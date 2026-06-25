バタフライ（株式会社タマス）　トップパートナーに決定

一般社団法人Ｔリーグ

バタフライ様との取り組みは、Ｔリーグの初年度となる2018-2019シーズンの男子使用球をサプライいただくことからスタートし、2026-2027シーズンまでに、男子は7シーズン連続、女子は5シーズン連続でオフィシャルユニフォームをご提供いただくなど、オフィシャルパートナーとしてＴリーグを支えていただいてまいりました。

また、2024-2025シーズンの開幕戦より、開幕戦やプレーオフにて、会場外でもファンの皆さんにお楽しみいただける「バタフライガーデン」を開催。また、2025年2月の柳井開催、9月の帯広開催ではレギュラーシーズンの試合に協賛いただき、共に盛り上げていただきました。

今後はトップパートナーとして、より多岐に渡り、ファンとの接点を重視し、より多くのお客様にＴリーグ会場に足をお運びいただけるよう協業してまいります。

【トップパートナー】

＜会社名＞ 株式会社タマス

＜代表者＞ 代表取締役社長 大澤卓子

＜設立＞ 1950年12月

＜所在地＞ 東京都杉並区

＜URL＞ https://www.butterfly.co.jp/

＜バタフライ（株式会社タマス）との取り組みの歩み＞

2018-2019 男子使用球サプライヤーとして取り組みスタート（2シーズン）

2020-2021 男子オフィシャルユニフォームパートナー（現在まで）

2022-2023 女子オフィシャルユニフォームパートナー（現在まで）

女子使用球サプライヤー（現在まで）

株式会社タマス ｘ テレ東卓球塾 x Ｔリーグ コラボレーション企画「WONDER」を実施

2023-2024 ウエアリサイクル活動 「WEAR RALLY PROJECT」スタート（現在まで）

2024-2025 開幕戦にて場外アトラクション「バタフライガーデン」開催（開幕、プレーオフにて現在まで）

2025年2月 柳井市開催試合（バタフライアリーナ） 特別協賛

2025-2026 2025年5月 「卓球」の楽しさを10,000人の子どもたちに届けよう！プロジェクト始動！！

2025年9月 帯広市開催試合 特別協賛

女子ファイナルにて音響連動ペンライト演出を実施