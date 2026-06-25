船橋ケイバ 第4回開催〔6月28 日(日)、29日(月)、7月2日(木)～4日(土)〕「千葉日報賞スプリント(準重賞)」〔7月4日(土)〕「桑島孝春記念」〔7月２日(木)〕開催

千葉県競馬組合

船橋ケイバでは、令和8年度第4回開催を6月28日（日）、6月29日（月）、7月2日（木）～7月4日（土）に実施いたします。今開催では、7月4日（土）に「千葉日報賞スプリント（準重賞）」を開催いたします。

「千葉日報賞スプリント」は、船橋競馬場ダート1200mで行われる短距離オープン競走です。スピード自慢の実力馬たちが集結し、真夏のスプリント王を目指して熱い戦いを繰り広げます。また、7月2日（木）には、南関東公営競馬を代表する名ジョッキーとして活躍し、地方競馬歴代最多騎乗記録を持つ船橋競馬所属元騎手・桑島孝春氏の功績を称える「桑島孝春記念」を開催いたします。船橋競馬ゆかりの名を冠した一戦にもぜひご注目ください。

■7月4日（土）開催！千葉日報賞スプリント（準重賞）とは？

1991年に船橋競馬場ダート1200mの「千葉日報賞スプリント」として創設されました。2000年からは名称を「千葉日報賞」に変更し、1700mまたは1600mで行われました。2022年に再びスプリント戦となり、現名称に戻るとともに条件がオープンへと変更されました。競走名の「千葉日報」は千葉県唯一の県紙です。

昨年は本田正重騎手（船橋）が騎乗する2番人気のストライクオン（船橋・山下貴之厩舎）が優勝しました。

■7月2日（木）開催！桑島孝春記念とは？

南関東公営競馬のリーディングジョッキーに君臨し、千葉県騎手会会長も務めた船橋競馬所属元騎手の桑島孝春氏の功績を称え、2014年に特別競走として創設されました。2010年に引退した桑島氏は、地方競馬歴代最高となる騎乗回数40,201回を記録し、通算4,713勝、重賞86勝を挙げ、2025年には農林水産省より「第4回競馬功績者表彰」を授与されています。昨年は御神本訓史騎手（大井）が騎乗する1番人気のツウカイノキズナ（船橋・岩崎真樹厩舎）が優勝しました。

《表彰式・セレモニー》

※悪天候の場合は、場所が変更となる場合がございます。

■ポニーや動物とふれあい、遊び、レースを楽しむ

『FUNABASHI HORSE PARK HOLIDAY』

今開催では、「FUNABASHI HORSE PARK HOLIDAY」をテーマに、「ふれあい動物園＆ポニーふれあい体験」や射的や輪投げなど昔ながらの遊びを楽しめる「縁日ひろば」、ジョッキーの視点でレースの迫力を体感できる「ジョッキーVR体験」など、体験型イベントを開催いたします。

また7月4日（土）は「JOCKEYS FESTIVAL」と連動した抽選会やジョッキートレーディングカードプレゼントを実施するほか、開催期間中は焼きそばやフランクフルト、かき氷などを楽しめるキッチンカーも出店。お子さまから大人まで一日中楽しめるコンテンツを多数ご用意しております。

《令和８年度第4回開催イベント情報》

※各種イベントについては、天候や動物の体調、機器の不具合等により、イベント内容・時間・場所の変更・一時中断・中止となる場合がございます。

《船橋ケイバ場内グルメ》

船橋ケイバでお馴染みの大人気グルメ！

時間：開門～最終レース発走まで

※ダービーダイナーは、特別観覧席をご購入された方のみご利用できます。

～ホースパークは限定グルメも熱い！～

開催期間中は、焼きそばやフランクフルトなどのお祭り気分を味わえる定番グルメに加え、かき氷やアイス、スイーツ系キッチンカーが登場予定！競馬観戦の合間に楽しめる軽食から、お子さまに人気のひんやりスイーツまで幅広くご用意しています。

ご家族みんなで楽しめる船橋ケイバならではのグルメを、ぜひお楽しみください。

実施日：6月28日（日）～ 6月29日（月)、7月2日（木）～ 7月4日（土）

実施場所：ビジョン前、遊具前

ほかにもグルメキッチンカーが来るかも！？詳細は、現地のご案内をご確認ください。

※出店内容は変更になる可能性がございます。

◎ふれあい動物園＆ポニーふれあい体験（6/28(日)、7/4(土)限定イベント）

ウサギやモルモット、ヒヨコをはじめ、ヤギやマーラなどさまざまな動物たちとふれあえる「ふれあい動物園」を開催いたします。さらに、ポニーとのふれあい体験も実施。普段なかなか接することのできない動物たちとの交流を通じて、お子さまから大人までお楽しみいただける癒しの空間をお届けします。ご家族で楽しいひとときをお過ごしください。

＜ふれあい動物園＞

実施日：6月28日（日）11：00～20：00

7月4日（土）12：00～20：00

実施場所： 芝生エリア

※約15分程度の体験となります。

＜ポニーふれあい体験＞

実施日：6月28日（日）、7月4日（土）

実施時間：１.15：30～ ２.17：00～ ３.18：30～

実施場所：芝生エリア（キャロッタ門付近）

※各回約45分程度の体験となります。

※各イベントは、時間による入れ替え制となります。

※混雑する場合には整理券を配布する場合がございます。

※画像はイメージです。

◎縁日ひろば（6/28(日)、7/4(土)限定イベント）

射的や輪投げ、ヨーヨー釣り、キラキラすくい、千本つりなど、昔ながらの遊びを気軽に楽しめる「縁日ひろば」を開催いたします。 お子さまはもちろん、大人の方も思わず夢中になる参加型コンテンツをご用意。ゲームの結果に応じてお菓子やおもちゃなどの景品がもらえるほか、参加賞もご用意しております。ご家族やご友人と一緒に、お祭り気分を味わいながらお楽しみください。

実施日：6月28日（日）11：00～20：00

7月4日（土）12：00～20：00

実施場所：芝生広場

※景品はなくなり次第終了となる場合がございます。

※画像はイメージです。

◎ジョッキーVR体験（6/28(日)、7/4(土)限定イベント）

ジョッキーの視点からレースの迫力を体感できる「ジョッキーVR体験」を実施いたします。普段はなかなか味わうことのできない騎手目線でのレース体験を通じて、競馬のスピード感や迫力、ジョッキーの視界をリアルに感じることができます。

実施日：6月28日（日）11：00～20：00

7月4日（土）12：00～20：00

実施場所：芝生広場

※混雑状況によりお待ちいただく場合がございます。

※画像はイメージです。

◎JOCKEYS FESTIVAL抽選会

7月4日（土）に開催される「JOCKEYS FESTIVAL」と連動し、先着500名様を対象にした抽選会を実施いたします。騎手サイン入りユニフォームや騎手サイン入りトレーディングカード、グルメカタログギフトなどの賞品のほか、参加賞もご用意しております。

実施日：7月4日（土）

実施場所：スタンド2Fデッキ 抽選ブース

実施時間：開門～12R発走時刻まで

参加条件：船橋競馬12R「Jockeys Festival 2nd」の未確定馬券、またはキャッシュレス投票明細500円以上をご提示ください。

※お一人様1回までご参加いただけます。

※先着500名様限定となります。

※賞品がなくなり次第終了となります。

※画像はイメージです。

◎ジョッキーズトレカ来場者プレゼント

船橋競馬所属ジョッキー（木間塚龍馬騎手、篠谷葵騎手、岡村健司騎手、臼井健太郎騎手、山中悠希騎手）の魅力を詰め込んだ、ここでしか手に入らない限定オリジナルトレーディングカードを各入場門にて“ランダム”で 先着1,000名様へ配布いたします。

実施日：7月4日（土）

実施場所：各入場門

※先着1,000名様 ※カードはランダムで配布いたします。

※カードの種類はお選びいただけません。

※なくなり次第終了となります。

※画像はイメージです。

◎LINEお友達限定配信「JOCKEYSトレカプレゼントキャンペーン」

船橋ケイバ公式LINEのお友達限定で、「JOCKEYSトレカプレゼントキャンペーン」を実施いたします。6月28日（日）に配信されるクーポンを7月4日（土）に専用ブースで提示すると、船橋競馬所属ジョッキーのオリジナルトレーディングカードをランダムで3枚プレゼントいたします。

※期間中、新規登録を行った方に対してもクーポンが自動配信されます。

クーポン配信日：6月28日（日）

引換日：7月4日（土）

引換場所：2階デッキコンテナブース

※トレーディングカードはランダムでのお渡しとなります。

※カードの種類はお選びいただけません。

※お一人様1回限りとなります。

※画像はイメージです。

◎BAYFMプレゼントキャンペーン（6/28(日)、7/4(土)限定イベント）

船橋ケイバでは、BAYFMとのコラボオリジナルコルクタンブラーのクジ引き抽選プレゼントキャンペーンを、各日先着350名様限定で実施いたします。

実施日：6月28日（日）・7月4日（土）

実施場所：2階デッキ特設ブース

※お一人様1回までご参加いただけます。

※賞品がなくなり次第終了となります。

※画像はイメージです。

◎【2026 Season 重賞Winner 特別展示装飾】

年間を通じた重賞レースの盛り上がり創出を目的に、2026年度重賞優勝馬ビジュアルを活用した特別展示「2026 Season 重賞Winner」を実施いたします。今開催は、2026年度の重賞スケジュール一覧、かしわ記念、東京湾カップに加え、新たに「若潮スプリント」のビジュアル展示を追加し、展示内容を拡充いたします。重賞優勝馬、重賞レースの歴史や魅力に触れながら、船橋ケイバならではの迫力ある展示をお楽しみいただけます。

実施日：開催期間中

実施場所：場内エリア（キッズスペース付近）

※展示内容は変更となる場合がございます。

※画像はイメージです。

◎【FAV(ファブ)ダートケイバ】

競馬ファンの皆さまにお楽しみいただける馬グッズを販売する「FAV（ファブ）ダートケイバ」が期間限定で出店いたします。船橋競馬場オリジナルグッズをはじめ、「HEART BEAT」ロゴ刺繍タオルハンカチや、「船橋競馬場 必勝祈願 開運招福 絵馬 根付」など、競馬ファン必見のアイテムをご用意しております。

実施日：開催期間中

実施場所 ：FAVダートケイバ店舗（ハートビートセンター）

≪販売商品≫

・HEART BEATロゴ 刺繍タオルハンカチ（水色、グレーの2種類）各660円

※6月28日(日)より発売開始

・船橋競馬場 必勝祈願 開運招福 絵馬 根付 660円

※7月2日(木)より発売開始

・Funabashi keiba フライトタグ 880円

※商品は売り切れとなる場合がございます。

※販売商品は変更となる場合がございます。

※画像はイメージです。

◎【船橋ケイバ公式LINE新規お友だち登録キャンペーン】（6/28(日)、7/4(土)限定イベント）

船橋ケイバ公式LINEを新規でお友達登録いただいた方を対象に、

オリジナルグッズが当たる“抽選付きLINEクーポン”を配信いたします。

当選された方には、オリジナルグッズをプレゼントいたします。

実施場所：スタンド2階デッキ特設ブース

参加条件：6月28日（日）、7月4日（土）12：00 ～20：45までに、船橋ケイバ公式LINEを新規でお友だち登録いただいた方

※クーポンのご利用はお一人様1回限りとなります。

※20歳以上の方のみ対象となります。

※賞品は無くなり次第終了となります。

―通年イベント―

6月28日（日）、7月4日（土）は 人気のキャロッタと写真が撮れる「キャロッタグリーティング」、またマークカードの記入方法から船橋ケイバの楽しみ方まで、幅広くビギナーをサポートする「ビギナーズカウンター」を実施します。

お子様に大人気のキャロッタのオリジナルふわふわ遊具で遊ぶ「キャロッタふわふわランド」やトランポリンやミニジャングルジムなどの遊具をご用意しております！

※詳細は場内案内をご覧ください。

―特別観覧席イベント―

◎競馬場内で使える食事券が当たる！スクラッチカード

特別観覧席を購入されたお客様お一人につき一枚、座席購入時に窓口でスクラッチカードを配布します。スクラッチを削ると場内売店orキッチンカーのどちらかで使える食事券500円分をプレゼント！

※ボックス席とウィナーズビューシートについては、当日利用者人数分をお渡しします。

※場内売店 … １Ｆ「田久保」２Ｆ「東西売店」「GRAZYPOTATO＆からきち屋」「マリリン船」「成田漬物本舗」３Ｆ「讃岐うどんセンター」４F「ダービーダイナー」で使えます。

※キッチンカー … 6月28日(日)～7月4日(土)に出店しているキッチンカー

・実施日：6月28日(日)

・配布場所 …… 特別観覧席販売窓口

・食事券利用可能日 …… 6月28日(日)、6月29日(月)、7月2日(木)、7月3日(金)、7月4日(土)

◎スクラッチカードイベント

特別観覧席を購入されたお客様お一人につき一枚、座席購入時に窓口でスクラッチカードを配布します。

※ボックス席とウィナーズビューシートについては、当日利用者人数分をお渡しします。

・1等、2等、5等は3階特別観覧席受付で景品と引換(当日限り有効)

・実施日： 6月29日(月)、7月2日(木)

・配布場所 …… 特別観覧席販売窓口

・景品の引換時間 … 20：45まで

<景品数は各日>

1等 馬グッズセット(ダイカットメモ、タオルハンカチ、ノート)… 4名様

2等 食事券1000円分 … 20名様

3等 食事券500円分 … 80名様

4等 クラッツ アソートセット 3種 … 40名様

5等 なとり 柿ピー… 140名様

※食事券は、場内売店及びキッチンカーにてご使用いただけます

※場内売店 … １Ｆ「田久保」２Ｆ「東西売店」「GRAZYPOTATO＆からきち屋」「マリリン船」「成田漬物本舗」３Ｆ「讃岐うどんセンター」４F「ダービーダイナー」で使えます。

※キッチンカー … 6月28日(日)～7月4日(土)に出店しているキッチンカー

◎ＷＩＮ３「８・９・１０レース勝馬あてクイズ」

当日の8・9・10レースの勝馬を予想、抽選に応募して貰います。レースを的中させた方に総額1万円分のお食事券をプレゼント！

・実施日：7月3日(金)

・投票用紙配布場所 …… 特別観覧席販売窓口

・投票所 …… 3Fインフォメーション隣

・応募締切時刻……18：00

・景品配布時間……20：00

［ 賞品 ］

・的中者１名……食事券 10,000円分(1,000円分×10枚)

・的中者２名……食事券 5,000円分(1,000円分×5枚)

・的中者３名……食事券 3,000円分(1,000円分×3枚)

・的中者４名……食事券 2,500円分(1,000円分×2枚+500円分×1枚)

・的中者５名……食事券2,000円分(1,000円分×2枚)

・的中者６名～１０名……食事券1,000円分

・的中者１１名以上……食事券500円分

※食事券は、場内売店及びキッチンカーにてご使用いただけます

※場内売店 … １Ｆ「田久保」２Ｆ「東西売店」「GRAZYPOTATO＆からきち屋」「マリリン船」「成田漬物本舗」３Ｆ「讃岐うどんセンター」４F「ダービーダイナー」で使えます。

※キッチンカー … 6月28日(日)～7月4日(土)に出店しているキッチンカー

◎ガラポン抽選会

特別観覧席を購入されたお客様お一人につき一枚、座席購入時に窓口でガラポン引換券をお渡しします。引換券の枚数分ガラポンを一回引けます。

※ボックス席とウィナーズビューシートについては、当日利用者人数分をお渡しします。

・実施日：7月4日 (土)

・抽選会場所 …… 3Fインフォメーション隣

・抽選時間 …… 17：00 ～ 19：30まで

<景品一覧>

特賞 THE GIFT PREMIUMカタログギフト1万円分… 1名様

1等 シックスパッド パワーガン … 1名様

2等 辻利 インスタント 三種の茶あわせ … 5名様

3等 食事券1000円分 … 10名様

4等 食事券500円分 … 40名様

5等 キャロッタアメージングタンブラー … 20名様

6等 なとり おつまみセレクション… 60名様

7等 キャロッタアンブレラマーカー… 150名様

※食事券は、場内売店及びキッチンカーにてご使用いただけます

※場内売店 … １Ｆ「田久保」２Ｆ「東西売店」「GRAZYPOTATO＆からきち屋」「マリリン船」「成田漬物本舗」３Ｆ「讃岐うどんセンター」４F「ダービーダイナー」で使えます。

※キッチンカー … 6月28日(日)～7月4日(土)に出店しているキッチンカー

―オンラインイベント―

■船橋ハートビートライブ

■公式ホームページ・公式SNS

◎船橋ケイバ

https://www.f-keiba.com/

◎船橋ケイバ公式SNS

（Ｘ）https://x.com/funabashi_keiba

（LINE）https://page.line.me/?accountId=691zheic

（Instagram）https://www.instagram.com/funabashi_keiba

（TikTok）https://www.tiktok.com/@funabashi_keiba

◎船橋ケイバ公式YouTube

https://www.youtube.com/channel/UCfnIcvhLkVVCTd86yemmGnQ