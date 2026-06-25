【AVIOT】AVIOT ×『カグラナナ』コラボ完全ワイヤレスイヤホンが発売決定！本日6月25日(木)より予約開始

プレシードジャパン株式会社

コンシューマーエレクトロニクス製品の製造・販売を行うプレシードジャパン株式会社(本社:東京都渋谷区)が運営する「AVIOT」は、完全ワイヤレスイヤホン「TE-V1R」をベースモデルとし、イラストレーターであり、Vアーティストとしても活躍する『カグラナナ』とのコラボモデル「TE-V1R-KGR」を、本日2026年6月25日(木)より予約開始することをお知らせいたします。

●製品ページ：https://aviot.jp/product/te-v1r-kgr/

累計出荷台数約25万台*のAVIOTのヒットモデル、“Vシリーズ”の最新機種「TE-V1R」をベースモデルに採用した『カグラナナ』の魅力を堪能できる特別仕様の完全ワイヤレスイヤホンが登場します。

* 2026年3月末時点

人気イラストレーターでありVアーティストとしても活躍中のカグラナナ。今回発売されるコラボモデルは、そんな彼女の声がいつでも聞くことのできる唐辛子ファン必携の製品となっています。

イヤホンの起動/終了や端末との接続状況を告知する「ボイスガイダンス」に加え、完全録りおろしの「ランダムボイス」を搭載。デザインも、カグラナナ自身が監修した特別仕様となっています。

製品特徴

■ベースモデル

累計出荷台数約25万台*のAVIOTのヒットモデル、

“Vシリーズ”の最新機種「TE-V1R」をベースモデルに採用。

前モデルであるTE-D01vの基本性能が更に進化。イヤホン単体で19時間/充電ケース併用で

62時間の超ロングスタミナ、周囲の状況に応じて騒音抑制の強度を自動的に調整する

“アダプティブハイブリッドノイズキャンセリング”を搭載。

また、新たに2つのドライバーによる圧倒的な表現力が魅力の“ハイブリッドデュアルドライバー2.0”、

ハイレゾ再生を実現するLDAC(TM)対応、ワイヤレス充電機能を採用した、

高音質と機能性を両立するハイグレードモデルです。

※ 2026年3月末時点

■スペシャルボイス

イヤホンの起動/終了や端末との接続状況をお知らせする「ボイスガイダンス」に加え、完全録りおろしの「ランダムボイス」を収録。

定番のフレーズだけでなく、イヤホンを通して楽しめる日常的なセリフも本コラボの為に完全新録しました。配信がない日でも彼女を常にそばに感じられる仕上がりです。

■スペシャルデザイン

チャージングケースとイヤホン本体は、カグラナナ完全監修のイヤホンデザイン。カグラナナのイメージカラーを使用したユニセックスな配色と、さりげないアイコンデザイン。ファンアイテムでありながら、普段使いにも適した唐辛子必携のイヤホンです。

■スペシャルパッケージ

本製品のためのカグラナナ完全新規描きおろしイラストを使用。彼女がソファでゆったりと音楽を楽しむ様子が描かれた、特別なデザインです。

■スペシャルチューニング

「TE-V1R」の優れた音響性能を最大限にお楽しみ頂ける『Music Mode』と、配信をよりクリアな音声で楽しめる『Streaming Mode』の2種類を、アプリでいつでも切り替えが可能な仕様です。

販売基本情報

・TE-V1R-KGR

・販売価格：18,700円(税込)

・予約開始：2026年6月25日(木)22時～

※規定数に達し次第ご予約を終了させて頂くことがございます。お早めのお申込みをお願いいたします。

・お届け予定日：2026年9月下旬以降順次

・取り扱い店舗：

AVIOT ONLINE MALL ：https://shop.aviot.jp/products/te-v1r-kgr/

■TE-V1R

【基本仕様】

ドライバー：φ10mmダイナミック型及びバランスドアーマチュア型ドライバーによるハイブリッドタイプ

通話用マイク：MEMSマイク

バッテリー容量：イヤホン片耳85mAh / ケース600mAh

通話時間：最大9時間

連続再生時間(*1) ：最大19時間 (充電ケース併用時:最大62時間)

イヤホン本体 充電時間：約1.5時間

充電ポート：USB Type C

防水レベル(*2)：IPX4相当

重量：イヤホン片耳 約6.5g

その他：

・マルチポイント対応 (2デバイス)

・片耳使用可能

・イヤホン単体ON / OFF 可能

・急速充電対応(約10分 の充電で最大120分再生)

付属品：

・シリコンイヤーピース（S/M/L 各サイズ１ペア）

・USBType-Cケーブル1本 ・ユーザーマニュアル

【Bluetooth規格】

・対応コーデック：SBC、AAC、LDAC

・対応プロファイル：A2DP、AVRCP、HFP、HSP ・Bluetooth version:5.3

・Bluetoothマルチペアリング登録可能デバイス数：8

*1 再生時間は使用環境により変動する可能性があります

*2 イヤホン本体のみ

■AVIOT

AVIOT(アビオット)は、2018年に誕生したプレシードジャパン株式会社のオリジナルブランド。

日本メーカーとしての高い品質が伝わる音づくり、繊細で美しいデザイン、IoTをもっと身近に誰でも簡単にお使いいただける製品を目指す、と言う思いのもとに、「Audio-Visual・Internet Of Things」のそれぞれの頭文字を取り命名しました。

2023年からは、ブランド名に新たに「A Visionary Innovation On Technology」の意味を込め、オーディオビジュアル製品の枠にとらわれない、エレクトロニクスのトータルブランドとして再スタートを切りました。

テクノロジーの力で革新をもたらし、お客様の理想を具現化するブランドでありたい、と言う理念のもとに、皆様に “あると人生変わるモノ”をお届けしていきます。

■会社概要

商号 : プレシードジャパン株式会社

代表者 : 代表取締役 土山 裕和

所在地 : 〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷4-16-7 北参道DTビル3F

■事業内容:

1) ワイヤレスオーディオ機器、IoT関連商品の製造・輸入販売

2) モバイルアクセサリーの輸入販売

3) 自社ECサイトの運営

■AVIOT 公式サイト

https://aviot.jp/

■AVIOT 公式X（旧twitter）

https://twitter.com/AVIOT_JP

■AVIOT 公式Instagram

https://www.instagram.com/aviotjapan/

■AVIOT 公式TikTok

https://www.tiktok.com/discover/AVIOT