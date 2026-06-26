【完売御礼】TikTokライブコマース「燕チャンネル」、開始約10分でP&Gの人気日用品2,000点以上が即完売！

株式会社Sホールディングス

ライブコマース事業、ブランド事業、AI事業などを展開し、日常と未来を彩る最高の体験を創造する株式会社Sホールディングス(本社：東京都品川区、代表取締役CEO： 燕 咏靖)は、当社運営のアパレルブランドABITOKYOが企画・配信するTikTokライブコマース「燕チャンネル」において、2026年5月26日(火)にP&Gの人気日用品ブランドを販売する「P&Gブランドデー」を開催いたしました。配信開始からわずか約10分で用意した商品が完売し、総販売数は2,000点を突破したことをお知らせいたします。

■企画背景と当日の反響

日用品カテゴリーは毎日の暮らしに欠かせない消耗品であり、幅広い層から常に高いニーズがあります。今回の「P&Gブランドデー」では、数あるラインアップの中から特に支持の厚い人気ブランドを厳選してご提案いたしました。

ライブ配信ならではの、リアルタイムでの分かりやすい商品紹介や、ライブコマース独自の「お得な販売企画」が視聴者の心を捉え、配信開始直後から注文が殺到。スタートから約10分という短時間での完売を達成し、最終的な販売数は2,000点を超える大盛況となりました

■主な取扱商品

- さらさ（衣料用洗剤・柔軟剤）- ボールド ジェルボール4D（衣料用洗剤）- JOY（台所用洗剤）- ファブリーズ（消臭・除菌スプレー）- その他、日常生活で使用頻度の高い人気アイテム

■今後の展望

「燕チャンネル」では、今回の結果を受け、ライブコマースにおける日用品カテゴリーの強力な需要を再確認いたしました。今後も視聴者の皆様のニーズに寄り添った魅力的な商品ラインアップを揃えるとともに、ライブ配信だからこそ味わえる臨場感のある購買体験を提供してまいります。

■「燕チャンネル」について

TikTokライブコマースにおいて国内トップクラスの販売実績を誇るライブ配信チャンネル。ライブコマース専門プロダクション「S-LIVE JAPAN」に所属し、企画力・演出力・販売導線設計を強みに、数々のヒット配信を生み出しています。TikTok Shopの毎月のスターランキングでは7ヶ月連続で第1位を獲得するなど、高い販売力と影響力を継続的に発揮しています。美容・韓国コスメ・健康食品から、自社アパレルブランド「ABITOKYO」まで幅広いジャンルを展開。また、TikTok Shopを活用した「地方再生プロジェクト」を推進し、宮城県、三重県、北海道など全国各地の自治体や地元企業と連携し、2日間で売上4,000万円超を記録するなど、地域活性化にも取り組んでいます。近年は韓国メーカーとの連携を強化し、韓国現地からのライブ配信や日本国内のライブコマース市場における独占販売を実現。これまでの取り組みの成果として、3日間にわたり実施した韓国現地からのライブ配信においては、売上1億円以上を達成いたしました。

URL：https://www.tiktok.com/@enyonjin

■ライブコマース専門プロダクション「S-LIVE JAPAN」について

S-LIVE JAPANは、TikTokを中心に活躍するライブコマーサーが所属し、「燕チャンネル」をはじめとした複数のライブコマースチャンネルを運営する、ライブコマース専門プロダクションです。TikTok公式クリエイターエージェンシーパートナー(CAP)に認定されており、クリエイターと企業の架け橋として、TikTok上でのプロモーションおよびコラボレーション施策を支援しています。

代表的なライブコマースチャンネルである「燕チャンネル」は、2025年11月から2026年4月までの6ヶ月連続で、TikTok Shop月間GMVランキング1位を獲得しており、データ分析に基づく配信設計やブランド連携施策により高い販売成果を創出しています。

【チャンネル概要】

チャンネル名：S-LIVE JAPAN

URL：https://www.tiktok.com/@slive.japan

TikTok公式エージェンシーであるS Holdingsの運営のもと、自社ブランド「ABITOKYO」をはじめ、全国約1万社の提携企業の商品をライブ配信で紹介。ライブコマーサー(配信者)の育成から販促支援まで一気通貫で行い、「見る」「話す」「買う」が一体となる新しい購買体験を提供しています。

【会社概要】

社名：株式会社Sホールディングス

本店所在地：東京都品川区上大崎3-5-11 MEGURO VILLA GARDEN 4階

代表者：代表取締役CEO 燕 咏靖

設立：2012年5月14日

資本金：5,000万円

事業内容：ライブコマース事業、ライブコマーサー育成事業、ライブコマース事務所、ブランド事業、アパレル事業、AI事業・ITシステム事業

URL：https://www.s-hldgs.co.jp/

※インタビュー取材、ならびにライブコマース現場への密着取材が可能です。

取材をご希望のメディア様は、広報担当までお気軽にお問い合わせください。

【TikTok】

燕チャンネル：https://www.tiktok.com/@enyonjin

ABITOKYOチャンネル：https://www.tiktok.com/@abitokyoen

みぽりんチャンネル：https://www.tiktok.com/@mihoabitokyo

7号ななチャンネル：https://www.tiktok.com/@abitokyo_nana