湘南乃風、松平健ら 第１弾出演者発表!! 『東日本大震災・九州災害復興チャリティー2026 神宮外苑花火大会』

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ぴあ株式会社






今年で第45回目となる「神宮外苑花火大会」を8月8日（土）に開催（雨天決行。荒天時は翌9日に順延）。本大会の出演者第1弾を発表いたします。




(C)日刊スポーツ

神宮外苑花火大会 公式サイト :
https://www.jinguhanabi.com/



神宮球場には、湘南乃風が本大会初登場。松平健は2年ぶり6回目の登場となります。



湘南乃風

松平健



nobodyknows+は2004年以来、22年ぶり2回目の登場。指原莉乃プロデュースのアイドルグループ・≒JOY、アフターライブに登場するaoenは初登場となります。



nobodyknows+

≒JOY


aoen (C)JCONIC


秩父宮ラグビー場には、T.N.Tが初登場。そのほかの出演者は後日発表となります。



T.N.T


チケットは、現在、チケットぴあ先行発売中。一般発売は7月4日(土)からチケットぴあ、テレ朝チケットにて販売。詳細は公式サイトをご確認ください。　


チケットぴあ :
https://w.pia.jp/t/hanabi-jingu/
テレ朝チケット :
https://ticket.tv-asahi.co.jp/ex/project/jinguhanabi2026


今年の神宮花火大会にもどうぞご期待ください。


公式サイト :
https://www.jinguhanabi.com/



　




【公演概要】


名称：東日本大震災・九州災害復興チャリティー 2026 神宮外苑花火大会


開催日：2026年8月8日(土)　※予備日：9日（日）


会場：東京・明治神宮外苑（神宮球場、秩父宮ラグビー場）


時間：神宮球場 16:00開場 17:00 開演予定


　　　秩父宮ラグビー場 15:00開場　16:00 開演予定


　　　※雨天決行。荒天時は翌9日（日）に順延



花火：打ち上げ開始時刻　19:30　終了予定時刻　20:30


打ち上げ数　10,000発　


打ち上げ会場　神宮軟式野球球場



出演：


神宮球場　湘南乃風、≒JOY 、nobodyknows+、松平健　ほか（50音順）


　　　　　aoen（アフターライブ）


秩父宮ラグビー場　T.N.T　ほか



席種・料金：


神宮球場（全席指定／税込）


・アリーナSS席 \15,000


・アリーナS席 \12,000


・アリーナA席 \11,000


・スタンドS席 \12,000


・スタンドA席 \11,000



秩父宮ラグビー場（全席指定／税込）


・スタンド席 7,000 円



チケット:


先行発売　チケットぴあ https://w.pia.jp/t/hanabi-jingu/(https://w.pia.jp/t/hanabi-jingu/)　


一般発売　7月4日(土)10時


・チケットぴあ https://w.pia.jp/t/hanabi-jingu/(https://w.pia.jp/t/hanabi-jingu/)　　


・テレ朝チケット https://ticket.tv-asahi.co.jp/ex/project/jinguhanabi2026(https://ticket.tv-asahi.co.jp/ex/project/jinguhanabi2026)　



公式サイト　https://www.jinguhanabi.com/(https://www.jinguhanabi.com/)　　



主催：　ぴあライブクリエイティブ/日刊スポーツホールディングス/テレビ朝日 ほか


神宮外苑花火大会 公式サイト :
https://www.jinguhanabi.com/

（C）日刊スポーツ