Risen Energy、インターソーラー・ヨーロッパ2026（Intersolar Europe 2026）であらゆるシナリオに対応する革新技術を披露

ドイツ・ミュンヘン、2026年6月25日 /PRNewswire/ -- 昨日、メッセ・ミュンヘンを会場にインターソーラー・ヨーロッパ（Intersolar Europe）が正式に開幕し、Risen Energyは来場者の皆様をブースA1.370にてお迎えしています。当社は、住宅用、商業・産業用（C&I）、ユーティリティ規模の用途に向けた包括的な製品ラインナップを紹介し、当社の「フルスタックRisen（Full-Stack Risen）」戦略が、進化する欧州のエネルギーニーズにどのように応えているかを実証しました。



Intersolar Europe 2026



住宅用エネルギー管理：ミニマルデザインとAIインテリジェンスの融合

限られたスペースでのエネルギー自立を求める欧州のニーズに応えるため、当社はNoorシリーズのスタック式オールインワンESS、Hifzシリーズのスタック式バッテリーパック、Veltaシリーズのハイブリッドインバーターを紹介しました。

・Noorシリーズ： 太陽光発電による充電、蓄電、制御を統合しています。10～25kWhの容量に対応し、ガレージや庭にすっきり収まります。ミリ秒レベルのUPS切替により、途切れない電力供給を保証します。

・Hifzシリーズ：IP65保護等級とモジュール式スタッキング（5～20kWh）を備えています。プラグアンドプレイ対応のコネクターにより、グリーンエネルギーの導入はブロックを積み上げるのと同じくらい簡単です。

・スマート制御：Risen Cloudと同期することで、このシステムは現地の電気料金に基づいて「低料金時に充電し、高料金時に放電する」戦略を自動化し、1kWhごとの節約につなげます。

商業・産業用（C&I）のグリーンパートナー：高密度とライフサイクル価値

コスト削減と安全性の確保を必要とする企業向けに、当社のiConシリーズの商業・産業用（C&I）水冷式ESSは、コンパクトなソリューションを提供します。

・省スペース：設置面積はわずか1.6m²です（スペース利用率が25%向上）。

・最高レベルの安全性：独自開発の4Sシステム、9段階の保護機能、パックレベルの監視機能を備えています。多層防火により、360°の防護を実現します。

・スマート運用・保守（O&M）：AI診断により、システム状態をリアルタイムで追跡でき、ダウンタイムを最小限に抑え、リターンを最大化します。

ユーティリティ規模のベンチマーク：地上・航空宇宙分野における卓越性

当社は、ユーティリティ規模のプロジェクトにおいて、発電から蓄電までを一貫してつなげています。

・Hyper-ion Proモジュール：740Wp超の出力に加え、90%±5%の両面率と-0.24%/°Cの温度係数を実現します。30年保証（出力保持率90%超）が付帯します。

・Risen Flex Nova（pHJT）：地球低軌道（LEO）向けに設計されています。70μmの超薄型ウェハーを使用することで、耐放射線性を備えつつ、衛星の打ち上げ重量を大幅に削減します。

・eFlexおよびeTron 3.0 Pro：836kWh/ 6.26MWhの蓄電容量を提供します。eTron 3.0 Proは、99.3%のSiC PCS効率を誇り、-30°C～55°Cの環境でも問題なく動作します。

規模主導の成長の時代は終わり、価値主導のイノベーションの時代が到来しています。当社は、フルスタック技術を通じて、世界のエネルギーシステムの高度化に引き続き取り組んでまいります。

本日、ブースA1.370で皆様をお待ちしています！メッセ・ミュンヘンへぜひお越しください。共にエネルギーの未来を切り拓きましょう。

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Intersolar Europe 2026



（日本語リリース：クライアント提供）

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