【7/1発売】「飲むわらびもちプレミアム白桃」夏限定で新登場！～みずみずしい白桃の果肉を贅沢に使用した至福の一杯～

とろり天使のわらびもち株式会社「飲むわらびもちプレミアム白桃」

■白桃の優しい甘みと、とろける口どけを楽しむ夏の贅沢

「飲むわらびもちプレミアム白桃」は白桃の果肉を贅沢に使用し、みずみずしく上品な甘さが口いっぱいに広がる、夏限定のデザートドリンクです。ひと口飲んだ瞬間、白桃ならではの芳醇で華やかな香りと、やさしく広がる自然な甘みをお楽しみいただけます。ごろっと入った果肉のジューシーな食感に、とろけるわらびもちの口あたり、さらにクリーミーでまろやかな味わいが重なり、満足感のある贅沢な一杯に仕上げました。暑い季節にぴったりな、爽やかさと濃厚さを兼ね備えた、この夏だけの特別な味わいをご堪能ください。

▼商品概要

販売期間：2026年7月上旬～8月下旬（予定）

販売価格：飲むわらびもち プレミアム白桃 780円（税込）

販売店舗 ：全国の一部店舗

※価格は店舗により異なる場合がございます

※全国の店舗情報については、弊社公式HPをご確認ください。

また、最新の営業状況や販売情報については、各店舗のSNSアカウントをご確認願います。

夏のジューシー贅沢なドリンクを、ぜひご賞味ください。

飲むわらびもち プレミアム白桃飲むわらびもち プレミアム白桃

みずみずしい白桃を贅沢に味わう、夏限定のプレミアムドリンク。白桃のやさしい甘さをミルクと合わせ、まろやかで飲みやすい一杯に仕上げました。

カップの底には、とろとろ食感のわらびもち入り。仕上げにふんわりホイップクリームと、白桃果肉をたっぷり使用した濃厚な白桃ソースをトッピング。

ひと口ごとに広がる桃の果実感と、とろけるわらびもちの食感をお楽しみいただける、夏だけの特別なご褒美ドリンクです。

【とろり天使のわらびもちについて】

■大阪発”とろとろ”食感の「わらびもち」と「飲むわらびもち」

生わらびもち(和三盆きな粉)

「とろとろ食感」の「生わらびもち」が看板商品の和菓子店「とろり天使のわらびもち」は2020年8月、大阪・中崎町(現在、天神橋に移転)に1号店を出店。

爪楊枝が刺さらない程の柔らかさで、お箸で食べていただく「生わらびもち 和三盆きな粉」

珍しい「とろとろ食感」のわらびもちは、手土産に最適です。

飲むわらびもち(左から、黒蜜/抹茶/ミルクティ)

アルバイトの女子高生が「とろとろすぎて、ストローで飲めちゃうのでは」と発想し誕生した飲むスイーツ「飲むわらびもち」。カップの底にわらびもちを入れたドリンクに、生クリームをトッピングした“映える”見た目と新食感が話題となり、1日最高500杯販売する人気メニューとなりました。

フレーバーは「ミルクティー」「黒蜜」「抹茶」をご用意いたします。

クリームわらびもち(抹茶/プレーン/ほうじ茶/黒胡麻)

そのほか、カップに入ったわらびもちの上に生クリームをのせ、好みできな粉をかける「クリームわらびもち」は「プレーン」「ほうじ茶」「黒胡麻」「抹茶」の4種類をご用意しております。

※販売地域によって異なる場合がございます。