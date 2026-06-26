《ロシア系クォーター×Gカップ》百合川サシャ、デジタル写真集＆イメージ動画『Natural Self』　6月26日発売！

株式会社eye factory

■注目ポイント

★ロシア系クォーター由来のきめ細やかな透明感ある肌×Gカップ。日本では出会えない規格外のボディを持つグラビアアイドル・百合川サシャの最新作

★「今までの私とは違う、スパイシーで誘惑するようなサシャを見てほしい」――本人が自信を持って送り出す

★サシャ初の8K対応作品。吸い込まれるような瞳も、透明感あふれる白い肌も、Gカップも――すべてがかつてない高精細で迫ってくる

★グラビア×イラスト制作をこなす"絵師グラドル"という異色の一面も持つ、ちょっと変わった才女

■発売のお知らせ

～ファーストグラビア最新作『Natural Self』を6月26日に発売～

株式会社Eye Factory（東京・中野）は、新グラビアレーベル「ファーストグラビア」より、グラビアアイドル・百合川サシャのデジタル写真集＆イメージ動画『Natural Self』を、2026年6月26日に発売いたします。

■制作のこだわり

～最大8K対応の高精細映像で、作品世界をより立体的に表現～

ファーストグラビアでは、グラビアアイドルの魅力をより美しく、より印象的に届けるため、映像表現にもこだわっています。イメージ動画は最大8Kの高精細映像まで対応。繊細な表情や質感、空気感まで臨場感豊かに体感できます。

■注目を集める百合川サシャ

～Gカップ、透明感肌。そして夜中にこっそり絵を描く才女～

百合川サシャは長野県出身のグラビアアイドル。父方の祖父がロシア人というルーツを持ち、日本ではなかなかお目にかかれない独特のオーラを放っている。スリーサイズはB87・W58・H84。ロシア系の透明感とGカップが共存する、ちょっと規格外なボディの持ち主だ。X（旧Twitter）のフォロワーは73.4K超。グラビアファンだけでなく、イラストファンからも熱い視線を集めている。

■撮影コンセプト

～"変身"じゃない。"出会い"だ。――『Natural Self』の世界観～

本作のコンセプトはシンプルかつ挑戦的だ。過剰な演出もわざとらしさも排除し、ただ"本当の百合川サシャ"と向き合う。いくつかの衣装はあるが、それはサシャを変えるためではなく、サシャの自然な佇まいに寄り添うために選ばれている。

舞台は東京湾岸のスタジオ。クラシカルな内装のリビング、寝室、玄関・階段、陽光あふれるロフト、夜のバーカウンターという形の異なる5つの空間で、シーンごとに表情を変えながらも一貫して"サシャであること"を軸に据えた全５シーン構成。写真と最大8Kの高精細映像、両面から"いまの百合川サシャ"を体感できる。

■本作の見どころ

～「スパイシーで、誘惑するようなサシャ」――本人が一番見てほしい顔がある～

撮影を終えたサシャは「すがすがしい気持ち」とひと言で表した。コンセプトを最初に聞いたときは「かっこよくてファッショナブルなグラビアかな」と思ったという。実際に撮影してみると「印象は変わらずで、いつもより挑発的で、かっこいいセクシーな感じ」。直感通りの仕上がりになった手応えをにじませた。

お気に入りの衣装は、撮影後も着続けていた黒の水着。「たくさんあるんですけど、やっぱりこの黒の水着が一番」と迷わず答えた。

そしてサシャが何より見てほしいのは、「今までの私とは違って、ちょっとスパイシーな、誘惑するようなサシャ」の姿だ。映画的な演出で描かれた５シーンを通じ、これまで見せてこなかった挑発的な一面が全開になっている。「何度も何度も繰り返し見てほしい」――サシャ初の8Kで、その言葉の意味をぜひ確かめてほしい。

■モデルプロフィール

百合川サシャ（ゆりかわ・さしゃ） 12月3日生まれ、長野県出身。グラビアアイドル。身長160cm、B87・W58・H84。父方の祖父がロシア人のロシア系クォーター。チャームポイントは目元のホクロ。趣味は映画・アニメ鑑賞・ゲーム・動物と戯れること。特技はえっちなイラスト。自身の性格はマイペース。周囲からは「変わってるね」と言われることも多い。2020年には「ミスヤングチャンピオン2020」ファイナリストに選出。宝物は今まで描いてきた絵のデータと、ファンからもらった手紙。今後の目標は「グラビアはもちろん、絵のお仕事ももっともっと頑張っていきたい。新しい表現にもどんどん挑戦していきたい」。

■発売情報 デジタル写真集

タイトル：百合川サシャ デジタル写真集『Natural Self』 発売日：2026年6月26日 内容：デジタル写真集 写真：澤田錠 価格：2,499円（税込） ページ数：79ページ 配信URL：https://www.firstgravure.jp/product/NATURAL-SELF

■発売情報 イメージ動画

タイトル：百合川サシャ イメージ動画『Natural Self』 発売日：2026年6月26日 内容：イメージ動画（全6本、8Kまでの各画質を各チャプターごとに販売） 動画：ルビー監督 価格：449円～（税込） 配信URL: https://www.firstgravure.jp/model/Sasha-Yurikawa

■会社概要

発行元：株式会社Eye Factory レーベル：ファーストグラビア 販売プラットフォーム：ファーストグラビア公式サイト 配信URL：https://www.firstgravure.jp/