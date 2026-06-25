デザインファームshiki、3年で6店舗を展開するラーメンブランド「ICHI」のブランド統括パートナーに就任。店舗開発・空間設計・コミュニケーションを横断し、ブランドの成長を支援。

株式会社 shiki

食領域に特化したデザイン・ブランディングを手掛ける株式会社shiki（本社：東京都世田谷区、代表取締役：後田将人、以下「shiki」）は、北海道を拠点に20代を中心としたチームで急成長を遂げるラーメンブランドを展開する株式会社ICHI（本社：北海道札幌市、代表取締役：盛大地、以下「ICHI」）のブランド統括パートナーとして参画し、ブランド戦略・店舗開発・空間設計・コミュニケーション設計を横断的に支援します。また、shiki代表の後田将人がブランドディレクター兼クリエイティブディレクターとして参画します。

今後、shikiはICHIが展開する全店舗の空間設計、SNSを含むビジュアルコミュニケーション、およびブランド戦略全般を監修。ブランディング、クリエイティブの力で、同社の事業拡大とさらなる顧客体験の向上を加速させてまいります。

◼︎ 株式会社ICHIについて

株式会社ICHI（札幌市）は、盛大地氏が大学在学中に創業し、すすきのを拠点に「RAMEN ICHI」などを展開する新進気鋭のラーメン企業です。北海道を拠点に20代を中心としたチームで3年で6店舗へ急成長し、独自の煮干しラーメンや深夜営業で人気を博しています。

公式SNS：https://www.instagram.com/ramen_ichi_/

◼︎ パートナーシップ締結の背景：共創の原点は「食」を通じた深い信頼関係

両代表の出会いは2023年。若手起業家育成プログラム「MAKERS UNIVERSITY」の同期として切磋琢磨する中で、共にラーメンを食べ歩き、その食文化としての魅力に共鳴したことが始まりでした。その後、shiki代表の後田が札幌で現場視察や店舗運営への理解を深めながら、現場で看板制作やシズル感溢れる撮影手法の模索、ブランド戦略のディスカッションを重ねてきました。

その後、ICHIは創業からわずか数年で複数店舗を展開し、北海道を代表する次世代ラーメンブランドへと成長を続けています。一方で、店舗数の増加とともに、ブランド世界観の整理や店舗ごとの体験品質の統一、今後の多拠点展開への準備といった新たな課題も生まれていました。

これまでも、shikiが手掛けるクラフトジンジャーエールブランド「soyogi」(https://www.instagram.com/soyogi.official)とのコラボ営業や、ICHIの新店舗の外装設計を後田が担当するなど、実務面での連携を深めてまいりました。そこで今年1月より、食ブランドの立ち上げから運営までを実践するshikiが参画。単なる制作会社としてではなく、ブランド戦略・空間設計・コミュニケーション設計を横断するパートナーとして、ICHIの成長を支援していきます。

この度、両社の強みをより強固に結びつけ、ICHIの持つ「現場の熱量」とshikiの「表現力」を融合させるべく、正式なパートナーシップの締結に至りました。

◼︎shikiが担当する領域

設計を担当した店舗の外装設計を担当した新店舗のサインデザインした店舗のメニュー表ICHIの周年Tシャツ

今回の提携に伴い、shikiは以下の領域を支援します。

・ブランド戦略立案

・ブランドガイドライン整備

・店舗内装・外装設計

・店舗体験設計

・SNSコミュニケーション設計

・写真・映像ディレクション

・POPUP企画

・新店舗展開時のクリエイティブ統括

shikiは制作物単位ではなく、ブランド戦略・空間設計・コミュニケーション設計を横断しながら、食ブランドの成長を支援します。

◼︎ 株式会社ICHI 代表／盛 大地氏コメント

「一杯のラーメンから社会や世界に影響を与える。ICHIはそう信じてやってきました。今回の提携により、ブランド・空間・コミュニケーションのすべてにおいて質を高め、事業の成長をさらに加速させていきます。ICHIの世界観をより多くの方に届けられるよう、挑戦を続けていきます。」

株式会社ICHI 代表／盛 大地氏プロフィール

株式会社ICHI 代表取締役。

大学在学中にRAMEN ICHIを創業。札幌・すすきのを拠点に店舗展開を進め、創業から数年で複数店舗を展開するラーメンブランドへと成長させる。「一杯のラーメンから社会や世界に影響を与える」を信念に掲げ、商品開発から店舗運営、組織づくりまで現場に立ちながら事業を牽引。独自の煮干しラーメンや深夜営業などを武器に、北海道を代表する次世代ラーメンブランドの確立を目指している。

◼︎ 株式会社shiki 代表取締役／後田将人コメント

「私たちはデザイン制作にとどまらず、食ブランドの成長を設計する会社です。ICHIには既に熱狂的なファンを生み出す商品力と現場力があります。今回はその価値を店舗、SNS、イベント、新店舗展開に至るまで一貫して伝わる状態へ整備していきます。ラーメンを単なる食事の提供ではなく、空間やコミュニケーションを含めた『一つの文化体験』へと昇華させることで、ICHIの挑戦を支えていきたいと思います。」

株式会社shiki 代表取締役／後田将人プロフィール

株式会社shiki代表取締役 (プロデューサー、デザイナー)

1999年、神奈川県大磯生まれ。幼少期をNZで過ごし、日本に帰国。関西学院大学建築学部卒業し、慶應義塾大学大学院政策メディア研究科。建築・食・地域を横断しながら、食ブランドの立ち上げから成長支援までを手掛ける。ブランド戦略、空間設計、商品開発、コミュニケーション設計を統合的に行い、土地や文化に根差したブランドづくりを実践している。

■ 「RAMEN ICHI」、一夜限りの東京POP UPイベントを6/24に開催

札幌・すすきので営業する「RAMEN ICHI」が、東京でのPOP UPイベントを開催しました。本イベントでは、ICHIのブランド体験を首都圏で体感いただく機会として、shikiもクリエイティブ面から参画しています。

【「RAMEN ICHI TOKYO」POP UPイベント開催】

・日時：2026年6月24日（水）18:00～24:00

・場所：C'est ouf セウフ

〒150-0031 東京都渋谷区桜丘町３０ SHIBUYA HILLS B1F

次回以降の最新情報は「RAMEN ICHI」公式Instagram（ https://www.instagram.com/ramen_ichi_tokyo ）にてご確認ください。

■ 株式会社shikiについて

株式会社shikiは、食に特化したデザインファームです。ブランド戦略、空間設計、ビジュアル制作、商品開発、リサーチを横断し、その土地の風土や作り手の背景をデザインの力で再定義し、顧客体験へ翻訳します。自社ではクラフトジンジャーエールブランド「soyogi」を運営し、事業者としての視点とクリエイターとしての視点を両立しながら食ブランドづくりを行っています。

会社名 ：株式会社shiki

代表者：代表取締役 後田将人

所在地： 東京都世田谷区

事業内容： 商品の小売・販売,プロダクト開発,ブランドディレクション,空間デザイン

公式note：https://note.com/shiki_inc