サウジ文化の味わい（Taste of Saudi Culture）、サウジアラビア王国の食文化遺産を「テイスト・オブ・ロンドン2026（Taste of London 2026）」で紹介

・「テイスト・オブ・ロンドン2026（Taste of London 2026）」の来場者がサウジアラビア料理をじかに体験

・パビリオンでは、各地域の料理、地元食材、おもてなしの伝統を通じて、サウジアラビア料理の多様性を紹介

・受賞歴のあるシェフのBader Alshaikhと、シェフ兼料理キュレーターのMyasem Adhamが、サウジアラビアの食文化遺産と現代の食文化を世界各国の人々に紹介

サウジアラビア・リヤド, 2026年6月25日 /PRNewswire/ -- Ministry of Culture傘下の11の分野別委員会の1つであるサウジアラビアのCulinary Arts Commissionは、「テイスト・オブ・ロンドン2026（Taste of London 2026）」への参加を成功裏に終え、6月17日から21日までリージェンツ・パークに設置した「サウジ文化の味わい（Taste of Saudi Culture）」パビリオンで来場者を迎えました。5日間のフェスティバル期間中、パビリオンではサウジアラビアの料理や飲み物を提供し、来場者に、サウジアラビアの食文化を特徴づける味わい、食材、おもてなしの伝統を紹介しました。



「テイスト・オブ・ロンドン（Taste of London）」の来場者は、サウジアラビアのパビリオンで同国のおもてなしと文化を体験しています。



Culinary Arts Commissionの最高経営責任者（CEO）のMayada Badrは、次のように述べています。「食は文化を知る独自の入り口であり、『サウジ文化の味わい（Taste of Saudi Culture）』は、サウジアラビアの食文化遺産を世界各国の人々と共有する機会です。伝統料理、地元食材、そしてサウジアラビアの食文化を特徴づけるおもてなしを通じて、来場者はサウジアラビア料理の豊かさと、その背景にある物語を知ることができます。」

来場者は、じっくり調理した伝統的なラム料理「ハニース」、人気のひよこ豆料理「バリラ」、サクサクとした詰め物入りペイストリー「ムタッバク」など、サウジアラビアのさまざまな伝統料理を試食しました。パビリオンでは、サウジアラビアのハーイル地方に由来する伝統的な唐辛子スパイス「ハイリ・サラール」を効かせたマンゴー・モクテルなど、サウジアラビア風の飲み物に加え、クレイジャやシドル蜂蜜といった地元食材に着想を得たアイスクリーム・フレーバーも提供されました。

パビリオンの中心的な見どころは調理実演エリアで、シェフのBader AlshaikhとMyasem Adhamがフェスティバル期間を通じて実演を行い、来場者に伝統的な調理技法、地域の食材、現代的なサウジアラビアの食体験を紹介しました。

また、パビリオンでは、陶器、香水、チョコレート、デーツ、茶類・コーヒー、ドライフルーツ・ナッツなどのカテゴリーにわたるサウジアラビアの食品・工芸ブランドの企画展示も行われ、来場者にサウジアラビアの文化と伝統に着想を得た製品を発見し、購入する機会を提供しました。

今回の参加は、サウジアラビアの食文化遺産を国際的に広め、世界の人々がサウジアラビア王国の多様な食文化に触れる機会を創出するという、Culinary Arts Commissionの継続的な取り組みを反映したものです。

写真 - https://mma.prnasia.com/media2/3000069/Saudi_Arabia_Taste.jpg?p=medium600

（日本語リリース：クライアント提供）

PR Newswire Asia Ltd.





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