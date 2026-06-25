【5組限定モニター募集】ドレス・装花・料理から選べる豪華特典！大阪赤レンガ倉庫のAKARENGA WEDDINGが「モニターカップルキャンペーン」を募集開始！花嫁の理想を叶える結婚式を応援！

株式会社ジーライオン

AKARENGA WEDDINGでは、おふたりらしいこだわりを大切にした結婚式を叶えたいカップルを対象に、「モニターカップルキャンペーン」を開催いたします。

結婚式で大切にしたいことは、おふたりによってさまざまです。

「運命のドレスに出会いたい」

「お花で世界観を表現したい」

「写真や映像として思い出を残したい」

「料理でゲストに感謝を伝えたい」

「映画のワンシーンのような特別な一日を叶えたい」

そんなおふたりの想いを応援するため、AKARENGA WEDDINGでは5つの特別特典をご用意いたしました。

あなたはどのタイプ？こだわり花嫁＆カップル募集

キャンペーンプラン 01 - Dress

ドレスに妥協したくない花嫁へ

ウエディングドレス＆カラードレス

総額40万円分プレゼント！

「運命の一着も、お色直しも妥協したくない」

そんな花嫁様へおすすめの特典です。

キャンペーンプラン 02 - Flower

お花で世界観をつくりたい花嫁へ

フラワーコーディネート

30万円分プレゼント！

会場に足を踏み入れた瞬間からゲストを魅了する、おふたりらしい空間づくりを叶えます。

キャンペーンプラン 03 - Photo & Movie

写真も映像も妥協したくないおふたりへ

スナップアルバム1冊（500カット以上全データ付き）＋当日編集エンディングロールプレゼント！

歴史ある赤レンガ倉庫、クラシックカー、ベイエリアのロケーション。

AKARENGAならではの特別な一日を、美しい写真と映像として残していただけます。

「何年経っても、あの日の感動を見返したい」

そんなおふたりにおすすめです。

キャンペーンプラン 04 - Cuisine

ゲストに料理で感謝を伝えたいおふたりへ

料理＆ドリンクランクアッププレゼント！

「来てよかった」そう感じていただけるおもてなしを大切にしたいおふたりへ。

AKARENGAならではの美食で、ゲストの記憶に残る一日を演出します。

キャンペーンプラン 05 - AKARENGA Experience

映画のワンシーンのような結婚式に憧れるおふたりへ

JAZZ生演奏挙式＆迫力満点のクラシックカー入場演出プレゼント！

歴史ある赤レンガ倉庫とクラシックカーが彩る非日常空間で、まるで映画のワンシーンのような特別な一日をお過ごしいただけます。

キャンペーン概要

・各特典には適用条件がございます

・SNSおよびホームページ等への掲載にご協力いただける方が対象となります

・対象：2027年4月末までに挙式・披露宴を実施される方

・応募締切：2026年8月31日（月）

・各特典1組限定（合計5組限定）

・30名様以上の挙式・披露宴をご利用の方が対象となります

・定員に達し次第、受付を終了いたします

お申し込み方法

来館予約フォームよりお申し込みください。

お問い合わせ内容欄に「モニターカップル募集を見て」とご入力のうえ、必要事項をご記入ください。

担当スタッフより改めてご連絡させていただきます。

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来館予約フォーム

https://akarenga.fuwel.wedding/contact

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AKARENGA WEDDINGの想い

100年以上もの歴史を刻む赤レンガ倉庫を舞台に、これからもAKARENGA WEDDINGは、おふたりらしさを大切にした自由で上質なウエディングを提案してまいります。

人生の新たなスタートを迎えるその日が、いつまでも心に残る映画のワンシーンのような特別な時間となるよう、一組一組に寄り添いながら最高の一日をお届けいたします。

まずはブライダルフェアへご参加を！

AKARENGAWEDDINGでは、おふたりの理想やこだわりを伺いながら、

結婚式のご提案を行っております。

「どの特典が自分たちに合っているかわからない」

「まだ結婚式をするか迷っている」

「まずは会場を見学してみたい」

そんなおふたりも大歓迎です。

歴史を刻む赤レンガ倉庫とクラシックカーが彩る唯一無二のロケーションで、

おふたりらしい結婚式を一緒に創りませんか。

まずはブライダルフェアにて、おふたりの理想の結婚式をお聞かせください。

スタッフ一同、皆さまにお会いできますことを心より楽しみにしております。

【問い合わせ先】

AKARENGAWEDDING（アカレンガウエディング）

所在地 大阪府大阪市港区海岸通2－6－39

営業時間 11:00～19:00（月火定休 ※祝日除く）

電話番号 06-6573-5010

公式サイト：https://www.akarenga-wedding.jp/

LINE ：https://lin.ee/fBoPGlQ

■AKARENGA WEDDING https://www.akarenga-wedding.jp/(https://www.akarenga-wedding.jp)

大阪築港に100年以上もの歴史を重ねた約3,000坪もの敷地をもつ赤レンガ倉庫をリモデルした、特別感あふれる空間を舞台にしたウエディングステージ。クラシックカー博物館のGLION MUSEUM（https://glion-museum.jp/）を併設し、外国映画のような壮大なロケーション、ヨーロッパの趣とアメリカのスタイリッシュさを兼ね備えた贅沢な空間が特徴。AKARENGA STEAK HOUSE（ https://www.akarengasteak.jp/ ）やLA VIE 1923( https://lavie-osaka.jp/ )のお料理とおもてなしでおふたりとゲストの記憶に鮮やかに残るウエディングを叶えます。

ジーライオングループについて

ジーライオングループはBMWをはじめ、輸入車及び国産車合わせて34ブランドの正規ディーラー事業を主とした企業です。日本全国はもちろんのこと海外にも拠点を展開しており、自動車に関するあらゆる事業を手掛けております。また、近年では「より多くのお客様へ、より多くの満足をお届けしたい」という想いから、自動車関連の事業のみに止まらず、飲料事業・ウエディング事業・旅館事業など、フィールドを広げております。洗練されたブランドをおもてなしでジーライオングループにしかできない「感動」をお客様へお届けいたします。

代表者名：代表取締役社長 菊地 秀武

所在地：〒650-0041 兵庫県神戸市中央区新港町11-1 GLION Awa-s BuildinG

ジーライオングループHP :https://glion.co.jp/