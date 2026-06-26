プロeスポーツチームFENNEL、VALORANT部門『Aace』が世界各国の代表チームが競い合う「Esports Nations Cup 2026」日本代表に選出

株式会社Fennel

プロeスポーツチーム「FENNEL」を運営する株式会社Fennel（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：高島 稜、以下「FENNEL」）は、VALORANT部門に所属するAaceが、「Esports Nations Cup 2026」VALORANT部門の日本代表ロスターに選出されたことをお知らせいたします。

日本代表として世界への挑戦へ

Aaceは2024年よりFENNEL VALORANT部門に加入し、日本トップクラスのフィジカルと冷静沈着な判断力を武器に活躍。チームのコアメンバーとして国内外の大会で存在感を発揮し、現在はリーダーとしてチームを牽引しています。

2025年には国際大会「Red Bull Home Ground 2025 World Final」に日本代表として出場し、全出場選手中トップとなる個人スタッツを記録。 世界レベルの実力が高く評価されるなか、このたび「Esports Nations Cup 2026」VALORANT部門の日本代表メンバーに選出されました。

日本代表は6月26日より開幕するアジア予選に出場し、11月にサウジアラビア・リヤドで開催される本大会への出場権獲得を目指します。

Esports Nations Cupとは

Esports Nations Cupは、世界各国・地域の代表選手が国の威信をかけて戦う国別対抗の国際eスポーツ大会です。

主催はEsports World Cup Foundation（EWCF）。

2026年に初開催を迎える大会で、これまでのクラブチーム単位での戦いとは異なり、各国を代表するトッププレイヤーたちによる“ドリームチーム”が結成されることが大きな特徴です。

本大会には世界32カ国・地域が参加予定。賞金総額は150万米ドルで、2026年11月にサウジアラビア・リヤドで開催されます。

日本代表はアジア予選から本戦出場を目指す

VALORANT部門では、アジア地域の一部国・地域が本戦への直接出場権を獲得している一方、日本はアジア予選からの挑戦となります。

アジア予選は6月26日から28日にかけて実施され、各国・地域の代表チームが本大会出場権をかけて争います。

Aaceが所属する日本代表は、本戦出場権獲得を目指し、世界への挑戦に臨みます。

日本代表として戦うAaceへの温かいご声援をよろしくお願いいたします。

FENNELについて

2019年に設立。2026年現在、10タイトルにわたるeスポーツ部門を展開。VALORANT部門は日本国内で4度の優勝、Pokemon UNITE部門は2024年夏に世界一に輝くなど全部門で国内最高水準の競技成績を誇るプロeスポーツチームです。 eスポーツ業界内でも先駆けて大会運営事業、アパレル事業を展開しています。主催するeスポーツ大会ブランド「FFL」は黎明期のeスポーツシーンに対し、毎週のイベントや国際大会、学生大会などを開催。最大同時接続者数は12万人を記録するなど、シーンの盛り上がりを支えました。 アパレル事業ではDIESEL、WIND AND SEAなどとのコラボレーションを実施。チーム合計のSNS総フォロワー数は480万人、YouTube総再生回数は7億回を超え、eスポーツシーンにおける強固なファンベースとeスポーツファンを始めとする若者シーンの知見を活かしたマーケティング、エンターテイメント事業も行うなど、日本eスポーツシーンを牽引していく企業です。

会社概要

会社名：株式会社Fennel

代表取締役会長：遠藤 将也

代表取締役社長：高島 稜

所在地 : 東京都渋谷区南平台町16-28 Daiwa渋谷スクエアビル6階

設立日 : 2019年10月

ホームページ：https://fennel-esports.com

公式 X：https://x.com/FENNEL_official

公式 オンラインストア：https://fennel-store.com

FENNEL STUDIO：https://www.fennel-studio.com

公式 YouTube：https://www.youtube.com/c/FENNEL_official

FFL公式 YouTube：https://www.youtube.com/channel/UCrQOCBkjJ3_ozfjFDf_AgQw