「バイオハザード」世界初の大型展覧会「THE WORLD OF BIOHAZARD 30周年展」が渋谷にて10月30日(金)より開幕！バイオハザードポータル会員限定 先行抽選販売開始！

株式会社東北新社

株式会社東北新社（本社：東京都港区、代表取締役社長 小坂恵一）は、株式会社カプコン（以下カプコン）の協力と監修のもと、人気ゲームシリーズ「バイオハザード」30周年を記念した展覧会「THE WORLD OF BIOHAZARD 30周年展」を2026年10月30日(金)～12月24日(木)の計56日間、東京・渋谷BEAMギャラリーにて開催いたします。この度、キービジュアル、チケット情報などの追加情報をお知らせいたします。

■「THE WORLD OF BIOHAZARD 30周年展」キービジュアル

多くのファンに支持される歴代キャラクターと感染源のウイルスからシリーズの世界が広がっていくことを表現した特別アートです。

また、本展の公式サイトではこちらのキービジュアルと共に、本日公開した最新情報を更新しておりますので、ぜひご覧ください。

「THE WORLD OF BIOHAZARD 30周年展」公式サイト

https://bhre30th-exhibition.jp/

■展示情報の一部を解禁！

「バイオハザード」シリーズが30年間にわたり築き上げてきた大胆かつ緻密な世界観が広がり、主人公が経験した事件や直面した恐怖を空間・映像・造形で追体験できる展覧会です。

「バイオハザード」を構築する要素がリアルなサイズ感で表現され、まるでゲームの世界に入り込んだかのような没入体験を提供します。

※画像はイメージです。展示内容は変更になる場合がございます。コンテンツ情報１.：THE WORLD OF BIOHAZARDシアター

展覧会のオープニングとして、シリーズの世界を体感できるシアターコンテンツです。歴代のシーンが大画面で広がり、世界観への没入と高揚感を高めます。

コンテンツ情報２.：恐怖のエビデンス

「バイオハザード」シリーズを通じて重要な感染要素である「ウイルス」「寄生生物」「菌」をテーマに、開発資料の数々を一挙に集約。また、細部までこだわったヴィランたちの等身大造形を間近でお楽しみいただけます。

コンテンツ情報３.：対峙する者たちの記憶

ヴィランに立ち向かう主人公にフィーチャーしたエリアでは、初登場から最新作まで幾多の死地をくぐり抜けてきた勇姿を豊富な情報量で展示。ザ・ガールの手が背後から忍び寄るグレース・アッシュクロフトの等身大フォトスポットも会場でご体験いただけます。

■限定特典「歴代パッケージ額装ピンズセット」付きチケット販売決定！

通常チケットのほか、展覧会ロゴを中心にあしらい、「バイオハザード」シリーズの22タイトルを配置した本イベント限定額装ピンズセットが付属した特別チケットを販売。第１作目から最新作『バイオハザード レクイエム』だけではなく、ナンバリングタイトルの間を繋ぐ名作『バイオハザード リベレーションズ』などの作品も収録しています。

限定2,500個を抽選にて販売いたします。

※数量限定のため、無くなり次第終了となります。また一般発売での取り扱いがない可能性がございます。予めご了承ください。

※限定特典は当日会場にて引き換えいたします。

※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。※内容・仕様は予告なく変更になる場合がございます。

■バイオハザードポータル会員限定 先行抽選販売 7月3日(金)開始

2026年7月3日(金) 10:00より、「CAPCOM ID」への登録及び「バイオハザードポータル」の登録をされている方を対象に、チケット先行抽選申し込みを行います。

▼バイオハザードポータル会員限定 先行抽選販売日程▼

受付期間：2026年7月3日(金)10:00～7月19日(日)23:59

当選確認・入金期間：2026年7月24日(金)15:00～7月27日(月)23:59

※全日程日時指定券となります。

※枚数制限：お一人様１申し込みにつき４枚まで

※期間中にお申し込みいただいた方の中から抽選となりますので、受付期間中にお申し込みください。

※大人１名に対して未就学児1名無料でご入場いただけます。

※チケット代金とは別に決済手数料等の諸経費が合計金額に加算されます。総額は申し込み確認時に表示される金額をご確認ください。

▼バイオハザードポータル会員限定 先行抽選販売に申し込むには▼

お申込みにはCAPCOM IDへのログイン、およびバイオハザードポータルへの会員登録が必要です。

１.バイオハザードポータルにて会員登録をしてください。すでにご登録済みの方は２.をご確認ください。

https://game.capcom.com/residentevil/ja/

※バイオハザードポータルへの登録にはCAPCOM IDへのご登録が必要となります。

※バイオハザードポータルはどなたでも無料でご登録いただけます。

２.受付期間に「バイオハザードポータル会員先行抽選販売」から申し込みください。

https://game.capcom.com/residentevil/ja/30th_exhibition.html

■「THE WORLD OF BIOHAZARD 30周年展」概要

〇名称：「THE WORLD OF BIOHAZARD 30周年展」

〇開催期間：2026年10月30日(金)～12月24日(木) ※会期中無休

〇開催時間：10:00～21:00（平日） ※最終入場19:59

9:00～21:00（土日祝） ※最終入場19:59

※10月30日(金)は9:00より営業いたします

〇開催場所：渋谷BEAM

東京都渋谷区宇田川町31-2 渋谷BEAM 4F BEAMギャラリー ※渋谷駅徒歩5分

〇主催・演出・制作：株式会社東北新社

〇協力・監修：株式会社カプコン

〇公式HP URL：https://bhre30th-exhibition.jp/

〇公式X（旧Twitter）：https://x.com/BIO30th_ex

※本イベントに関する情報は予告なく変更になる場合があります。最新情報、詳細、注意事項は公式 HP/公式 SNS にてご確認ください。

〈券種〉

一般発売チケット：2026年7月30日(木) 10:00より、チケットぴあにて発売開始予定

※全日程日時指定券となります。

※１決済につき６枚までご購入いただくことが可能です。

※大人１名に対して未就学児１名無料でご入場いただけます。

※チケット代金とは別に決済手数料等の諸経費が合計金額に加算されます。総額は申込み確認時に表示される金額をご確認ください。

※販売状況により、ご希望の日時のチケットをご購入いただけない場合がございます。あらかじめご了承ください。

〈一般の方々からの本件に関する問い合わせ先〉

株式会社東北新社 Email: bhre30th-exhibition@tfc.co.jp

■「バイオハザード」シリーズとは

「バイオハザード」は、武器やアイテムを駆使し極限状況からの生還を目指すサバイバルホラーゲームです。1996年の第1作発売以降、シリーズ累計販売本数が2億100万本※を誇り、現在も世界中から熱狂的な支持を集めています。

※2026年3月31日(水)時点

▽『バイオハザード』公式ポータルサイトはこちら

URL：https://game.capcom.com/residentevil/ja/

シリーズ公式X：https://x.com/REBHPortal

権利表記：(C)CAPCOM

【株式会社カプコンについて】

1983年の創業以来、ゲームエンタ-テインメント分野において数多くのヒット商品を創出するリーディングカンパニー。代表作として、「バイオハザード」、「モンスターハンター」、「ストリートファイター」、「ロックマン」、「デビル メイ クライ」などのシリーズタイトルを保有しています。

本社は大阪にあり、米国、イギリス、ドイツ、フランス、香港、台湾およびシンガポールに海外子会社があります。

https://www.capcom.co.jp/