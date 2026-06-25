浦安の歴史が絵本に-‐市民参加で未来へつなぐイラストレーター公募を開始

公益社団法人浦安青年会議所

浦安青年会議所は、浦安の歴史と文化を分かりやすく可視化し、その魅力を国内外へ発信することを目的に、「浦安の歴史絵本プロジェクト」を始動いたします。

本プロジェクトでは、浦安の歩みを物語としてまとめた絵本を制作するにあたり、まずストーリーを確定し、その世界観を表現するイラストレーターを公募します。

本事業は、単なる絵本制作にとどまらず、市民が地域の歴史や文化に触れ、地域への愛着や誇りを深める機会を創出するものです。浦安ならではの歴史資源であるベカ舟、海苔の養殖、埋め立て前の街並みなどを、次世代にも分かりやすく伝えられる形として残し、市民参加型で浦安の魅力を未来へつないでまいります。





■事業実施の背景

浦安は、古くから漁業のまちとして発展し、海とともに暮らしてきた独自の歴史と文化を有しています。一方で、時代の変化とともに、かつての暮らしや風景に触れる機会は少なくなり、地域の記憶を次世代へ伝えていく重要性が高まっています。

浦安青年会議所では、こうした地域資源を広く発信する手法として、子どもから大人まで親しみやすい絵本に着目しました。言葉と絵で地域の歴史を伝えることで、市内外の方々に浦安の魅力をより分かりやすく届けるとともに、市民自らが制作に関わることで、まちへの関心と参加意識を高めることを目指します。

その第一歩として、今回は絵本のストーリーをもとに作品制作へ参加いただくイラスト作家を広く公募にて募ります。





■事業の目的

本プロジェクトの目的は、浦安の歴史と文化を分かりやすく可視化し、地域の魅力を国内外へ発信することです。あわせて、市民参加による絵本制作を通じて、地域の歴史を「知る」だけでなく、「自ら関わり、伝えていく」機会を生み出し、浦安への愛着や誇りを育むことを目指します。





■7月第一例会について

浦安青年会議所では、2026年7月25日（土）に開催する7月第一例会において、公募に参加頂いた皆様の提出課題を展示し、公開投票を実施します。





【募集概要】

募集内容：「浦安の歴史絵本プロジェクト」における絵本イラスト制作協力者の募集

募集期間：2026年6月17日（水）～7月14日（月）

対象：浦安の歴史や文化を題材とした絵本制作に関心を持ち、趣旨に賛同いただける学生の方

詳細：

https://drive.google.com/file/d/1Al9ZJhx-cwGKRzBWb7bMnUFVPu_YCePT/view?usp=drive_link

応募フォーム：

https://docs.google.com/forms/d/10DtbmaVaPR3HDUy_EdoGTI3ZAuyhQ9ER8ecJNfmORB4/edit?usp=drive_web&ouid=117137177980554722666(https://docs.google.com/forms/d/10DtbmaVaPR3HDUy_EdoGTI3ZAuyhQ9ER8ecJNfmORB4/edit?usp=drive_web&ouid=117137177980554722666)



【7月第一例会開催概要】

事業名：7月第一例会「集まれ！浦安の過去から未来を手がける作家」

日時：2026年7月25日（土）13:00～16:00

会場：イオン新浦安ショッピングセンター3階催事場

〒279-0012 千葉県浦安市入船1-4-1イオン新浦安ショッピングセンター3F





【取材のお願い】

本プロジェクトは、地域の歴史文化を次世代へ継承するとともに、市民参加によって地域の魅力を発信していく取り組みです。浦安の歴史を“絵本”という親しみやすい形で未来へつなぐ本事業について、ぜひご取材・ご紹介くださいますようお願い申し上げます。





■本件に関するお問い合わせ先

主催者：公益社団法人浦安青年会議所 成長戦略推進委員会

担当：鈴木 聖也

TEL：090-8928-8370

MAIL：2026growth@urayasu-jc.com