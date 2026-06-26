日本列島が大熱狂し、社会現象となった日曜劇場『VIVANT』、第1シーズンのシナリオブックが発売決定！

株式会社 祥伝社

桁違いの情報量、圧倒的なスケール、手に汗握る緊張感―――

日本列島が大熱狂し、社会現象となった主演 堺雅人 × 監督 福澤克雄『VIVANT』。

小さな違和感がやがて大きな謎となり、

その謎がまた新たな謎を呼ぶ展開は一瞬も見逃せないもの。

数々の策略と伏線、種明かし、説明し尽くさない余白を前に、考察が止まらない……！

シーンの切り替えがわかりやすく、シンプルなト書きとセリフで構成された本書は、

壮大で緻密な『VIVANT』の世界を理解し、堪能するにはもってこいの１冊。

映像や音だけじゃない、『VIVANT』を文字の世界でも楽しみませんか？

ドラマは、7月26日（日）よる9時より、2クール連続で第2シーズンの放送が決定！

日曜劇場『VIVANT』第1シーズン シナリオブック

【書誌情報】

タイトル

日曜劇場『VIVANT』第1シーズン シナリオブック

著者

（原作）福澤克雄

（脚本）八津弘幸、李正美、宮本勇人、山本奈奈

発売日

2026年7月23日（木曜）

判型など仕様

四六判

価格

税込予価：2,860円

プロフィール

福澤克雄（ふくざわ・かつお）

１９６４年生まれ。東京都出身。慶應義塾大学法学部卒業後、富士フイルムを経て、ＴＢＳテレビに入社。監督として、多数のヒットドラマを生み出す。主な代表作に「３年Ｂ組金八先生」（第４～７シリーズ／１９９５～１９９６年ほか）、「砂の器」（２００４年）、「華麗なる一族」（２００７年）、「半沢直樹」（２０１３・２０２０年）、「下町ロケット」（２０１５・２０１８年）、「陸王」（２０１７年）、「ノーサイド・ゲーム」（２０１９年）、「ドラゴン桜」（２０２１年）、映画「私は貝になりたい」（２００８年）、「祈りの幕が下りる時」（２０１８年）、「七つの会議」（２０１９年）など。