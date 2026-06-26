【週刊漫画ゴラク3000号記念・電子書籍祭】雑誌コミック電子版を対象にした大型セールを開催。第1弾『週刊漫画ゴラク』他バックナンバーを1冊33円、第2弾はコミックス4,000冊超を一律100円で販売！
株式会社日本文芸社（東京都千代田区）は、青年漫画誌『週刊漫画ゴラク』が通巻3000号を迎えることを記念し、日頃の感謝を込めて、主要電子書籍ストアにて「週刊漫画ゴラク3000号！超特大フェア！！」を2026年6月26日（金）より開催いたします。
【第1弾】では、近年の『週刊漫画ゴラク』や『コミックヘヴン』などの電子配信されている雑誌バックナンバーを、「1冊一律33円（税込）」で販売します。
さらに、7月3日（金）からの【第2弾】では、日本文芸社のコミックス約4000作品が「1冊一律100円（税込）」となるフェアを実施します。
■キャンペーン開催概要
[表1: https://prtimes.jp/data/corp/41489/table/813_1_b63e09f3888e7eddd77d3c5ed873093a.jpg?v=202606260952 ]
[表2: https://prtimes.jp/data/corp/41489/table/813_2_399648432246048e7a236925236cfe4a.jpg?v=202606260952 ]
■『週刊漫画ゴラク』について
30代～50代の男性を中心に、長年愛され続けている週刊漫画雑誌です。ピカレスクロマン、任侠、グルメ、ハードボイルドなど、唯一無二の濃厚なストーリーを展開し、読者の皆様に熱い時間をお届けしております。これからも『週刊漫画ゴラク』は、読者の皆さまの期待を超えるエンターテインメントを追求し、つぎのステップ4000号へ向けて走り続けてまいります！今後の展開にもぜひご期待ください！！
■3000号記念 特別号
発売日：2026年7月3日（金）
特別価格：110円（税込）
Amazon：https://www.amazon.co.jp/dp/B0H25TC8QK/
■雑誌概要
誌名：週刊漫画ゴラク
発売日：毎週金曜日
通常定価：550円（税込）
発行元：株式会社日本文芸社
公式サイト：ゴラクうぇぶ! https://gorakuweb.com/
（興奮必至なオリジナル連載＆名作が続々登場!!至高の無料漫画サイト）
■日本文芸社について
【会社概要】
代表者：代表取締役社長 竹村 響
所在地：〒100-0003 東京都千代田区一ツ橋1-1-1パレスサイドビル8F
設 立：1959年1月
資本金：１億円
従業員数：79名（2026年4月1日現在）
コーポレートサイト：https://www.nihonbungeisha.co.jp