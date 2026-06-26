【生わらびもち】7/1発売！「ずんだわらびもち」が夏季限定で新登場!!～枝豆の豊かな香りと上品な甘さが織りなす贅沢な一品～

とろり天使のわらびもち株式会社ずんだわらびもち

■冷やして更に美味しい！涼やかに味わう、夏のご褒美



「ずんだわらびもち」は、和三盆糖を使用したとろっとろのわらびもちに、枝豆の風味豊かなずんだ餡をたっぷり練り込んだ夏限定の逸品です。上品な甘さと、口の中でふわりと広がるずんだの香りをお楽しみいただけます。とろける口どけと枝豆のやさしい風味が、暑い季節にピッタリの涼やかな味わいです。

▼商品概要

販売期間：2026年7月上旬～8月末（予定）

販売価格：ずんだわらびもち 1パック 750円（税込）

販売店舗：全国の一部店舗

※価格は店舗により異なる場合がございます

※販売時期が店舗によって異なる場合がございます。詳しくは各店舗へお問い合わせください。※全国の店舗情報については、弊社公式HPをご確認ください。

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夏にピッタリな「ずんだわらびもち」をぜひご賞味ください。

ずんだわらびもちずんだわらびもち

東北の名物「ずんだ」を贅沢に使用した、季節限定の生わらびもちです。

枝豆ならではのやさしい甘みと豊かな風味を、とろける食感のわらびもちに練り込みました。

ひと口食べるたびに広がる香ばしさと、なめらかな口どけが楽しめる一品です。

冷やしてお召し上がりいただくことで、より一層ずんだの風味を感じていただけます。

この時期だけの特別な味わいを、ぜひご賞味ください。

【とろり天使のわらびもちについて】

■大阪発”とろとろ”食感の「わらびもち」と「飲むわらびもち」

生わらびもち(和三盆きな粉)

「とろとろ食感」の「生わらびもち」が看板商品の和菓子店「とろり天使のわらびもち」は2020年8月、大阪・中崎町(現在、天神橋に移転)に1号店を出店。

爪楊枝が刺さらない程の柔らかさで、お箸で食べていただく「生わらびもち 和三盆きな粉」。

珍しい「とろとろ食感」のわらびもちは、手土産に最適です。

飲むわらびもち(左から、黒蜜/抹茶/ミルクティ)

アルバイトの女子高生が「とろとろすぎて、ストローで飲めちゃうのでは」と発想し誕生した飲むスイーツ「飲むわらびもち」。カップの底にわらびもちを入れたドリンクに、生クリームをトッピングした“映える”見た目と新食感が話題となり、1日最高500杯販売する人気メニューとなりました。

フレーバーは「ミルクティー」「黒蜜」「抹茶」をご用意いたします。

クリームわらびもち(抹茶/プレーン/ほうじ茶/黒胡麻)

そのほか、カップに入ったわらびもちの上に生クリームをのせ、好みできな粉をかける「クリームわらびもち」は「プレーン」「ほうじ茶」「黒胡麻」「抹茶」の4種類をご用意しております。

※販売地域によって異なる場合がございます。