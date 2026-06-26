ビップ株式会社(本社：静岡県袋井市、代表取締役：松本 勝)は、2026年5月、静岡県磐田市に国内最大級の鉄筋工事・クレーン操作の訓練施設「TOYOHAMA BASE」を開設いたしました。





TOYOHAMA BASE メインビジュアル





本施設は、アメリカンビンテージ調の洗練されたデザイン空間に実際の現場さながらの最新機材と座学用スクールスペースを完備。未経験者からベテランまでが楽しくスキルアップできる教育拠点です。今後は自社社員の育成に留まらず、地元の学生や地域住民を対象とした体験イベントを定期開催し、次世代へ建設業の魅力を発信する取り組みを本格始動いたします。





スクール





■アメリカンビンテージな空間と現場さながらの最新機材が融合した「こだわりのビジュアル」な訓練施設

「TOYOHAMA BASE」の最大の特徴は、従来の建設業・訓練施設のイメージを180度覆す、洗練されたアメリカンビンテージ調のデザイン空間です。若者や求職者が「通うのが楽しみになる」「ここで働きたい、学びたい」と感じるクリエイティブな環境を追求いたしました。人気撮影スポットに佇む「等身大アイアンマン」、ダイナーカフェ風飲食スペースなど、楽しめる見どころも多数ご用意しています。

視覚的な魅力だけでなく、施設内には本当の現場さながらのリアルな練習スペースと最新機材を完備。さらに、隣接するスクールスペースではじっくりと座学を行うことも可能です。未経験者からベテランまでが、五感を通じてプロの技術を楽しく、かつ確実に身につけられる画期的な仕様となっています。





体験・練習スペース1





体験・練習スペース2





ダイナーカフェ





来客室





夜も営業





■【開設の背景】「楽しくパワーアップ」未経験からベテランまで本気で育てる社員教育への投資

ビップ株式会社が国内最大級の訓練施設を自社で開設した背景には、「社員の成長こそが、会社の未来をつくる」という強い信念があります。危険や厳しいといった従来の建設業のイメージを払拭し、誰もが「楽しい環境で、安心してパワーアップできる場所」を目指して本施設を企画いたしました。





鉄筋工事やクレーン操作は、インフラを支える誇り高い技術です。だからこそ、未経験の若手社員には現場に出る前に本物さながらの環境で確かな自信をつけさせ、ベテラン社員にはさらなる技術の磨き込みや指導力の向上を図るためのステージを用意いたしました。年齢や経験に関わらず、全社員がプロフェッショナルとして成長し続けられるよう、企業として本気で教育環境への投資を続けてまいります。









■【地域への取り組み】学生・地域向け体験イベントを始動！次世代へ建設業の魅力を発信

「TOYOHAMA BASE」は、自社社員のためだけの施設に留まりません。私たちはこの場所を、地域の若い世代や学生の皆様に「建設業の本当の面白さ」を知っていただくためのオープンな拠点にしていきたいと考えております。





その第一歩として、地元の学生や地域住民の皆様を対象とした体験型イベントの定期開催を始動いたします。普段なかなか触れることのできない本物の機材や鉄筋工事、クレーン操作を安全かつゲーム感覚で楽しく体験できるプログラムを用意し、五感で建設業の魅力を体感できる機会を提供してまいります。





さらに、当社主導のイベントだけでなく、地域の学校や団体からの「学んでみたい」「体験してみたい」というご要望に応じた、オーダーメイドの体験授業やカリキュラム開催にも随時対応いたします。実際、すでに地域の学校による施設利用や授業実施の実績もあり、今後も教育機関や地域コミュニティと深く連携しながら、「TOYOHAMA BASE」から地域を盛り上げ、次世代の担い手を育てる新しい取り組みに、ぜひご期待ください。









【会社概要】

社名 ： ビップ株式会社

所在地 ： 〒437-1111 静岡県袋井市中新田458

代表者 ： 代表取締役 松本 勝

設立 ： 1991年2月

事業内容 ： 鉄筋工事一式(建築・土木)、鉄筋加工販売、クレーン作業全般

公式サイト： https://www.v-i-p.jp/

公式TikTok： @vip.make_sensible