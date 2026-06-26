Supermicro、低遅延推論と産業用途に最適化した インテル搭載エッジAIソリューションのポートフォリオを拡充





・小売、製造、セキュリティ、物流向けに最適化された低遅延・高電力効率システムにより、エッジAI導入を加速

・最大32GBのVRAM、マルチGPUスケーラビリティ、高帯域幅メモリアーキテクチャにより、エッジでの大規模AIモデルの展開を実現

・統合NPU、ディスクリートGPUアクセラレーション、コンパクトなフォームファクターを組み合わせた柔軟なポートフォリオにより、TCO削減とAI導入の簡素化を支援

カリフォルニア州サンノゼ, 2026年6月25日 /PRNewswire/ -- Super Micro Computer, Inc.（NASDAQ: SMCI）は、AI、エンタープライズ、ストレージ、5G/エッジ向けのトータルITソリューションプロバイダーです。 AIインフラ向けのData Center Building Block Solutions®（DCBBS）を展開する同社は、インテルの最新テクノロジーを活用したAI最適化エッジコンピューティングソリューションを大幅に拡充することを発表しました。今回の拡充には、インテル Core Ultraシリーズ3プロセッサー、インテル Coreシリーズ2プロセッサー、およびインテル Arc Pro BシリーズGPUを搭載した新しいシステムが含まれます。これらのシステムは、産業用途向けのコンパクトなファンレスモデル、省スペース環境に適したショートデプスの1Uラックマウントサーバー、さらにオフィス環境向けのミニタワー型まで、幅広いラインアップを取り揃えています。本ソリューションは、低遅延AI推論およびインテリジェントオートメーションの実現を支援するコスト最適化設計を特徴としており、小売、製造、フィジカルセキュリティ、輸送、物流などの業界において、スケーラブルかつ電力効率に優れたエッジAIの導入を支援します。



Edge AI Infrastructure Solutions, Powered by Intel



SupermicroのIoT／組込みおよびエッジコンピューティング担当バイスプレジデントであるモーリー・リン（Mory Lin）は、次のように述べています。「エージェント型AIの導入が加速する中、企業にはデータ生成地点に近いエッジで、リアルタイム推論、低遅延パフォーマンス、そして電力効率を実現できるインフラが求められています。当社の最新のインテル搭載エッジシステムとDCBBSのポートフォリオにより、お客様はコストを最適化し、要求の厳しいエッジ環境全体でAIワークロードを柔軟に展開・拡張することが可能になります。」

Supermicroのインテル搭載エッジAIソリューションの詳細は、www.supermicro.com/intel-edgeAI をご覧ください。また、6月25日（木）にインテルと共同開催するウェビナーおよび、ウェビナーの要約動画もご覧いただけます。

インテルのエッジコンピューティンググループ のコーポレート・バイスプレジデント兼ゼネラルマネージャーであるダン・ロドリゲス（Dan Rodriguez）氏は、次のように述べています。「エッジにおけるAIワークロードには、高性能なコンピューティング、電力効率、スケーラブルなアクセラレーション、そして適切な総所有コスト（TCO）の組み合わせが求められます。インテル Core UltraプロセッサーおよびArc Pro GPUと、Supermicroのエッジ最適化システムを組み合わせることで、お客様は多様な実環境において、より迅速かつ効率的にAIソリューションを展開することが可能になります。」

ファンレス設計のSYS-E103-14Pは、インテル Core Ultraシリーズ3プロセッサーを搭載したコンパクトなDINレールマウント対応エッジプラットフォームであり、コンピュータビジョンや産業オートメーションなどのAI推論ワークロードに最適化されています。統合GPUおよびNPUにより最大180 TOPSの総合AI性能を実現し、外部GPUを必要とせずにエッジでエージェント型AIワークロードを効率的に処理できます。さらにSupermicroは、最大128GBのDDR5メモリーや豊富なI/O接続、0℃～45℃の動作環境に対応し、堅牢制と電力効率性が求められるエッジ用途に適したプラットフォームを実現しています。

インテル Core Series 2プロセッサーを搭載したスリムAIミニタワーのSYS-521AD-LN2は、最大12基の高性能Pコア、最大64GBのDDR5メモリー、およびコンパクトGPUアクセラレーターへの対応を特徴とし、オフィスやエッジ環境におけるローカルAI推論、モデル開発、ファインチューニングに適した設計となっています。インテル Arc Pro B50 GPUやNVIDIA RTX Pro™ Blackwell 2000 GPUなどのアクセラレーターに対応し、多様なAIワークロードに応じた最適なパフォーマンスを実現する柔軟な構成オプションを提供します。

Supermicroのショートデプス1UサーバーSYS-111AD-WN2RおよびコンパクトエッジシステムSYS-E300-13AD5も、インテル Coreシリーズ2プロセッサーへの対応を拡充しました。これにより、既存の設置スペースやインフラ投資を維持しながら、AIおよびコンピューティング性能の向上が可能となります。これらのシステムはDDR5メモリーにも対応しており、帯域幅とシステム応答性を改善しつつ、次世代メモリー技術への需要拡大にも対応します。

Supermicroは、同社のエッジAIサーバーポートフォリオ全体において、インテル Arc Pro BシリーズGPUの幅広いラインアップに対応できるようになり、AIおよびビジュアルコンピューティングワークロードに対しプロフェッショナル向けディスクリートグラフィックスアクセラレーションを新たな性能水準で提供します。

・インテル Arc Pro B70は、最大367 TOPSの性能を実現し、最大32GBのVRAMにより高スループットが求められるAIパイプライン向けにパフォーマンスとメモリー能力を大幅に強化します。

・インテル Arc Pro B60 GPUは、最大197 TOPSの性能に加え、拡張されたメモリー帯域幅とマルチGPUスケーラビリティにより、大規模なAIワークロードに対応します。

・低消費電力のインテル Arc Pro B50 GPUは、最大170 TOPSの性能を提供し、スペース制約のあるエッジ導入やワークステーションに最適化されています。

SupermicroのDCBBSは、検証済みのコンポーネントおよびサブシステムで構成された完全かつモジュール型のAIインフラストラクチャを提供します。単体サーバーやネットワーキングから、フルラック規模やデータセンターレベルのソリューションまで、ソフトウェアおよび各種サービスを含めた柔軟な導入を可能にします。Supermicroは、包括的なAIインフラソリューションのポートフォリオにより業界をリードし続けており、世界中の企業がスケーラブルで効率的、かつ環境に配慮したAIデータセンターを構築できるよう支援しています。

Super Micro computer, Inc.について

Supermicro（NASDAQ: SMCI）は、アプリケーションに最適化したトータルITソリューションのグローバルリーダーです。米国カリフォルニア州サンノゼで設立し、本社を置くSupermicroは、エンタープライズ、クラウド、AI、HPC、IoT/Edgeを含むITインフラストラクチャ市場に、いち早くイノベーションを提供することに取り組んでいます。当社は、サーバー、AI、ストレージ、IoT、ネットワークスイッチ、ソフトウェア、保守サービスを提供する、トータルITソリューションのメーカーです。Supermicroのマザーボード、電源、シャーシに至る設計の専門知識は、自社開発および生産の向上を可能にし、世界中のお客様に、クラウドからエッジまでの次世代のイノベーションを提供しています。当社の製品は、生産規模と効率のため、グローバルな運用を活用して米国、アジア、オランダにおいて、設計および製造しており、TCOの改善、環境への影響を減らすグリーンコンピューティングを目指した最適化を促進しています。数々の受賞歴をもたらしている当社独自のServer Building Block Solutions®は、様々なフォームファクター、プロセッサー、メモリー、GPUなどのアクセラレーター、ストレージ、ネットワーク、電源、冷却方式（空冷や液冷）の組み合わせの中から、お客様に合った最適な構成を構築することが可能であり、アプリケーションとワークロードの最適化を実現します。

Supermicro、Server Building Block Solutions、We Keep IT Greenは、Super Micro Computer, Inc.の商標および/または登録商標です。

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写真 - https://mma.prnasia.com/media2/2998459/Super_Micro_Computer_Inc_Intel_Edge_AI_.jpg?p=medium600

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（日本語リリース：クライアント提供）

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