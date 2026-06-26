toccoはじめました、そしてクラファンもはじめました！

合同会社Ade

栃木県那須塩原市と東京都江東区清澄白河にプライベート美容脱毛サロン「tocco」をオープン。現在CAMPFIREにてクラウドファンディングを実施中

https://camp-fire.jp/projects/956168/view?utm_campaign=cp_po_share_c_msg_projects_show

合同会社Adeは、プライベート美容脱毛サロン「tocco」運営しています。

※医療脱毛ではありません

2025年11月栃木県那須塩原市に「tocco那須塩原店」

tocco那須塩原店外観tocco那須塩原店入り口

2025年12月東京都江東区清澄白河に「tocco清澄白河店」をオープンいたしました。

tocco清澄白河店外観tocco清澄白河店入り口

現在、多くの方に当サロンの魅力を知っていただくため、CAMPFIREにてクラウドファンディングを実施しております。地域の皆さまをはじめ、より多くの方にtoccoの美容脱毛や美容ケアを通して綺麗になっていく肌をより好きになっていただきたいです。ぜひ応援・ご支援をお願いしております。

「脱毛は痛い・高い・通うのが大変」というイメージを変えたい

脱毛に対して、「痛い」「高額」「何年も通わなければならない」といったイメージを持たれている方は少なくありません。

toccoでは、最新の美容脱毛機を導入し、お客様の負担をできる限り軽減した施術を提供しています。施術時の痛みはほとんどなく、温かさを感じる程度で受けられるため、脱毛が初めての方や痛みに不安がある方にも安心してご利用いただけます。

腕脱毛足脱毛髭脱毛

また、最短2週間ごとの施術が可能なため、効率的な減毛を目指すことができ、自己処理の負担軽減にもつながります。

子どもから大人まで幅広い世代の悩みに対応

近年では、小学生のお子様から脱毛を希望されるケースも増えており、体毛によるコンプレックスの解消や自己処理（剃毛）による肌荒れ防止を目的として来店される方もいらっしゃいます。

また男性のお客様からは、脇毛の処理によるニオイ対策や衛生面の向上を目的としたご相談も増えています。脇毛が少なくなることで汗が乾きやすくなり、快適な生活環境づくりにもつながります。

さらに将来の介護に備える「介護脱毛」への関心も高まっており、年齢を問わず多くの方が早めのケアを始めています。当サロンの脱毛機は白髪にも対応しておりますが、一般的には毛が黒いうちに始めることで、より効率的な減毛が期待できます。

脱毛だけではない、美肌を目指すBBLフェイシャル・ボディケア

toccoでは脱毛だけでなく、美肌ケアメニューも充実しています。

BBL（ブロードバンドライト）による光美容では、シワ・たるみ・くすみなどの肌悩みにアプローチし、透明感やハリのある肌づくりをサポートします。

さらに角質ケアを組み合わせることで、不要な角質によるくすみをケアし、肌本来の明るさへ導きます。フェイシャルメニューではメイクのりの向上も期待できます。

また、背中脱毛や腕へのBBLケアは、結婚式を控えた方のブライダルケアとしても人気のメニューです。

BBLフェイシャルBBLボディケア

黄土よもぎ蒸しで身体の内側からサポート

toccoでは、身体を温めながらリラックスできる「黄土よもぎ蒸し」も提供しています。

冷えが気になる方や、健康維持・体調管理を意識されている方など、一人ひとりの目的に合わせて3種類のよもぎからお選びいただけます。身体の内側から整えることで、美容と健康の両面をサポートいたします。

黄土よもぎ蒸しよもぎ蒸し

地域に寄り添うプライベートサロンとして

toccoは、お客様一人ひとりのお悩みに寄り添い、安心して通えるプライベートサロンを目指しています。

脱毛・美肌ケア・よもぎ蒸しを通じて、地域の皆さまの「キレイになりたい」「自信を持ちたい」「健康的に過ごしたい」という想いをサポートしてまいります。

現在実施中のクラウドファンディングを通じて、より多くの方にtoccoを知っていただき、地域に根差したサロンとして成長していきたいと考えております。

ぜひ一度、toccoでしか体験できない美容サービスをご体感ください。

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【店舗情報】

■ tocco那須塩原店

所在地：〒325-0026 栃木県那須塩原市上厚崎597-38

tocco那須塩原店スタッフtocco那須塩原店店内

■ tocco清澄白河店

所在地：〒135-0023 東京都江東区平野1-7-3 KADO kiyosumi 3F

tocco清澄白河店スタッフtocco清澄白河店店内

【運営会社】

合同会社Ade

事業内容：美容脱毛サロン運営、美容サービス事業