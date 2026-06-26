Xinhua Silk Road：青海ヤクとチベット羊の価格指数が公表され、地元の畜産業のブランド力向上を図る

北京、2026年6月26日 /PRNewswire/ -- 6月23日、中国北西部の 青海省におけるヤクとチベット羊の価格を測定する2つの指数が公表されました。これは、同地域の畜産業のブランド力と発信力を強化することを目的としています。



Photo shows the achievement release conference for Xinhua · Qinghai Yak Price Index and Xinhua · Qinghai Tibetan Sheep Price Index held in Xining, capital of northwest China's Qinghai Province, on June 23, 2026.



Xinhua • Qinghai Yak Price IndexとXinhua • Qinghai Tibetan Sheep Price Indexは、Qinghai Provincial Department of Agriculture and Rural Affairs、Xinhua News Agencyの青海支局、およびChina Economic Information Service (CEIS)が共同で発表しました。

「世界のヤクの首都」や「中国におけるチベット羊の故郷」とも呼ばれる青海省には、世界におけるヤクの総頭数の約34％、中国におけるチベット羊の総頭数の40％以上が生息しています。

Qinghai Provincial Department of Agriculture and Rural Affairsの責任者であるGu Changweiは、現在、同省のヤクおよびチベット羊の業界では、生産と販売の連携を強化し、業界の交渉力や価格決定力を高めるために、効率的で透明性の高い価格決定メカニズムが切実に求められていると指摘しています。

市場の需給や業界の動向をリアルタイムで追跡するこれらの指標は、地元の農家が屠殺のペースを調整したり、市場の期待を安定させたりする指針となるほか、デジタル化や標準化の成果を活用して業界の現状を伝えることにも役立つと、Gu氏は強調しています。

Xinhua News Agencyの青海支局長であるSun Aidong氏は、デジタルトランスフォーメーションを促進するための実践的な手段として、これらの指標がデータの価値を引き出し、青海省の畜産業の質の高い発展に寄与することが期待されると強調しています。

生体および枝肉に関するサブ指数を含め、基準期間を2024年2月27日、基準値を1,000ポイントとした指標によると、2026年6月中旬までに、 青海省において、密接に関連し合うヤクとチベットヒツジの価格は底を脱し、新たな上昇局面に入ったことが示されています。

それにもかかわらず、輸入冷凍肉による衝撃や、緑の高原産食品の価値に対する消費者の認識不足により、産業チェーン全体での価格転嫁が不十分となり、青海省のヤクおよびチベット羊産業の質の高い発展を後押しするために、ブランド化が必要となりました。

「「Xinhua Indices」プラットフォームの専門知識とデータを活用し、地元の特産品を対象とした価格指数体系を構築することで、青海省のグリーン・オーガニック農産物および畜産物生産拠点の整備に新たな弾みをつけるよう努めています」と、CEISのバイスプレジデントであるYang Mu氏は述べています。

原文リンク：https://en.imsilkroad.com/p/351088.html

（日本語リリース：クライアント提供）

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