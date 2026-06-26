外部企業向け支援サービス「AIバリューアップコンサルティング」提供開始に関するお知らせ

THE WHY HOW DO COMPANY株式会社

当社（THE WHY HOW DO COMPANY株式会社、以下「当社」）は、外部企業向けの支援サービス「AIバリューアップコンサルティング」の提供を開始することといたしましたので、以下のとおりお知らせいたします。本サービスは、2026年5月に公表した中期経営方針に掲げる「AIバリューアップ」の取り組みの一環であり、当社グループ各社が各業界で培ってきた深い知見を、AIと人の力で外部企業の成長支援へと広げるものです。

本サービスは、当社グループが経営の現場で培ってきた経営リソースそのものを、外部企業のバリューアップ（価値向上）に活用するコンサルティングです。とりわけメディアを起点に、ネットワーク（仲間）づくりの拡大、継続的にバリューアップする仕組みづくり、そして採用・提携・共創といった「仲間集め」そのものの支援を、実際に行います。AIは人の代替ではなく、お客様が「本当に力を注ぎたいこと」に集中するための補助として活用します。

1．背景 -- なぜ、いまB2B企業に必要なのか

多くのB2B企業は、優れた製品・独自の強みを持ちながら、それを「伝わる形」に変えきれず、営業・提携・採用の機会を逃しています。AIの進化で制作・企画・情報整理は加速できますが、重要なのは「ツールの導入」ではなく成果につながる「型」です。当社は、メディア運営・マーケティング実証・M&A/PMIで磨いた“成果が出る型”を、AIと人の力で外部企業に実装します（メディア『CHALLENGER/産業創造の挑戦者たち』＝株式会社メディアインキュベートより事業譲受の取材・発信力を基盤の一つとします）。

https://media-incubate.com/industry/

2．本サービスの全体像（3つの柱）

次の三つの柱で、問い合わせ・受注の増加と、売上・利益への貢献を支援します。

・柱1：ブランド・営業クリエイティブの制作

会社概要・提案資料・LP・動画・漫画・楽曲、デジタルアーカイブ（企業の物語の継承）まで、メディア・マーケティング知見とAIを活用して支援します。

・柱2：ネットワーク拡大・仲間集めの支援

提携先・共創パートナーの発掘、コミュニティづくり、採用広報など、営業・アライアンス・採用につながる関係構築を支援します。

・柱3：新事業創造・経営支援

新規事業の仮説・PoC、買収後100日計画（PMI）、業務改善・自動化など、グループのM&A・PMIノウハウを活用して支援します。

クリエイティブの公開・送信・契約等の最終判断は、必ず人が行う運用を前提といたします。

3．活用する、当社グループの経営リソース

本サービスの土台は、当社グループが経営の現場で培ってきた次の経営リソースです。単なる助言やAIツールの提供ではなく、当社が自ら実践し成果につなげてきた知見を、事業構想から実行まで、お客様の事業に実装して伴走します。

当社グループの経営リソース

・グループ各社の業界知見とM&A・PMIの実践知

各業界の現場ノウハウ、子会社経営で磨いた経営支援力、買収後の価値向上の型（100日計画・KPI）を活用します。

・メディア・発信力

『CHALLENGER』（株式会社メディアインキュベートより事業譲受）の取材・発信力を活用します。

・社会科学・人文知のネットワーク

研究者・有識者を基盤に、数字に表れない「人と社会への深い理解」を事業に活かします。

・価値創造パートナー網（CxO・専門家・クリエイター）とAI・自動化

制作・調査・定型業務を高速化し、実行支援につなげます。

グループ各社（コーウェル、グッドマン、スティルアン、WHDCアクロディア、渋谷肉横丁、インタープラン、イロップ＝出資先、日本純金行社等）が各業界で培った現場の知見と、子会社間の業務連携で得た実践知を、外部企業のバリューアップに活かします。

◆ 実証ハイライト -- 1万人コミュニティ実証（2026年3月公開ウェビナーで成果発表）

株式会社イロップ・SEEDER株式会社との共同実証では、7,000名超の実顧客コミュニティ（のべ1万人）の「生の声」を生成AIで分析し、顧客接点を「売上エンジン」に変える方法論を確立しました。本サービスは、これを再現可能な「型」として外部企業のバリューアップに活用します。

【実証資料抜粋】

・調査基盤：7,000名超の実顧客コミュニティ

・発見：40代の「見た目フレイル」

・価値観の転換：年齢を「隠す」から「活かす」へ

・市場機会：ポジティブ・エイジング市場

・AIドリブンCRMの業態別活用（D2C・ウェディング・メディア）

・顧客接点を資産化しLTVを最大化

4．社会科学・人文知の活用 -- 数字に表れない「人と社会の理解」

AIによる効率化が進むほど、価値を分けるのは数字に表れない「人と社会への深い理解」です。当社は、メディア『CHALLENGER』の取材で築いた研究者・有識者のネットワークを基盤に、社会心理学（人はなぜ動くのか）、マーケティング（価値をどう届け、選ばれるか）、科学技術社会論（STS＝技術がどう社会に受け入れられるか）、デジタルアーカイブ（企業の物語の継承）といった人文・社会科学の視座を、ブランド・組織・発信やAIの社会実装の設計に取り入れます。流行や手法に流されず、事業を“人の心理”と“社会の文脈”から捉え直すこと -- これが効率化の先で差を生む当社の核です。

5．ご提供の流れ

STEP0 棚卸し・診断

業務の可視化、AI活用診断、優先課題の特定を行い、現状マップ、優先順位、進め方を合意します。

STEP1 ～30日（クイックウィン）

主要クリエイティブ1～2点の制作、導線改善を行い、提案資料・LP等の初弾、問い合わせ導線の改善につなげます。

STEP2 ～90日（実装）

制作の量産、営業・アライアンス、自動化の定着を進め、継続的な制作・発信、商談・紹介の増加を目指します。

STEP3 拡大

新事業創造・経営支援、横展開を行い、新規事業・提携の具体化、価値向上の継続を支援します。

6．提供体制 -- 価値創造パートナー

経営人材プラットフォーム「CHALLENGER CAREER」と連携し、CxO経験者・専門家・クリエイターが案件に参画します（例：谷畑英吾氏＝元・滋賀県湖南市長／地域・公民連携、井上博貴氏＝映画監督・脚本家／映像・クリエイティブ）。

7．今後の展開・業績への影響

当社は今後、本サービスの提供体制とAI基盤の整備を進めてまいります。本件が当社の当期連結業績に与える影響は現在精査中であり、開示の必要が生じた場合には、速やかにお知らせいたします。

8．会社概要

【THE WHY HOW DO COMPANY株式会社】

所在地：東京都新宿区愛住町22 第3山田ビル

設立：2004年7月

上場：東証スタンダード（3823）

代表者：代表取締役社長 亀田 信吾

URL：https://twhdc.co.jp

事業内容：M&A・子会社への経営指導、AI技術活用支援（AIバリューアップ本部）

9．本件に関するお問い合わせ

THE WHY HOW DO COMPANY株式会社 AIバリューアップ本部

TEL：03-4405-5460

お問い合わせフォーム：https://twhdc.co.jp/inquiry/

※本お知らせは、当社グループの取り組みについて広くお知らせすることを目的としたものであり、将来の業績等を保証するものではありません。