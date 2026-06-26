湘南乃風、松平健ら 第１弾出演者発表!! 『東日本大震災・九州災害復興チャリティー2026 神宮外苑花火大会』
今年で第45回目となる「神宮外苑花火大会」を8月8日（土）に開催（雨天決行。荒天時は翌9日に順延）。本大会の出演者第1弾を発表いたします。
(C)日刊スポーツ
神宮外苑花火大会 公式サイト :
https://www.jinguhanabi.com/
神宮球場には、湘南乃風が本大会初登場。松平健は2年ぶり6回目の登場となります。
湘南乃風
松平健
nobodyknows+は2004年以来、22年ぶり2回目の登場。指原莉乃プロデュースのアイドルグループ・≒JOY、アフターライブに登場するaoenは初登場となります。
nobodyknows+
≒JOY
aoen (C)JCONIC
秩父宮ラグビー場には、T.N.Tが初登場。そのほかの出演者は後日発表となります。
T.N.T
チケットは、現在、チケットぴあ先行発売中。一般発売は7月4日(土)からチケットぴあ、テレ朝チケットにて販売。詳細は公式サイトをご確認ください。
チケットぴあ :
https://w.pia.jp/t/hanabi-jingu/
テレ朝チケット :
https://ticket.tv-asahi.co.jp/ex/project/jinguhanabi2026
今年の神宮花火大会にもどうぞご期待ください。
公式サイト :
https://www.jinguhanabi.com/
【公演概要】
名称：東日本大震災・九州災害復興チャリティー 2026 神宮外苑花火大会
開催日：2026年8月8日(土) ※予備日：9日（日）
会場：東京・明治神宮外苑（神宮球場、秩父宮ラグビー場）
時間：神宮球場 16:00開場 17:00 開演予定
秩父宮ラグビー場 15:00開場 16:00 開演予定
※雨天決行。荒天時は翌9日（日）に順延
花火：打ち上げ開始時刻 19:30 終了予定時刻 20:30
打ち上げ数 10,000発
打ち上げ会場 神宮軟式野球球場
出演：
神宮球場 湘南乃風、≒JOY 、nobodyknows+、松平健 ほか（50音順）
aoen（アフターライブ）
秩父宮ラグビー場 T.N.T ほか
席種・料金：
神宮球場（全席指定／税込）
・アリーナSS席 \15,000
・アリーナS席 \12,000
・アリーナA席 \11,000
・スタンドS席 \12,000
・スタンドA席 \11,000
秩父宮ラグビー場（全席指定／税込）
・スタンド席 7,000 円
チケット:
先行発売 チケットぴあ https://w.pia.jp/t/hanabi-jingu/(https://w.pia.jp/t/hanabi-jingu/)
一般発売 7月4日(土)10時
・チケットぴあ https://w.pia.jp/t/hanabi-jingu/(https://w.pia.jp/t/hanabi-jingu/)
・テレ朝チケット https://ticket.tv-asahi.co.jp/ex/project/jinguhanabi2026(https://ticket.tv-asahi.co.jp/ex/project/jinguhanabi2026)
公式サイト https://www.jinguhanabi.com/(https://www.jinguhanabi.com/)
主催： ぴあライブクリエイティブ/日刊スポーツホールディングス/テレビ朝日 ほか
神宮外苑花火大会 公式サイト :
https://www.jinguhanabi.com/
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