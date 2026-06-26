フィンランドのプロデューサーMishaが、Nefertitti Avaniを迎えたニューシングル「Bae-Cation」を6月26日にリリース

The Orchard Japan

フィンランド出身のプロデューサー/アーティストMishaが、ニューシングル「Bae-Cation」をリリース。今後リリース予定のアルバム からの第3弾シングルとなる本作には、ヒップホップ/R&Bシーンで注目を集めるNefertitti Avaniが参加。艶やかなディスコサウンド、 キャッチーなポップフック、モダン R&B、そしてファンキーなプロダクションが融合した、色彩感あふれる一曲に仕上がっている。“Bae-Cation” というタイトルには、「理想の恋人そのものが最高のバケーションになる」という発想が込められており、恋愛がもたらす 高揚感や贅沢さ、情熱、冒険心を描写。軽やかで開放感のあるサウンドの中には、現実から一瞬抜け出し、より鮮やかな世界へと連れていっ てくれるような感覚も宿っている。

Mishaは、オルタナティブR&B、ヒップホップ、ニューファンクを自在に横断するサウンドで知られ、これまでにBilal、Lalah Hathaway、 Talib Kweli、Amber Navran、Nate Smithらとの楽曲制作や共演を重ねてきた。Spotifyで累計1億回を超えるストリーミング再生を記録しているほか、Soulection Radio、BBC Radio 1Xtra、Okayplayer、Wonderland Magazine などからも高い支持を集めている。

一方、Nefertitti Avaniは、自信に満ちたフロウとメロディアスなヴォーカルで楽曲に鮮烈な彩りを加えている。Tim Kelleyプロデュース、MC Lyteエグゼクティブプロデュースによる「Take It Back」で注目を集め、その後はSnoop Dogg、Redman、Method Man、Joyner Lucas、Fat Joeらの作品に参加。Snoop Dogg『Algorithm』『BODR』や、Joyner Lucas『Not Now, I’m Busy』への参加でも存在感を示している。

「Bae-Cation」は、Misha が現在構築している新たな音楽世界を象徴する一曲であり、洗練されたプロダクションと感情的な温かさ、そし てジャンルを横断する自由なソングライティングが際立つ作品となっている。

[作品情報]

アーティスト：Misha, Nefertitti Avani

タイトル：Bae-Cation

ジャンル： R&B, Alternative R&B

情報解禁日：2026年6月26日（金）0:00AM

配信開始日&オンエア解禁日：2026年6月26日（金）

発売元・レーベル：SWEET SOUL RECORDS

配信リンク：https://lnk.to/misha-bae-cation