まで楽しみながら植物の魅力に触れていただけます。





んばば！んばば！ん？ばなな？わに？な植物展





【注目イベント】7月26日(日)柴田亜美先生 来園記念トークイベント開催！

柴田亜美先生が熱川バナナワニ園にやってきます！

イベントでは、国立科学博物館動物研究部の吉川夏彦先生をゲストにお迎えし、柴田先生と一緒に楽しくワニについて学ぶスペシャルトークを実施します。

当日は神山 浩子園長が進行役を務め、子どもから大人まで楽しめる、わかりやすくて奥深い時間をお届けします。

開催日時：7月26日(日)14:30～(約45分間)

参加方法：当日12:00より、園内にて整理券を配布します。





【伊豆急行】

本コラボレーションにあわせ、伊豆急行では限定デザインのコラボ記念乗車券を販売いたします。

販売期間は2026年7月9日(木)から9月30日(水)まで。伊豆熱川駅にて、限定1,000枚の販売を予定しています。

詳細は伊豆急行ホームページをご確認ください。

https://www.izukyu.co.jp/









■『パプワくん』と熱川バナナワニ園 ― 30年来のご縁

かつて『南国少年パプワくん』の取材で熱川バナナワニ園を訪れた柴田亜美先生は、お礼として、当時の園長に直筆の色紙をプレゼントしてくださいました。園長がその色紙を自宅へ持ち帰ると、2人の子どもたちは大変喜び、取り合うほどだったそうです。

それから長い年月を経て、当時その色紙を手にして喜んでいた少女が大人になり、現在は熱川バナナワニ園の園長・神山 浩子として園を受け継いでいます。

今回のコラボレーションは、そんな30年来のご縁から話が広がり、伊豆急行様のご協力も得て実現したものです。









■絵本『パプワくん』書籍情報

タイトル ： パプワくん

著者名 ： 柴田亜美

刊行日 ： 2026年7月9日

定価 ： 1,650円(税込)

体裁 ： A4変形判

頁数 ： 32頁

特設サイト： https://www.j-n.co.jp/papuwakun/





絵本『パプワくん』





■内容紹介

シリーズ累計800万部！！名作が帰ってきた！

1990年代、日本中の子どもたちを夢中にさせた『南国少年パプワくん』(スクウェア・エニックス)。

あのワクワクが、時を経て新たな一冊に生まれ変わりました。

画家としても活動の幅を広げる柴田亜美が、独創的な世界観はそのままに、パプワくんの世界を絵本という形で新たに描きます。

「きょうからおまえも ともだちだ！」

敵も味方も、不思議な生き物たちも。

ちがいをこえて、笑い合い、つながっていくパプワ島の世界。

絵本『パプワくん』で描かれるのは、“ともだちになること”のまっすぐな楽しさ。

パプワくんとチャッピー、そしてパプワ島のへんてこりんな仲間たちのにぎやかな世界が、絵本ならではの色彩とリズムで広がります。

かつてパプワくんを読んでいた方にも、これから初めて出会う方にも愉しんでいただける、世代を超えた一冊です。









■著者紹介

柴田 亜美(しばた・あみ)

1967年長崎県生まれ。武蔵野美術大学(旧・短期大学)卒業後、広告会社のイラストレーターとして勤務。91年『南国少年パプワくん』(スクウェア・エニックス)で漫画家デビューし、同作はアニメ化、関連シリーズ累計800万部を記録。その後も『ジバクくん』(KADOKAWA)、『PAPUWA』(スクウェア・エニックス)などの作品がアニメ化され、柴田氏の著作全体の発行部数は累計2,000万部。2021年より画家としての活動をスタート。自由な発想と色使いで描かれたアート作品を発表する。





【熱川バナナワニ園について】

温泉熱を活用し、ワニの飼育および熱帯植物の栽培を行っています。飼育しているワニは15種約100頭と、日本最多の種類数を誇ります。また、約5,000種の熱帯植物を栽培しており、園内で収穫したバナナやパパイヤは併設のフルーツパーラーで提供しています。

所在地 ： 〒413-0302 静岡県賀茂郡東伊豆町奈良本1253-10

営業時間： 9:00～17:00(最終入園16:30)

アクセス： 伊豆急行線 伊豆熱川駅より徒歩1分

TEL ： 0557-23-1105

URL ： https://bananawani.jp/





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