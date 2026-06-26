日本ペットホテル協会株式会社

日本ペットホテル協会株式会社が運営する(本社：愛知県名古屋市、代表取締役：鬼頭克明、共同代表：大田富啓)は、2026年6月20日（土）、愛知県岡崎市に全国108店舗目となる『岡崎若松東店』をグランドオープンいたしました。

ペットを家族の一員として大切にする飼い主様のニーズに応え、愛犬・愛猫が安心して過ごせる環境を西三河エリアにお届けします。

当店の最大の特徴は、専門知識を持ったスタッフによる24時間体制のお預かりサービスです。ペットの健康状態や行動特性を熟知したスタッフが常駐することで、急な体調変化にも迅速に対応できる万全の体制を整えています。

また、広々とした快適な個室スペースをご用意しており、他のペットとの接触を避けながら、ペットそれぞれのペースでリラックスして過ごしていただけます。

飼い主様の不安を和らげる取り組みとして、お預かり中の様子をお伝えするレポートサービスも導入しています。出張や旅行中でも愛するペットの状況を把握できるため、飼い主様が安心して外出先での時間を過ごせる環境を整えています。

共働き世帯の増加や出張・旅行機会の多様化を背景に、信頼できるペット預かりサービスへのニーズは年々高まっており、当店はそうした飼い主様の心強いパートナーを目指します。

全国108店舗の運営で培ったノウハウと、地域に根ざしたきめ細やかなサービスを融合させ、岡崎市および周辺エリアの飼い主様に寄り添ってまいります。

今後も店舗ネットワークのさらなる拡充を通じて、ペットと飼い主様が共に笑顔で暮らせる社会の実現に貢献してまいります。

【会社概要】

・会社名：日本ペットホテル協会株式会社

・代表者：鬼頭 克明、大田富啓

・所在地：愛知県名古屋市千種区内山3丁目9-23 3F

・公式HP：https://oneluke.net/

【問い合わせ先】

・担当：日本ペットホテル協会広報部

・電話：0527848416(#)

・メール : japan.pet.hotel@gmail.com