話題の異世界・恋愛・ファンタジー漫画がまとめて読めるサイト【キミコミ】で『人妻とJK』3巻分無料キャンペーン開催！この感情は、恋か性欲か。倫理の狭間で揺れる人妻とJKのドキドキインモラルコメディ！

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株式会社キルタイムコミュニケーション

キルタイムコミュニケーションは、6月25日の百合の日から7月8日まで、ヴァルキリーコミックス『人妻とJK』の3巻分が無料で読めるキャンペーンを、話題の異世界・恋愛・ファンタジー漫画がまとめて読めるサイト【キミコミ(https://kimicomi.com/)】で開催いたしております。




この機会に【キミコミ(https://kimicomi.com/)】をぜひチェック！


ヴァルキリーコミックス『人妻とJK(https://www.comic-valkyrie.com/hitodumatojk/)』最新第5巻(https://www.comic-valkyrie.com/hitodumatojk/new.html)好評発売中！




人妻とJK 5(https://www.comic-valkyrie.com/hitodumatojk/new.html)


漫画：焼肉定食(https://x.com/niku_teisyoku)


判型：B6


定価：792円(本体720円＋税10%）


ISBN：9784799221235



会えなくたって、デキるプレイがある！


過去と今が交差するインモラルラブコメ、


待望の第5巻！



実の娘・葉月から不倫疑惑をかけられ、監視状態に置かれるようになってしまった深月。


陽向とも間接的なプレイしかできず、日々もどかしさを募らせていく。


そんな中、真央から改めて真意を聞かされ――。





人妻とJK(https://www.comic-valkyrie.com/hitodumatojk/)





とあるきっかけにより娘の友人・陽向とセフレ関係になってしまった深月。
こんな関係はよくないと知りつつも、いつも積極的な陽向に押し切られ身体を許してしまう。
しかし同時に、深月自身も陽向との行為がイヤじゃなかったりして……。




この感情は、恋か性欲か。倫理の狭間で揺れる人妻とJKの、ドキドキインモラルコメディ！




3巻分無料公開中！試し読みはこちら :
https://kimicomi.com/series/01e004cee82d9

(C)焼肉定食／キルタイムコミュニケーション

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