バタフライ（株式会社タマス）　トップパートナーに決定

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一般社団法人Ｔリーグ

バタフライ様との取り組みは、Ｔリーグの初年度となる2018-2019シーズンの男子使用球をサプライいただくことからスタートし、2026-2027シーズンまでに、男子は7シーズン連続、女子は5シーズン連続でオフィシャルユニフォームをご提供いただくなど、オフィシャルパートナーとしてＴリーグを支えていただいてまいりました。



また、2024-2025シーズンの開幕戦より、開幕戦やプレーオフにて、会場外でもファンの皆さんにお楽しみいただける「バタフライガーデン」を開催。また、2025年2月の柳井開催、9月の帯広開催ではレギュラーシーズンの試合に協賛いただき、共に盛り上げていただきました。



今後はトップパートナーとして、より多岐に渡り、ファンとの接点を重視し、より多くのお客様にＴリーグ会場に足をお運びいただけるよう協業してまいります。





【トップパートナー】

＜会社名＞　株式会社タマス


＜代表者＞　代表取締役社長 大澤卓子


＜設立＞ 　1950年12月
＜所在地＞　東京都杉並区
＜URL＞　 https://www.butterfly.co.jp/






＜バタフライ（株式会社タマス）との取り組みの歩み＞


2018-2019　男子使用球サプライヤーとして取り組みスタート（2シーズン）


2020-2021　男子オフィシャルユニフォームパートナー（現在まで）


2022-2023　女子オフィシャルユニフォームパートナー（現在まで）


　　　　　　女子使用球サプライヤー（現在まで）　


　　　　　　株式会社タマス ｘ テレ東卓球塾 x Ｔリーグ　コラボレーション企画「WONDER」を実施


2023-2024　ウエアリサイクル活動　「WEAR RALLY PROJECT」スタート（現在まで）


2024-2025　開幕戦にて場外アトラクション「バタフライガーデン」開催（開幕、プレーオフにて現在まで）


　　　　　　2025年2月　柳井市開催試合（バタフライアリーナ）　特別協賛


2025-2026　2025年5月　「卓球」の楽しさを10,000人の子どもたちに届けよう！プロジェクト始動！！


　　　　　　2025年9月　帯広市開催試合 特別協賛


　　　　　　女子ファイナルにて音響連動ペンライト演出を実施