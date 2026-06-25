福岡発の本格特撮番組「ドゲンジャーズ」、韓国・大元放送にて放送開始。ソウルにて初のコラボカフェ開催も決定！

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九州発の本格特撮ヒーロー作品「ドゲンジャーズ」。

"実在するヒーロー"たちが企業や地域の垣根を越えて集結したヒーロー集団は、

2020年に地上波で本格特撮ヒーロー番組としてスタートして以来、毎年新作シリーズが九州を中心に全国で放送されています。

2026年6月28日（日）午前8時より、韓国の「大元放送」にて「異世界転生したらドゲンジャーズだった件」の放送が開始します。毎週日曜日に2話ずつ放送され、全12話・8月2日（日）までの放送を予定しています。

さらに今年は放送と連動し、7月18日（土）よりソウル市内にて初のコラボカフェの開催も決定。現地ファンとの新たなリアルな接点を設け、韓国でのさらなる認知拡大と話題づくりを狙います。

2025年放送シリーズ「異世界転生したらドゲンジャーズだった件」が韓国・大元放送に登場！

2026年6月28日（日）より、韓国の「大元放送」にて「異世界転生したらドゲンジャーズだった件」の放送が開始します。毎週日曜日 朝8時から全12話を放送いたします。

九州各地で個別に活動していた実在するヒーローたちが集結し、2020年に誕生した「ドゲンジャーズ」は、福岡を舞台に展開する本格特撮テレビドラマシリーズです。製作には日本の特撮映像の第一線で活躍してきたスタッフが集結しており、映像クオリティには妥協のない姿勢を貫いています。

テレビの中での活躍だけでなく、現実世界でも「実在するヒーロー」として活動するという類を見ない構造が視聴者を引きつけ、国内外に高い人気を誇ります。韓国では毎年継続的にシリーズを放送しており、現地でのファン基盤を着実に築いてきました。

韓国市場への展開について

現在「ドゲンジャーズ」には、九州を中心に120社を超える企業が共創パートナーとして参画しています。テレビ・YouTube・VODなどで年間330万人以上に視聴されるなど、ローカルコンテンツの枠を超えた広がりを見せています。

複数年にわたる韓国放送を通じて積み上げてきたファン基盤を土台に、今回初めてコラボカフェという形で現地にリアルな接点を設けます。放送で培ったファンとの関係をリアルな体験へとつなげることで、韓国でのさらなる認知拡大と話題化を目指します。

ソウルで初のコラボカフェを開催。韓国限定グッズの販売も！

放送開始に合わせ、ソウル市内の「Figure Presso」にてコラボカフェを7月18日（土）から8月9日（日）まで開催します。会場では作品関連の展示を実施するほか、韓国料理とのコラボイラストを使用した限定グッズの販売も予定しています。日本では入手できない韓国オリジナルアイテムです。また、期間中がヒーローがカフェに登場し、チェキ会を開催します。（ヒーロー登場日は後日公開予定。）

＜韓国放送概要＞

- 放送チャンネル：大元放送 ANIBOX（韓国・アニメ専門チャンネル）- 放送期間：2026年6月28日（日）～2026年8月2日（日）- 放送時間：毎週日曜日 朝8時～ 毎週2話放送（全12話）- 放送作品：異世界転生したドゲンジャーズだった件

＜コラボカフェ概要＞

- 開催期間：2026年7月18日（土）～8月9日（日）- コラボカフェ会場：Figure Presso（ソウル特別市 麻浦区 臥牛山路29ギル 48-11 2F）- 内容：作品関連展示・ヒーロー来場（チェキ会）・韓国限定グッズ販売