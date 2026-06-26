株式会社BACON(べーこん)は、200万人以上を動員した人気の猫クリエイターが集結する合同写真展＆物販展「ねこ休み展」夏の本祭を、2026年8月21日(金)～9月13日(日)にTODAYS GALLERY STUDIO.(東京・浅草橋)にて開催いたします。今回の夏本祭では、SNSで人気のスター猫たちによる新作展示をはじめ、新たな注目猫の初登場、会場限定POP UP EVENT、限定グッズ、来場者特典企画など、多彩なコンテンツを展開。猫の魅力を“見る・選ぶ・持ち帰る・共有する”体験型イベントとして、初めての方から長年のファンまで楽しめる内容をお届けします。この夏だけの特別な猫の祭典を、ぜひ会場でご体感ください。





展示作品：むぎめし家





ねこ休み展 公式ページ ： https://tgs.jp.net/neko-break-official

ねこ休み展 夏 2026特設ページ： https://tgs.jp.net/event/neko-break









■人気スター猫の新作展示＆限定グッズが集結！ここでしか楽しめない夏本祭限定イベントを開催！

本展では、過去ご来場いただいた方にも新鮮にお楽しみいただけるよう、展示作品を新作中心に一新。なかでも注目は、Xでフォロワー数56万人を誇る「うにちゃん(@unicouniuni3)」、Instagramフォロワー数50万人超え、個性豊かな3匹の暮らしが人気の「むぎめし家(@mugimeshi323)」、さらに、むっちりボディと愛らしい表情でInstagramフォロワー数59万人超えの人気を集める「ぐっぴー(@gupitaro)」など、SNSで注目を集める人気猫たちが最新作を披露します。

会場限定で楽しめる新作や、この機会ならではの展示内容をぜひお楽しみください。





＜＜新たなスター猫の仲間に「じんぱち」＆「まる」が初登場！！＞＞

紙袋を着こなすユニークな姿で人気を集める「じんぱち(@jinpachi_neko)」が、本展に初登場します。思わずクスッと笑ってしまう日常のワンシーンと、唯一無二の存在感が魅力となり、Instagramフォロワー数32万人を超える人気猫として注目されています。さらに、短足とまんまるな瞳が愛らしい「まる(@marumaru06260908)」も初参加。表情豊かで愛嬌たっぷりな姿を切り取った作品を通して、それぞれの個性と魅力を存分にご体感いただけます。新たなスター猫たちのデビューにぜひご期待ください。





じんぱち： https://www.instagram.com/jinpachi_neko/

まる ： https://www.instagram.com/marumaru06260908/





出展者プロフィール： https://www.atpress.ne.jp/releases/609307/att_609307_1.pdf









■夏本祭限定！！人気クリエイターによる2つの特別POP UP EVENTを開催！！

本展では、展示だけでは終わらない“夏本祭ならでは”の楽しみとして、人気クリエイターによる2つの特別POP UP EVENTを会場限定で開催します。ここでしか出会えない新作や限定ラインナップを通して、作品を選ぶ楽しさや作家の世界観をより身近に体感いただけます。





＜＜かわいくポップな世界観が広がる「にゃん家カフェ」が登場！＞＞

会場内の特設ブースでは、ハンドメイドで制作される陶器作品で高い支持を集めるクリエイター「にゃん家の団欒(@nyan__q)」によるPOP UP EVENTを開催。本展では、“にゃん家カフェ”の世界観をテーマにした新作陶器作品を初披露します。ひまわりやスイーツをモチーフにした作品など、思わず笑顔になるような愛らしい猫たちが会場を彩ります。すべて数量限定での販売を予定しており、この機会だけの特別なラインナップをお楽しみいただけます。





＜＜過去最大規模！「Cats in the room.」特別POP UP EVENT開催！！＞＞

人気クリエイター「Cats in the room.(@mimumoco)」による特別POP UP EVENTを開催。今回は過去最大規模となるアーカイブの人気作品から新作まで、約100種類のポストカードをご用意予定です。専用スペース内からお気に入りの絵柄を探しながら楽しめる特別仕様となっており、作品との偶然の出会いも魅力のひとつ。穏やかな暮らしの中にある猫たちの日常を描く人気シリーズを、この機会にぜひ会場でお楽しみください。









■来場者限定！！夏本祭だけのオリジナル特典を数量限定でプレゼント！シークレットデザインも登場！？

本展では、ご来場いただいた方限定の特典として、夏本祭オリジナルポストカードを数量限定で配布いたします。さらに、会場内の様子を撮影し、SNSへ投稿いただいた方には、限定オリジナルステッカーをプレゼント！

ステッカーは通常デザインに加え、数量限定のシークレットデザインもご用意予定。どの絵柄がもらえるかは当日のお楽しみです。会場でしか手に入らない、夏本祭だけの特別な記念アイテムをぜひゲットしてください。





【参加方法】

会場内の様子を撮影し、「#ねこ休み展」のハッシュタグを付けてInstagramまたはXへ投稿。その投稿画面を受付スタッフへご提示ください。

※公式SNSアカウントのフォローも必須となります。

※ステッカーの種類はお選びいただけません。

※各特典は数量限定のため、無くなり次第終了となります。









■ここでしか出会えない、猫グッズコレクション

可愛いだけじゃない、個性あふれる猫作品が集結。人気クリエイターによる限定アイテムや話題作など、思わず集めたくなるグッズを多数ご用意しました。お気に入りとの出会いをぜひ会場で。





＜マルポレランド＞

・猫が家にいますキーホルダー 1,100円

・お薬手帳 550円





＜BUNi PUNi＞

・チューリップハットのペルシャ猫 13,000円

・お星様とお散歩ハチワレ猫 15,000円

・太福ちゃん(「福」の胸当てをした猫) 7,500円

・銀河ベレーニャン(宇宙模様のベレー帽をかぶったペルシャ猫) 6,800円

・ひまわりにゃん(茶トラ猫) 6,500円

・トラ福ちゃん(「フグ」の絵の胸当てをしたトラ猫) 7,500円

・風に吹かれてにゃん(白いペルシャ猫と扇風機のセット) 17,500円

・右耳だけイカ耳黒にゃん 6,500円





＜SORANOSUKE＞

・「猫は液体」キーホルダー 4,400円

・ロールケーキねこ 5,500円





＜Natsumi Otsuka＞

・メモ紙(両面印刷・20枚入り) 600円

・A5クリアファイル 600円

・ステッカー 500円

・バラメモセット(30枚入り) 600円





＜Hitomi＞

・にゃんべっこう お魚さんと猫(イヤリング＆ピアス) 3,850円

・チョコ猫(イヤリング＆ピアス) 3,300円

・ニャクテル(イヤリング＆ピアス) ペア：4,400円／5本セット：9,900円

・白蝶貝＆黒蝶貝の猫(イヤリング＆ピアス) 4,180円

・猫だんごブローチ 2,200円





＜いすゞ堂＞

・着物猫 11,440円

・福寿招き猫 6,600円





＜Ginger Syrup＞

・どろぼうねこ(ピアス・イヤリング) 4,730円





＜はんこボン＞

・フラットトート(大) 2,200円

・ミニトート 2,090円

・缶バッジ 770円

・フラットトート(小) 1,650円





＜福嶋吾然有＞

・アクリルキーホルダー 935円

・コラージュシリーズ メモ帳 550円

・天使シリーズ マスキングテープ(30mm幅) 880円

・コラージュシリーズ マスキングテープ(30mm幅) 880円

・Drawingシリーズ マスキングテープ(20mm幅) 880円

・天使シリーズ 平ポーチ 2,750円

・Drawingシリーズ 三角ポーチ 2,970円

・生命の樹猫 A4クリアファイル 495円

・コラージュシリーズ A5クリアファイル 462円

・シーシャー A5クリアファイル 462円

・Drawingシリーズ カード 275円





＜にゃん家の団欒＞

・カフェ店員(大) 7,700円

・カフェ店員(小) 5,500円





＜SUIMIN＞

・アイス袋 2,530円





＜Cats in the room.＞

・サビネコピンバッジ 1,100円

・一筆箋 770円





＜猫竹＞

・猫のヒゲ入れ袋(価格未定)

・メガネ＆スマホクリーナー(価格未定)

・猫のおしりブローチ(価格未定)

・イラスト樹脂ブローチ(価格未定)





＜灯さかす＞

・15周年記念レターセット 2,200円

・お守り型キーホルダー 990円

・フレークシール ブラックましまろう 550円

・フレークシール 案内りりぽぽ 550円

・招き猫りりぽぽ アクリルスタンド 770円





＜アップルココ＞

・ほっかむりでやんのかバッグチャーム 3,080円





＜布施猫＞

・爆速金運お届けにゃんこ 7,700円





＜nemunoki paper item＞

・メモ帳 550円





＜cocomerocat＞

・スタンプ 800円～

・ステンレスボトル 3,000円

・Tシャツ 3,800円





＜necomilk＞

・ねこトーストキーホルダー(フルーツ) 大：1,540円／小：1,340円

・ねこはさまってるキーホルダー(クロワッサン) 1,540円

・ねこアイスキーホルダー 1,340円





＜Atelier Runon＞

・にゃんクリームソーダ(ブローチ) 3,520円





＜ソラネコ＞

・月夜に佇む宇宙猫のかんざし ～一等星を眺めて～ 2,200円





＜nyaigs＞

・レディース靴下 836円

・猫さんパラチャーム 3,970円





※上記は一部の発売予定アイテムになります。

※すべて税込表記









【企画展概要】

企画展名： 猫の合同写真展＆物販展イベント「ねこ休み展 夏 2026」

開催日時： 2026年8月21日(金)～9月13日(日)

営業時間： 平日・日曜・祝日 11:00～17:00、土曜 11:00～18:00

休館日 ： 毎週月曜日

会場 ： TODAYS GALLERY STUDIO.

〒111-0053 東京都台東区浅草橋5-27-6 5F

入場料 ： 700円／3歳以下は入場無料

出展者 ： 58組

主催 ： 株式会社BACON

URL ： https://tgs.jp.net/neko-break-official





※上記は予定のため、内容は変更になる可能性があります。









■「ねこ休み展」とは？

プロ・アマ問わず人気の猫クリエイターが集結する合同の写真展＆物販展です。XやInstagramで人気を集める有名猫も数多く登場し、出展者のSNSフォロワー数は、累計300万人を超えています。見ているだけでほっこりする作品、眺めているだけでも癒されるハンドメイドグッズが所狭しと展示・販売されています。株式会社BACONが主催するギャラリー「TODAYS GALLERY STUDIO.」(東京・浅草橋)では、2015年の夏以降、200万人以上の来場を記録しました。出展者はネットを中心に活躍するクリエイターが多く、生で作品を見られる貴重な機会としても話題を呼びました。









■株式会社BACONとは

国内・海外への質の高い展覧会の開催・提案・普及活動、集客数の増加、イメージの向上等を目的とした展覧会企画の提案を行なっています。作家との交渉から内装、展示レイアウト、作品のプリント、広告・宣伝にわたるまで、企画催事をプロデュースする。

URL： https://bacon.in.net









■TODAYS GALLERY STUDIO.とは

2014年7月に浅草橋にてオープン。アートを発信することを目的に「曖昧☆美少女アート展」、「変わる廃墟 VS 行ける工場夜景展」、「鼻ぺちゃ展」など主催企画を数多く手掛ける。2016年GW開催の「ふともも写真の世界展」では2万人以上の来場を記録。代表的企画の「ねこ休み展」は地方開催含めて、累計来場者数200万人を突破するなど、都内で一番話題のイベントギャラリー。東京をはじめ、名古屋にも常設ギャラリーをオープン。

URL： https://tgs.jp.net