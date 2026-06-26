MSI、Wi-Fi 7対応メッシュルーターシリーズ「Roamii BE Proシリーズ」と「Roamii BE Liteシリーズ」を発売

エムエスアイコンピュータージャパン株式会社

この度、エムエスアイコンピュータージャパン株式会社は、高速で安定した無線LAN規格であるWi-Fi 7とメッシュ機能に対応した無線LANルーターである「Roamii BE Proシリーズ」と「Roamii BE Liteシリーズ」を2026年7月3日（金）0時より発売いたします。

【Roamii BE Pro Mesh System】

本製品は、MSI初のWi-Fi 7に対応したトライバンドメッシュルーターで、6GHzで最大5764 Mbps、5GHzで最大2882 Mbps、2.4GHzで最大688 Mbpsの高速通信が可能です。ルーター同士を連携させて同一のSSIDで家中をカバーし、どの部屋にいても安定し、移動しながらでも途切れることのないWi-Fi環境を構築できます。ルーター本体には、2.5Gポートを4口や、USB 3.0ポートを1口搭載しています。Wi-Fi 7による高速通信とメッシュ機能による広いWi-Fi通信範囲による安定したインターネット体験を可能にする無線LANルーターです。

【Roamii BE Pro Mesh Systemの主な特徴】

- Wi-Fi 7に対応し、トライバンドで5764+2882+688 Mbpsの高速通信- メッシュ機能搭載で家中をくまなくカバーし、死角のないWi-Fi環境を実現- ルーター2台セットで購入後すぐにメッシュ環境を構築可能

【製品仕様】

※Roamii BE Proは2台セットモデルのみとなります。

■ Roamii BE Pro Mesh Systemk

https://jp.msi.com/Networking/Roamii-BE-Pro-Mesh-System-JP

【Roamii BE Lite Mesh System】

※画像は2台セットモデルです。1台モデルには、ルーターが1台入っています。

本製品は、MSI初のWi-Fi 7に対応したデュアルバンドメッシュルーターで、5GHzで最大2882 Mbps、2.4GHzで最大688 Mbpsの高速通信が可能です。ルーター同士を連携させて同一のSSIDで家中をカバーし、どの部屋にいても安定し、移動しながらでも途切れることのないWi-Fi環境を構築できます。ルーター本体には、2.5Gポートを1口とGigabitポートを2口搭載しています。Wi-Fi 7による高速通信とメッシュ機能による広いWi-Fi通信範囲による安定したインターネット体験を可能にする無線LANルーターです。

【Roamii BE Lite Mesh Systemの主な特徴】

- Wi-Fi 7に対応し、デュアルバンドで2882+688 Mbpsの高速通信- メッシュ機能搭載で家中をくまなくカバーし、死角のないWi-Fi環境を実現- ルーター2台セットモデルと1台モデルのラインナップがあり、あとからルーターの追加もできる

【製品仕様】

■ Roamii BE Lite Mesh System

https://jp.msi.com/Networking/Roamii-BE-Lite-Mesh-System-JP

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いう基本原則に則り行動しています。すべてのゲーマーが熱望する機能を統合した製品を開発することで、ゲーミング機器に対する長い試行錯誤から解放し、ゲーマーの限界をも超えるパフォーマンス向上に貢献

します。過去の実績さえ乗り越えようという決意のもと、MSI は業界の中でもゲーミングスピリットを持った「真のゲーミング（True Gaming）」ブランドであり続けます。

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