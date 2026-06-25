話題の異世界・恋愛・ファンタジー漫画がまとめて読めるサイト【キミコミ】で『人妻とJK』3巻分無料キャンペーン開催！この感情は、恋か性欲か。倫理の狭間で揺れる人妻とJKのドキドキインモラルコメディ！
キルタイムコミュニケーションは、6月25日の百合の日から7月8日まで、ヴァルキリーコミックス『人妻とJK』の3巻分が無料で読めるキャンペーンを、話題の異世界・恋愛・ファンタジー漫画がまとめて読めるサイト【キミコミ(https://kimicomi.com/)】で開催いたしております。
この機会に【キミコミ(https://kimicomi.com/)】をぜひチェック！
ヴァルキリーコミックス『人妻とJK(https://www.comic-valkyrie.com/hitodumatojk/)』最新第5巻(https://www.comic-valkyrie.com/hitodumatojk/new.html)好評発売中！
人妻とJK 5(https://www.comic-valkyrie.com/hitodumatojk/new.html)
漫画：焼肉定食(https://x.com/niku_teisyoku)
判型：B6
定価：792円(本体720円＋税10%）
ISBN：9784799221235
会えなくたって、デキるプレイがある！
過去と今が交差するインモラルラブコメ、
待望の第5巻！
実の娘・葉月から不倫疑惑をかけられ、監視状態に置かれるようになってしまった深月。
陽向とも間接的なプレイしかできず、日々もどかしさを募らせていく。
そんな中、真央から改めて真意を聞かされ――。
人妻とJK(https://www.comic-valkyrie.com/hitodumatojk/)
とあるきっかけにより娘の友人・陽向とセフレ関係になってしまった深月。
こんな関係はよくないと知りつつも、いつも積極的な陽向に押し切られ身体を許してしまう。
しかし同時に、深月自身も陽向との行為がイヤじゃなかったりして……。
この感情は、恋か性欲か。倫理の狭間で揺れる人妻とJKの、ドキドキインモラルコメディ！
3巻分無料公開中！試し読みはこちら :
https://kimicomi.com/series/01e004cee82d9
(C)焼肉定食／キルタイムコミュニケーション
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