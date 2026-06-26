uloqoの戦略型RPOが「2026年上半期 BOXIL資料請求数ランキング」採用代行・採用アウトソーシング（RPO）カテゴリ総合1位に選出

株式会社uloqo

株式会社uloqo（本社：東京都港区南青山5-10-2 第2九曜ビル202A、代表取締役：関川 懸介、以下「uloqo」）が提供する「戦略型RPO」は、スマートキャンプ株式会社（以下「スマートキャンプ」）が主催する「2026年上半期 BOXIL資料請求数ランキング」の採用代行・採用アウトソーシング（RPO）カテゴリ総合1位に選出されました。

「BOXIL資料請求数ランキング」は、SaaS（※1）比較サイト「BOXIL（ボクシル）」上でユーザーから行われた資料請求をもとにスマートキャンプが集計し、ランキング形式で発表するものです。今回の「2026年上半期 BOXIL資料請求数ランキング」は、2026年1月1日～2026年5月31日までの間に行われた資料請求数（※2）をもとに選出しています。

今回「戦略型RPO」が受賞した採用代行・採用アウトソーシング（RPO）カテゴリ総合部門1位は、対象期間内に同カテゴリにおいて資料請求数が最も多かったサービスとして選出されたものです。

なお、「2026年上半期 BOXIL資料請求数ランキング」の詳細は、公式サイトでご覧いただけます。

https://boxil.jp/ranking/

■「戦略型RPO」について

uloqoの提供する「戦略型RPO」は、採用計画・戦略立案から、エージェント運用、スカウト改善、面接・クロージング改善、採用データ分析まで一気通貫で支援する戦略型RPOサービスです。

単なる採用業務の代行にとどまらず、応募数、書類通過率、面接設定率、内定承諾率などの採用データをもとにボトルネックを特定し、採用成果につながる改善施策を実行します。中途採用、新卒採用、専門職採用、スカウト運用、面接代行、採用広報、採用活動の内製化・高度化まで、企業ごとの採用課題に応じて支援しています。

サービスページ：https://boxil.jp/service/9512/

■代表コメント

このたび当社の「戦略型RPO」が、採用代行・採用アウトソーシング（RPO）カテゴリ総合部門において1位に選出されたことを大変うれしく思います。

採用活動は、応募者対応やスカウト送信といった業務の実行だけではなく、採用課題を正しく捉え、チャネル・選考・クロージングを一体で改善していくことが重要です。uloqoでは、採用代行を単なる業務委託ではなく、企業の採用成果をつくるためのパートナーシップとして捉え、戦略設計から実行改善まで伴走してきました。

今回の選出を励みに、今後も企業の人手不足解消と採用力向上に貢献してまいります。

株式会社uloqo 代表取締役 関川 懸介

■株式会社uloqoについて

株式会社uloqoは、採用代行/RPO、採用コンサルティング、AI採用課題診断、AI×採用内製化支援などを中心に、企業の採用活動を戦略策定から実行改善まで一気通貫で支援する戦略型RPOカンパニーです。

採用課題の診断、エージェント運用、スカウト改善、面接・クロージング改善、採用データ分析、AI活用まで踏み込み、採用成果につながる改善施策を実行します。

【会社概要】

会社名

株式会社uloqo

所在地

東京都港区南青山5-10-2 第2九曜ビル202A

代表者

代表取締役 関川 懸介

設立

2016年4月1日

事業内容

戦略型RPO（採用代行）、採用コンサルティング、面接代行、スカウト代行、AI採用課題診断、AI×採用内製化支援

URL

https://uloqo.net/

【本件に関するお問い合わせ先】

uloqoPR事務局

E-mail：uloqo@vectorinc.co.jp