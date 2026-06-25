『地獄楽』×Favorite コラボアパレルアイテム7点＆Favorite描き起こしちびキャラグッズ3点が2026年6月26日(金)17:00から予約開始！

株式会社フェイバリット

「イラストがお気に入りの一着に」をコンセプトに、アニメや漫画などの物語に出てくる世界を洋服に落とし込むアパレルブランド「Favorite」を展開する株式会社フェイバリット（本社：東京都渋谷区、代表取締役：池田健二）は、2026年6月26日(金)17:00より、『地獄楽』とのコラボアパレルの予約販売を開始します。

■WEB予約について

『地獄楽』×Favorite特設サイト

https://favorite-one.co.jp/view/page/(https://favorite-one.co.jp/view/page/jigokuraku)jigokuraku(https://favorite-one.co.jp/view/page/jigokuraku?utm_source=press&utm_medium=organic&utm_campaign=jigokuraku)

予約販売期間：

2026年6月26日(金)17:00～7月27日(月)11:59

■アパレル商品一覧

【画眉丸モチーフシャツセット】

商品コード:101222

サイズ：FREE

販売価格：28,600円(税込)

画眉丸をモチーフとしたシャツとトップスの２点セット。アシンメトリーでダークな梅の花柄シャツに、忍びの手甲風デザインのカフスやタートルネックのトップスと、さりげなくこだわり盛りだくさんなアイテム。ゆったりユニセックスサイズ。

【佐切モチーフワイドパンツセット】

商品コード:101223

サイズ：FREE

販売価格：28,600円(税込)

佐切をモチーフとしたパンツとベルトの２点セット。男女兼用サイズ。

花柄が浮かぶ袴風のシンプルワイドパンツに帯風の太ベルトと、和洋折衷なアイテム。ワイドパンツは白と黒の２色展開。

【弔兵衛モチーフ羽織】

商品コード:101226

サイズ：FREE

販売価格：24,750円(税込)

弔兵衛をモチーフとした和風羽織。後ろが長いロングテールデザイン。襟元の数珠風装飾は取り外し可能◎弟の桐馬とは色違い。

【桐馬モチーフ羽織】

商品コード:101227

サイズ：FREE

販売価格：24,750円(税込)

桐馬をモチーフとした和風羽織。裾のレースが美しい優美なデザイン。取り外し可能な括り紐で袖先アレンジも◎兄の弔兵衛とは色違い。

【杠モチーフチャイナロングパーカー】

商品コード:101224

サイズ：FREE

販売価格：24,200円(税込)

杠をモチーフとしたチャイナ風デザインのロング丈パーカー。帯風ベルトはお好みで。

裾のスリットはチャイナボタンで開閉可。パンツスタイルにもスカートにも合うユニセックスアイテム。中にインナーを重ねても◎

【士遠モチーフ和装トップス】

商品コード：101225

サイズ：FREE

販売価格：23,100円(税込)

士遠をモチーフとした和風なトップス。袖と裾のレースアップ装飾がワンポイント。ビッグシルエットなユニセックスサイズで、右袖には典座の額当てタグ装飾も…。便利なサイドポケット付き◎

【地獄楽モチーフブルゾン】

商品コード:101228

サイズ：FREE

販売価格：22,000円(税込)

地獄楽の世界観をイメージしたビッグシルエットブルゾン。背中には天仙の７種の花プリント。

裏地には神仙郷を彷彿とさせるオリジナル柄。シンプルながらも裏地で遊んだお洒落な１着。

■アパレル商品購入特典

『地獄楽』×Favoriteコラボアパレル購入特典として、1会計につき1点、Favorite描き起こしのちびキャラフレークシールセットをプレゼント！

■コラボちびキャラグッズ

画眉丸・佐切・弔兵衛・桐馬・杠・士遠に今回のコラボ衣装を着用してもらった、Favorite描き起こしの限定イラスト！アクスタやクリップ、缶バッジの展開。

【地獄楽アクリルスタンド(全６種)】

商品コード:101229

販売価格：1,430円(税込)

【地獄楽アクリルクリップ(全６種)】

商品コード:101230

販売価格：1,100円(税込)

【地獄楽缶バッジ(全６種)】

商品コード:101231

販売価格：550円(税込)

(C)賀来ゆうじ／集英社・ツインエンジン・MAPPA

■『地獄楽』とは

マンガ誌アプリ「ジャンプ+」にて連載され、シリーズ累計発行部数が 650万部を突破した大人気作品『地獄楽』(著:賀来ゆうじ)。

仙薬の手がかりを求め、島を統べる化物""天仙""の居城に着いた一行。

島からの生還には、もはや死罪人も執行人も関係なく協力が不可欠だった。

一方で、幕府は“山田浅ェ門殊現”を筆頭に神仙郷への追加上陸を命じていた。

そこには、画眉丸と因縁のある石隠れ衆の姿も。

一刻も早く仙薬を見つけて島から脱出しようとする画眉丸たちだったが、彼らの前に天仙たちが立ち塞がる。

仙薬を巡る戦いは“人間”と“天仙”の全面対決に突入する--!!

TVアニメ『地獄楽』公式サイト: https://www.jigokuraku.com/

(C)賀来ゆうじ／集英社・ツインエンジン・MAPPA

■Favoriteについて

「イラストがお気に入りの一着に」をコンセプトに、

アニメや漫画などの物語に出てくる世界をお洋服に落とし込み、いつでも「自分らしさ」を大事にする方々に向けた、他にはないアパレルアイテムを制作しています。

オリジナルデザインをはじめ、有名イラストレーターや活動者の方々、アニメとのコラボも多数展開。

イラストを見る楽しみ、着る楽しみ、新たな活動者や作品との出会い...様々な楽しみを"お洋服"を通して提供します。

■アプリ Favoriteクリエイターズ

通称『ふぁぼくり』は、イラスト投稿SNS × ユーザー同士のコミュニケーション × クラウドファンディング型の予約販売を組み合わせた、これまでにない“参加型の表現プラットフォーム”

ユーザーがイラストを投稿し、一定数の「いいね」が集まると商品化チャレンジ権を獲得。申請が承認されると予約販売ページが公開され、予約数が一定に達すれば、実際にアパレル商品として生産されます。

「描く」「応援する」「身にまとう」

この3つの行動がつながることで、ユーザー一人ひとりの“好き”が、現実のお洋服としてカタチになります。

【アプリ紹介ページ】

https://favorite-one.co.jp/view/page/app_download

【ダウンロードリンク】

▽iOS版：https://apps.apple.com/jp/app/id6748382114

▽Android版：https://play.google.com/store/apps/details?id=com.favoritecreators.favoritecreators&hl=ja(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.favoritecreators.favoritecreators&hl=ja)

■関連リンク

【Favorite公式サイト】https://favorite-one.co.jp/

【Favoriteアニメコラボ特集ページ】https://favorite-one.co.jp/view/category/ct325

【Favorite公式X】https://x.com/Favorite_Onepi

【Favorite公式Instagram】https://www.instagram.com/favorite_onepi

【Favorite公式Youtube】https://www.youtube.com/@favorite1801

【Favorite公式Tiktok】https://www.tiktok.com/@favorite_onepi

本件に関するお問い合わせ先

MAIL: favorite_official@favoriteone.jp