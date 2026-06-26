認知症ケアで役立つポイントがよくわかる！　気配り・声かけのバリエーションが広がる！――『介護職スキルアップブック 手早く学べてしっかり身につく！ 認知症ケア』発刊！

株式会社秀和システム新社

株式会社秀和システム新社（東京都千代田区・代表取締役 津島憲豪）は、2026年7月1日、新刊『介護職スキルアップブック 手早く学べてしっかり身につく！ 認知症ケア』を発刊します。

「理由を探る認知症ケア」で最適な対応方法を導く！

「認知症ケア」は、多くの介護職を悩ませるテーマの1つです。「同じことを何度も聞かれる」「介助の声かけに応じてくれない」「まだ帰る時間じゃないのに『家に帰る』と言われる」など、多かれ少なかれ、このような出来事に遭遇し、最適な対応方法が分からずに困った経験があるのではないでしょうか？

本書では、著者が考案した「理由を探る認知症ケア」をベースに、介護の現場で起きがちな事柄への対応例を、場面別にわかりやすく解説。62項目の豊富な事例で認知症ケアの理解が深まるスキルアップブックです。

目次

第1章 初めて利用者に関わる際の10原則

第2章 利用者と信頼を築くための10原則

第3章 コミュニケーションにおける10の困りごととその対応

第4章 食事中における10の困りごととその対応

第5章 入浴中における10の困りごととその対応

第6章 排泄中における10の困りごととその対応

第7章 その他介助場面における15の困りごととその対応

第8章 新人介護職が直面しやすい7つの困りごととその対応

著者紹介

蠔 鎬洙（ペ・ホス）

1973年生まれ、兵庫県在住。介護福祉士、介護支援専門員、主任介護支援専門員。大学卒業後、居宅介護支援事業所、地域包括支援センター、訪問看護、訪問リハビリ、通所リハビリ、訪問介護、介護老人保健施設などで相談業務に従事。「認知症ケアアドバイザー」「メンタルコーチ」「研修講師」として、介護に携わるさまざまな立場の人に、知識や技術だけでなく「あり方」の大切さの発見を促す研修やコーチングセッションを提供している。著書に『理由を探る認知症ケア:関わり方が180度変わる本』（メディカル・パブリケーションズ）、『マンガでわかる介護職のための認知症ケア』（誠文堂新光社）がある。

■書籍概要

書名 介護職スキルアップブック 手早く学べてしっかり身につく！ 認知症ケア

著者 蠔 鎬洙

定価 1,980円（税込）

発売日 2026年7月1日

Amazon https://www.amazon.co.jp/dp/4798075434

楽天ブックス https://books.rakuten.co.jp/rb/18554772/

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