カプコンの剣戟アクションゲーム最新作『鬼武者 Way of the Sword』の新映像！　主人公に幾度となく襲い掛かる曲者幻魔「怒伐天」を公開！

株式会社カプコン

カプコンの剣戟アクションゲームのシリーズ完全新作『鬼武者 Way of the Sword』は、本日配信された「カプコンスポットライト」で最新映像を公開。本作ディレクターの二瓶賢によるゲーム解説や、初公開となる幻魔との手に汗握る戦闘シーンをチェックしよう。さらに本報では7月14日（火）からPCで配信開始されるベンチマークソフトについての情報もご紹介！

『鬼武者 Way of the Sword』ゲーム紹介映像 カプコンスポットライト（JP）｜2026.6.26

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=jQzPR7-3jYA ]宮本武蔵に幾度となく襲い掛かる強力な曲者幻魔「怒伐天 （どはつてん）」との戦闘映像をご紹介！

・幻魔「怒伐天」

素早い身のこなしで刀を振るい、相手を追い詰める幻魔。その刀は

武蔵の血に染まることで強化され、魂を得ることで勢いを増す。

※画像は開発中のものです。

※一部、敵の死亡時の表現を「切断表現なし」設定で撮影しています。

■ベンチマークソフト「鬼武者 Way of the Sword Benchmark」が7月14日（火）10:00 から配信開始（Steam・Epic Games Store）

「鬼武者 Way of the Sword Benchmark」は『鬼武者 Way of the Sword』のデモプレイを見ながら、ご利用パソコンのパフォーマンスの指標となるスコアを無料で測定いただけます。

■『鬼武者 Way of the Sword』とは

本作は、怪奇な異形「幻魔」がはびこる江戸時代初期の「京都」を舞台に、鬼の力を得た主人公・宮本武蔵の血で血を洗う剣戟譚を描く「鬼武者」シリーズの完全新作。リアルな斬り応えを追求した斬撃表現、刀同士のぶつかり合いによるかつてない駆け引きや爽快感、鬼の力で覚醒する超人的なアクションなど、「至高の剣戟アクション」が楽しめる。

■物語序盤が遊べる体験版も配信中！

体験版『鬼武者 Way of the Sword DEMO』では、清水寺ステージの中で受け流し・弾き・一閃・鬼ノ武具・魂吸収といった戦闘アクションをお試し頂けるほか、宿敵「佐々木巌流」との戦いもお楽しみいただけます。バッサリ感あふれる剣戟アクションを体験しよう！

https://www.capcom-games.com/onimusha/ws/ja-jp/demo/

『鬼武者 Way of the Sword』公式サイト

https://www.capcom-games.com/onimusha/ws/

「鬼武者」シリーズ公式Ｘ（旧Twitter）アカウント

https://x.com/onimusha_capcom

＜商品概要＞

鬼武者 Way of the Sword

■対応プラットフォーム：PlayStation(R)5、Xbox Series X|S、Windows、Steam、Epic Games Store、Nintendo Switch(TM) 2

■発売日：2026年9月25日（金）予定

■ジャンル：剣戟アクション

■プレイ人数：1人

■CEROレーティング：Z（18才以上のみ対象）

■価格：

・ダウンロード版 通常版 8,990円（税込）

・ダウンロード版 デラックスエディション 9,990円（税込）

・ダウンロード版 プレミアムデラックスエディション 10,990円（税込）

・パッケージ版 通常版 8,990円（税込）

・パッケージ版 プレミアムデラックスエディション 10,990円（税込）

※パッケージ版の通常版、プレミアムデラックスエディションはPlayStation(R)5、Nintendo Switch 2 のみとなります。

※本リリース内容は日本国内向けの情報です。記載の内容は予告なく変更となる場合があります。

※"PlayStation"は株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。

※Nintendo Switchは任天堂の商標です。



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