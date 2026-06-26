期間限定バンドル「Super Survival Summer Bundle」がSteamに登場！ARK、Rust、パルワールド、ウィンドローズなどのサバイバルクラフト計１０タイトルが大集結！

株式会社ポケットペア

株式会社ポケットペア（本社：東京都品川区、代表取締役社長：溝部拓郎）は、モンスター育成オープンワールドサバイバルクラフトゲーム『Palworld / パルワールド』と、Kraken Expressが開発する海賊時代オープンワールドサバイバルクラフト『Windrose / ウィンドローズ』が、期間限定コラボバンドル「Super Survival Summer Bundle」に参加し、Steamにて本日より「Steamサマーセール」と合わせて発売したことをお知らせいたします。

■『Super Survival Summer』期間限定コラボバンドル 概要

開発会社の垣根を超えて数々の有名タイトルが勢揃いした超大規模バンドル『Super Survival Summer Bundle』。ポケットペアからは、広大な世界で不思議な生き物「パル」と冒険する『Palworld / パルワールド』と、海賊の黄金時代を舞台にしたオープンワールドサバイバルクラフト『Windrose / ウィンドローズ』(開発：Kraken Express)が参戦！

本バンドルは「コンプリート・ザ・セット」仕様のため、すでに対象ゲームのどちらかをお持ちの場合も、お持ちでない方のゲームを割引価格にてご購入いただけます。

割引率: 25% OFF

ストアページ: https://store.steampowered.com/app/1623730/Palworld/

■バンドル対象タイトルのご紹介

『Palworld / パルワールド』

広大な世界で不思議な生物「パル」を集めて、戦闘・建築・農業を行わせたり、工場で労働させたりする全く新しいマルチ対応のオープンワールドサバイバルクラフトゲームです。

『Windrose / ウィンドローズ』

帆を上げろ！仲間と共に、海賊が荒れ狂うカリブ海を生き残れ！ 君だけの海賊船を造り上げ、ソウルライトな死闘でボスを制し、あらゆる財宝を略奪せよ！ ロマン溢れる広大な海と島々を冒険する、オープンワールドサバイバルクラフト！

『Rust』

『Rust』における唯一の目的は、生き残ること。島の野生生物、そこに住む他の者たち、自然環境、そして他の生存者たち--あらゆるものがプレイヤーの命を狙う。どんな手を使ってでも、次の夜を生き延びろ。

『Conan Exiles Enhanced』

Conan Exiles Enhancedはハイボリアの神話的な土地を舞台にしたオープンワールド・サバイバルゲームです。Unreal Engine 5にアップグレードされ、驚異的なビジュアルに進化しました。冒険に満ちた世界で、生き残り、構築し、支配しましょう！

『ARK: Survival Ascended』

ARKは、Unreal Engine 5を使用したこの次世代のビデオゲームテクノロジーのゼロから再考されます。部族を形成し、何百ものユニークな恐竜と原始の生き物を飼いならし、繁殖させ、食物鎖の頂上までの道を探索、工芸、建設し、戦います。あなたの新しい世界が待っています！

『V Rising』

ヴァンパイアのお目覚めだ。近くの拠点で血を狩って体力を回復する際は、くれぐれも灼熱の太陽から身を隠すように。城を建設し、謎に満ちた刻々と変化するオープンワールドで主権を示せ。オンラインで仲間を増やし、生者の大地を征服するのだ。

『Core Keeper』

1から8人のプレイヤー対応の採掘サンドボックスアドベンチャーで、クリーチャーやレリック、資源が潜む無限の洞窟を探索しよう。採掘、建設、バトル、クラフト、そして農業し、古代のコアの謎を解き明かせ。

『Abiotic Factor』

協力サバイバルクラフト（1～6人用）、超常的な脅威に侵略された研究施設が舞台。地球で最も偉大な科学者たちとして団結し、独創的な道具や武器を作り、自分たちにできる唯一の方法で生き残らなければなりません：科学の力でぶちかます！

『RuneScape: Dragonwilds』

ルーンスケープの忘れられた大陸「アッシェンフォール」で、ドラゴンたちが目覚めた。資源を集め、拠点を築き、スキルを磨き、クラフトを駆使して生き延びる協力型サバイバルアドベンチャー。過酷な環境を生き抜き、古代の秘密を解き明かした者だけが、凶暴なるドラゴンクイーンに立ち向かう希望を手にできる。

『Valheim』

バイキング文化にインスパイアされ、プロシージャル生成された広大なファンタジー世界を舞台にした、1～10人用の過酷な探検サバイバルゲーム。オーディンの右腕として相応しい存在になるため、戦い、建設し、征服して行こう！

株式会社ポケットペア 概要

ポケットペアは、いま世界中のゲーム会社から注目されている日本有数のインディーゲーム開発・運営会社です。徹底した顧客主義ながらも、開発者を大切にし、その上でグローバル市場に受け入れられるゲームを開発しています。時代に即した開発体制を採用しながら、世界中へユニークなゲームを届けています。

公式サイト： https://www.pocketpair.jp/

ポケットペアパブリッシング 概要

ポケットペアパブリッシングは、インディーゲーム開発者や小規模スタジオを対象に、資金提供、開発支援、パブリッシングを通じて、ゲーム制作を総合的にサポートしてまいります。

ポケットペアパブリッシングへのお問い合わせ・ご相談は、ポケットペア公式サイト内にあるポケットペアパブリッシング専用問い合わせフォームよりご連絡ください。

▼ポケットペアパブリッシング専用問い合わせフォーム

https://www.pocketpair.jp/publishing