日本列島が大熱狂し、社会現象となった日曜劇場『VIVANT』、第1シーズンのシナリオブックが発売決定！
株式会社 祥伝社
日曜劇場『VIVANT』第1シーズン シナリオブック
桁違いの情報量、圧倒的なスケール、手に汗握る緊張感―――
日本列島が大熱狂し、社会現象となった主演 堺雅人 × 監督 福澤克雄『VIVANT』。
小さな違和感がやがて大きな謎となり、
その謎がまた新たな謎を呼ぶ展開は一瞬も見逃せないもの。
数々の策略と伏線、種明かし、説明し尽くさない余白を前に、考察が止まらない……！
シーンの切り替えがわかりやすく、シンプルなト書きとセリフで構成された本書は、
壮大で緻密な『VIVANT』の世界を理解し、堪能するにはもってこいの１冊。
映像や音だけじゃない、『VIVANT』を文字の世界でも楽しみませんか？
ドラマは、7月26日（日）よる9時より、2クール連続で第2シーズンの放送が決定！
日曜劇場『VIVANT』第1シーズン シナリオブック
【書誌情報】
タイトル
日曜劇場『VIVANT』第1シーズン シナリオブック
著者
（原作）福澤克雄
（脚本）八津弘幸、李正美、宮本勇人、山本奈奈
発売日
2026年7月23日（木曜）
判型など仕様
四六判
価格
税込予価：2,860円
プロフィール
福澤克雄（ふくざわ・かつお）
１９６４年生まれ。東京都出身。慶應義塾大学法学部卒業後、富士フイルムを経て、ＴＢＳテレビに入社。監督として、多数のヒットドラマを生み出す。主な代表作に「３年Ｂ組金八先生」（第４～７シリーズ／１９９５～１９９６年ほか）、「砂の器」（２００４年）、「華麗なる一族」（２００７年）、「半沢直樹」（２０１３・２０２０年）、「下町ロケット」（２０１５・２０１８年）、「陸王」（２０１７年）、「ノーサイド・ゲーム」（２０１９年）、「ドラゴン桜」（２０２１年）、映画「私は貝になりたい」（２００８年）、「祈りの幕が下りる時」（２０１８年）、「七つの会議」（２０１９年）など。