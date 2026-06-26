湘南乃風、松平健ら 第１弾出演者発表!! 『東日本大震災・九州災害復興チャリティー2026 神宮外苑花火大会』

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今年で第45回目となる「神宮外苑花火大会」を8月8日（土）に開催（雨天決行。荒天時は翌9日に順延）。本大会の出演者第1弾を発表いたします。

(C)日刊スポーツ神宮外苑花火大会 公式サイト :https://www.jinguhanabi.com/

神宮球場には、湘南乃風が本大会初登場。松平健は2年ぶり6回目の登場となります。

湘南乃風松平健

nobodyknows+は2004年以来、22年ぶり2回目の登場。指原莉乃プロデュースのアイドルグループ・≒JOY、アフターライブに登場するaoenは初登場となります。

nobodyknows+≒JOYaoen (C)JCONIC

秩父宮ラグビー場には、T.N.Tが初登場。そのほかの出演者は後日発表となります。

T.N.T

チケットは、現在、チケットぴあ先行発売中。一般発売は7月4日(土)からチケットぴあ、テレ朝チケットにて販売。詳細は公式サイトをご確認ください。

チケットぴあ :https://w.pia.jp/t/hanabi-jingu/テレ朝チケット :https://ticket.tv-asahi.co.jp/ex/project/jinguhanabi2026

今年の神宮花火大会にもどうぞご期待ください。

公式サイト :https://www.jinguhanabi.com/

【公演概要】

名称：東日本大震災・九州災害復興チャリティー 2026 神宮外苑花火大会

開催日：2026年8月8日(土) ※予備日：9日（日）

会場：東京・明治神宮外苑（神宮球場、秩父宮ラグビー場）

時間：神宮球場 16:00開場 17:00 開演予定

秩父宮ラグビー場 15:00開場 16:00 開演予定

※雨天決行。荒天時は翌9日（日）に順延

花火：打ち上げ開始時刻 19:30 終了予定時刻 20:30

打ち上げ数 10,000発

打ち上げ会場 神宮軟式野球球場

出演：

神宮球場 湘南乃風、≒JOY 、nobodyknows+、松平健 ほか（50音順）

aoen（アフターライブ）

秩父宮ラグビー場 T.N.T ほか

席種・料金：

神宮球場（全席指定／税込）

・アリーナSS席 \15,000

・アリーナS席 \12,000

・アリーナA席 \11,000

・スタンドS席 \12,000

・スタンドA席 \11,000

秩父宮ラグビー場（全席指定／税込）

・スタンド席 7,000 円

チケット:

先行発売 チケットぴあ https://w.pia.jp/t/hanabi-jingu/(https://w.pia.jp/t/hanabi-jingu/)

一般発売 7月4日(土)10時

・チケットぴあ https://w.pia.jp/t/hanabi-jingu/(https://w.pia.jp/t/hanabi-jingu/)

・テレ朝チケット https://ticket.tv-asahi.co.jp/ex/project/jinguhanabi2026(https://ticket.tv-asahi.co.jp/ex/project/jinguhanabi2026)

公式サイト https://www.jinguhanabi.com/(https://www.jinguhanabi.com/)

主催： ぴあライブクリエイティブ/日刊スポーツホールディングス/テレビ朝日 ほか

神宮外苑花火大会 公式サイト :https://www.jinguhanabi.com/（C）日刊スポーツ