世界で活躍するソウルシンガーNao Yoshioka、Devin Morrisonとのコラボ曲「Changes」を6月26日にリリース

The Orchard Japan

Nao Yoshiokaの最新シングル「Changes」は、US R&Bシーンで存在感を高め続けるDevin Morrisonとの再タッグによって生まれた一曲。2018年のアルバム『Undeniable』制作時から続く二人の関係は、時を経てもなお自然な共鳴を保ち続けている。日本在住経験を持ち、以前からNao Yoshiokaのファンであることを公言してきたDevinは、Naoのプロデュースにおいて常に新鮮な風と深い理解をもたらしてきた。

本作は、“ドリーム・ソウル”を掲げるDevinらしいメロウな質感と、軽やかに跳ねるパーカッシヴなビートが印象的なミッドテンポ・ナンバー。抑制の効いたNaoのヴォーカルが、そのサウンドの上で静かに、しかし確かな存在感を放っている。

「Change」という言葉は、Nao Yoshiokaのキャリアを象徴するキーワードでもある。ソウルミュージックへ導いたSam Cookeの「A Change Is Gonna Come」、デビューシングル「Make the Change」、そして今作「Changes」へ。その言葉とともに、Naoは変化を受け入れながら、自分自身の本質と向き合い続けてきた。

「Changes」が描くのは、“変わり続けること”と“変わらないこと”の間で揺れ動きながらも、自分らしさを見失わずに進んでいく姿。環境や価値観が移り変わっていく中でも、自分の内側にある声だけは手放さないこと。この楽曲は、そんな静かで力強い意志を、柔らかなグルーヴの中に映し出した作品となっている。

[Nao Yoshioka Message]

「Changes」は、過去3作品をともに作り上げてきたDevin Morrisonが手がけた楽曲です。

初めて聴いた瞬間、変わり続ける自分の心と覚悟が今の自分にリンクして、「この曲を歌いたい」と強く感じました。

“Change”という言葉は、私の音楽キャリアにおいてとても大切なキーワードです。ソウルミュージックへと導いてくれた「A Change Is Gonna Come」、デビューシングル「Make the Change」、そして今作「Changes」へ。この言葉とともに、人生はより良い方向へと変わり続けています。

6thアルバムで、そんな希望に満ちた楽曲を届けられることを、心から嬉しく思います。

変化を恐れている人、変化の中にいる人、変化を乗り越えた人、どのタイミングにいる人でも共感できる楽曲に仕上がっていると思います。

Devinの軽やかで、それでいて深みのあるビートに身を委ねながら、ぜひ楽しんでいただけたら嬉しいです。

[作品情報]

アーティスト：Nao Yoshioka

タイトル：Changes feat. Devin Morrison

ジャンル：R&B, Soul, Neo-Soul

配信開始日：2026年6月26日（金）

オンエア解禁日：2026年6月26日（金）

情報解禁日：2026年6月19日（金）12:00PM

発売元・レーベル：SWEET SOUL RECORDS

配信リンク：https://naoyoshioka.lnk.to/changes

[公演情報]

Nao Yoshioka “self” World Tour

・福岡公演

日時：2026年10月18日（日）

場所：ROOMS

詳細：https://naoyoshioka.lnk.to/20261018-rooms

・東京公演

日時：2026年10月21日（水）

場所：LIQUIDROOM

詳細：https://naoyoshioka.lnk.to/20261021-liquid

・大阪公演

日時：2026年10月22日（木）

場所：Yogibo META VALLEY

詳細：https://naoyoshioka.lnk.to/20261022-meta-valley

・北海道公演

日時：2026年10月23日（金）

場所：札幌近松

詳細：https://naoyoshioka.lnk.to/20261023-sapporo-chikamatsu