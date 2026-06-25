話題の異世界・恋愛・ファンタジー漫画がまとめて読めるサイト【キミコミ】で『人妻とJK』3巻分無料キャンペーン開催！この感情は、恋か性欲か。倫理の狭間で揺れる人妻とJKのドキドキインモラルコメディ！

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キルタイムコミュニケーションは、6月25日の百合の日から7月8日まで、ヴァルキリーコミックス『人妻とJK』の3巻分が無料で読めるキャンペーンを、話題の異世界・恋愛・ファンタジー漫画がまとめて読めるサイト【キミコミ(https://kimicomi.com/)】で開催いたしております。

この機会に【キミコミ(https://kimicomi.com/)】をぜひチェック！

ヴァルキリーコミックス『人妻とJK(https://www.comic-valkyrie.com/hitodumatojk/)』最新第5巻(https://www.comic-valkyrie.com/hitodumatojk/new.html)好評発売中！

人妻とJK 5(https://www.comic-valkyrie.com/hitodumatojk/new.html)

漫画：焼肉定食(https://x.com/niku_teisyoku)

判型：B6

定価：792円(本体720円＋税10%）

ISBN：9784799221235

会えなくたって、デキるプレイがある！

過去と今が交差するインモラルラブコメ、

待望の第5巻！

実の娘・葉月から不倫疑惑をかけられ、監視状態に置かれるようになってしまった深月。

陽向とも間接的なプレイしかできず、日々もどかしさを募らせていく。

そんな中、真央から改めて真意を聞かされ――。

人妻とJK(https://www.comic-valkyrie.com/hitodumatojk/)

とあるきっかけにより娘の友人・陽向とセフレ関係になってしまった深月。

こんな関係はよくないと知りつつも、いつも積極的な陽向に押し切られ身体を許してしまう。

しかし同時に、深月自身も陽向との行為がイヤじゃなかったりして……。

この感情は、恋か性欲か。倫理の狭間で揺れる人妻とJKの、ドキドキインモラルコメディ！

3巻分無料公開中！試し読みはこちら :https://kimicomi.com/series/01e004cee82d9(C)焼肉定食／キルタイムコミュニケーション

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