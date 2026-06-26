タカラトミー公式YouTubeチャンネルでアニメが好評配信中！　配信中のアニメを余すことなく収録した『トランスフォーマー　ワイルドキング　ひみつ大図鑑』６月29日(月)発売！

株式会社講談社

“日本の玩具発”のコンテンツで、1984年にアメリカで玩具発売後、翌年日本でも玩具販売とアニメがスタートした変形ロボットキャラクター「トランスフォーマー」（発売元：株式会社タカラトミー）。

ハリウッドでの実写映画やテレビアニメなど、さまざまな形で映像化されています。現在、新作アニメ『トランスフォーマー ワイルドキング W (ダブル)』がタカラトミー公式YouTubeチャンネルで絶賛配信中です！

『トランスフォーマー ワイルドキング』は、未知の惑星「エレメントロス」を舞台に、主人公の「オプティマスプライム」がキリン型のトランスフォーマー・「ライトロング」などの「エナジービースト」とワイルドッキング（合体）して戦うWEB配信アニメです。

現在は、新シリーズである『トランスフォーマー ワイルドキングW』が配信されており、レクスブレイドなどの新キャラクターが続々と登場し、人気を博しています。

そんな『トランスフォーマー ワイルドキング』が1冊の本になりました！ それが、『トランスフォーマー ワイルドキング ひみつ大図鑑』です。オプティマスプライム、メガトロンを中心に、仲間であるライトロング、ハイドロファントなどさまざまなトランスフォーマーの全ラインナップを紹介する「ずかん」の要素に加え、タカラトミー公式YouTubeチャンネルで好評配信中のアニメを絵話にアレンジした「ストーリー」も楽しめる絵本。さらに、5月から配信している新シリーズ・『トランスフォーマー ワイルドキング W』の情報もたっぷり掲載！

『トランスフォーマー ワイルドキング』を、ぜひこの1冊で楽しんでください！

【掲載されているトランスフォーマー】

『トランスフォーマー ワイルドキング』

オプティマスプライム、メガトロン、ライトロング、ハイドロファント、イグナイトレオ、ドリルノホーン、スカイリポート、キャプテンヴォルカ、リーフバック、スピリチュアン、アビスレイン、サンダービーク、ワールドドラグナス

『トランスフォーマー ワイルドキングW』

レクスブレイド、シルヴァーテイル、ライトロング（フレイムver.）、ラヴァムレータ（グラスver.）、フロストセイバー（グランドver.）、プラントハンマー、コバルトウイング、キャプテンヴォルカ（アクアver）、エレキヴァイス

■『トランスフォーマー ワイルドキング』、

『トランスフォーマー ワイルドキングW（ダブル）』とは

日本オリジナルのショートアニメとして2025年3月に配信を開始したショートアニメ『トランスフォーマー ワイルドキング』は、動物・恐竜のトランスフォーマー“エナジービースト”たちが「オプティマスプライム」や「メガトロン」と”ワイルドッキング（変形合体）”するシーンが特徴です。子どもたちに人気の”ワイルドッキング“はそのままに、第２期の『トランスフォーマー ワイルドキングW（ダブル）』では新主人公のエナジーマスター「レクスブレイド」が登場。ティラノサウルス形態・ビークル形態での迫力あるバトルシーンにこだわったほか、「変形・合体」シーンを第1期以上にリアルに描き、映像作品としてもパワーアップしています。

『トランスフォーマー ワイルドキングW（ダブル）』公式HP：https://tf.takaratomy.co.jp/tf_wild_king_w/

(C) TOMY 「トランスフォーマー」「TRANSFORMERS」は株式会社タカラトミーの登録商標です。



商品概要

●こどもムック『トランスフォーマー ワイルドキング ひみつ大図鑑』

●定価：1200円（税込み）

●体裁：A24取、カラー40P

●発売日：2026年６月29日

●発行所：株式会社 講談社

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